Anne ve Bebek Sağlığına Kavuştu - Son Dakika
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Sağlık

Anne ve Bebek Sağlığına Kavuştu

Koltukaltı yöntemiyle kalp ameliyatı olan anne, bebeğini emzirmeye devam ediyor.

11.02.2025 19:47
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Anne ve bebeği birbirine bağlayan ameliyat

Koltukaltı yaklaşımla kalp kapağı değişen anne, çocuğunu kucağına alıp emzirmeye devam edebildi

SAMSUN - Samsun'da 5 aylık bebeği olan 27 yaşındaki anne, koltuk altından girilerek yapılan kalp mitral kapağı ameliyatı sayesinde sağlığına kavuştu. Kapalı yöntemle yapılan ameliyat sayesinde bebeğini emzirmeye devam eden anne, geleneksel yöntemle ameliyat olsa 2 ay kadar çocuğunu emziremeyip, kucağına alamayacaktı.

10 yıl önce teşhis konulan mitral kapak darlığı rahatsızlığı nedeniyle sağlık sorunları yaşamaya başlayan 27 yaşındaki Şehri Yörük, zorlu bir hamilelik ve sonrası dönem geçirdi. İlaç destekleri ile hamileliği tamamlayan Yörük, bebeği 5 aylık olunca ise nefes almakta dahi zorlanınca ameliyat olmak için Samsun'a geldi. Geleneksel yöntemle ameliyat olsa aylarca bebeğini emziremeyip ve kucağına alamayacak olan Şehri Yörük, Medicana International Samsun Hastanesi'nde koltuk altı yöntemle kapalı olarak ameliyat edildi. Böylece süt keseleri ve iman tahtası zarar görmeyen genç anne, operasyonun ilk gününden itibaren bebeğini kucağına alıp emzirebildi.

"Anne, ameliyatın ilk gününden itibaren bebeğini kucağına alıp, emzirebildi"

Hem bebek hem de anne için çocuk verimli bir ameliyatın geride bırakıldığını ifade eden Medicana Sağlık Grubu Doktorlarından Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hacı Akar, "Hastamız 27 yaşında ve 5 ay önce doğum yapan çocuklu bir anne. Kalp mitral kapağında ileri derecede darlık vardı. Daha önce gittiği sağlık kuruluşlarında da ameliyat önerilmiş. Ameliyatın özelliği; koltuk altın yöntemle bu hastanın kalp kapağını değiştirdik. Bebeğin biraz daha büyüyüp sütten kesilmesinden sonra bu ameliyatı yapmak istiyorduk ama hastanın sağlık sorunları artınca ameliyatı gerçekleştirmek zorunda kaldık. Ameliyatı yaparken de annenin sütüne bir zarar gelmesin diye koltuk yöntemle meme dokusuna herhangi bir zarar vermeden ameliyatı gerçekleştirdik. Annemiz, ameliyatın 1. gününden itibaren çocuğunu kucağına aldı ve emzirmeye de devam etti. 5. gününde sağlıkla taburcu edildi. Bu açıdan hem biz hem aile hem de bebek mutlu oldu. Bu ameliyatı koltuk altı değil de geleneksel yöntemle yapsak en az 2 ay iman tahtasının kaynaması bekleneceğinden ellerini, kollarını kullanamayacaktı. Çocuğunu kucağına alamayacaktı. Koltuk altı yöntemle tedavi olan bu hastamız, bugünden itibaren normal yaşantısına devam edebilecek. Hiçbir hareket kısıtlaması olmadan normal bir insandan farkı olmayacak. Hastanın sıkıntıları bize ameliyatı yaptıran faktör oldu. En ufak bir harekete nefes darlığı olduğu için bu operasyonu geciktirmek uygun değildi. Eğer ameliyat olmazsa çocuğuna bile bakamayacaktı. Kalp daha bozulmadan ameliyatı yapmamız, anne ve bebeğe büyük avantaj kazandırdı" dedi.

"Dinlenirken bile nefes alamıyordum şimdi bebeğimi kucağıma alıp, emzirebiliyorum"

Ameliyat sonrası sağlık sorunlarından kurtulduğunu ve bebeğiyle olan ilişkisinin de büyük oranda arttığını dile getiren Şehri Yörük, "Mitral kapak darlığı rahatsızlığımı 17 yaşında öğrendim. 10 yıldır sağlık kuruluşları tarafından takip ediliyorum. 1,5 yıl önce evlendim ve hamilelik süreci geçirdim. Hamileliğin 20. haftasında nefes darlığım artmaya başladı. İstanbul'da bir hastanede uygulanan ilaç tedavisi ile hamileliğimi devam ettirdim. 5 ay önce kızımı doğurdum. Sinop'taki doktorlar ameliyat olmam için çocuğun biraz daha büyümesini beklemek istediler. Ancak ben 5 ay dayanabildim. Hamileliğim süresince ve doğumdan 5 ay sonra da nefes darlığım hep oluyordu. Doğum sonrasında ameliyattan 1 hafta önce hiç nefes alamamaya başladım. Otururken, dinlenirken bile nefes alamıyordum. Doktorumuz 20 yıl önce halamı tedavi etmiş, onların önerisi ile Samsun'a geldim. Ameliyatım yapıldı ve ilk günden itibaren kızımı da kucağıma alıyorum, emzirebiliyorum da kendimi de çok iyi hissediyorum. Sağlığıma kavuşmamda emeği geçen hocamıza ve hastane çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Sağlığına kavuşan anne, yapılan son kontrollerin ardından bebeğiyle birlikte hastaneden ayrılarak memleketi Sinop'a doğru yola çıktı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Anne ve Bebek Sağlığına Kavuştu - Son Dakika

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