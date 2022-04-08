Annesi tarafından sokağa bırakılmıştı! Nisa bebeğin sağlık durumuyla ilgili gelişme yaşandı: İlk kez tepki veriyor - Son Dakika
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Annesi tarafından sokağa bırakılmıştı! Nisa bebeğin sağlık durumuyla ilgili gelişme yaşandı: İlk kez tepki veriyor

08.04.2022 22:49
Annesi tarafından sokağa bırakılmıştı! Nisa bebeğin sağlık durumuyla ilgili gelişme yaşandı: İlk kez tepki veriyor

Geçtiğimiz günlerde annesi tarafından sokağa bırakılan Nisa bebeğin sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bakan Koca, daha önce öldüğü iddia edilen Nisa bebeğin sağlık durumunu paylaşarak, "Durumu beyin ölümü açısından takip edilen Nisa bebekten sevindirici haber var. Hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk kez, ağrılı uyaranlara bilinçli olmasa da tepki veriyor." dedi.

İstanbul Pendik'te 29 Mart Salı günü meydana gelen olayda Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan 29 yaşındaki Büşra Durmaz ve beraberindeki ekip, Pendik'te boş araziye bırakılmış bebek ihbarına gitti. Durmaz, bulduklarında aç olduğunu fark ettikleri bebeği emzirdi ve 3 aylık bebeğe kendi kızının ikinci adını verdi. Nisa bebek bir anda Türkiye'nin de gündemine oturdu.

"DURUMU HASTANEDE TAKİP EDİLİYOR"

Nisa Mihriban, sağlık kontrollerinin ardından Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne götürüldü. Bir süre sonra sağlık durumu kötüye gittiği açıklanan 'Nisa Mihriban' bebek yoğun bakıma kaldırıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün akşam saatlerinde sosyal medyadan yaptığı açıklamayla "ATT Büşra'nın adını koyduğu terk edilmiş NİSA BEBEK, yuvaya teslim edildikten bir süre sonra, hayati sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Durumu Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesinde takip ediliyor. ATT Büşra ve Nisa bebeği evlat yerine koyan herkes adına üzgünüz." bilgisini verdi.

ANNESİ TUTUKLANDI

Nisa bebeği sokağa terk eden biyolojik anne ise "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Terk" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"ÇOK AĞLIYORDU"

Öte yandan Nisa bebeğin rahatsızlığı üzerine polis soruşturma başlattı. Olayla ilgili iki bakıcının şüpheli olarak ifadesi alındı. Bakıcı D.Y hakkında ihmal iddiasıyla işlem başlatıldı. Yaklaşık bir hafta önce işe başladığı öne sürülen bakıcı D.Y. ifadesinde; "Tek anne olarak çalışıyordum. Yuvaya geldikten sonra çocuklara mama vermeye başladım. Nisa bebek çok ağlıyordu önce ona verdim. Kucağıma alıp biberon ile besledim ve yatağına yatırdım. Diğer çocuklar da ağladığı için tek tek besledim" dediği öne sürüldü.

BAKAN KOCA, AKŞAM SAATLERİNDE SEVİNDİREN HABERİ VERDİ

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Nisa bebeğin durumunda gelişme: Durumu beyin ölümü açısından takip edilen Nisa bebekten sevindirici haber var. Hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk kez, ağrılı uyaranlara bilinçli olmasa da tepki veriyor. Hekimlerimiz ellerinden geleni yapıyor. Siz de dualarınızı eksik etmeyin." ifadelerini kullandı.

Tüm Türkiye'nin yüreğini dağlayan Nisa bebeğin sağlık durumunda sevindiren gelişme: İlk kez tepki veriyor
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Manken Sevda Demirel Nisa bebek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Annelik yapmak istiyorum, lütfen bana verin Manken Sevda Demirel Nisa bebek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Annelik yapmak istiyorum, lütfen bana verin Bakan Koca: Nisa bebeğin beyin ölümü tespit edilmedi ancak genel durumu ciddi Bakan Koca: Nisa bebeğin beyin ölümü tespit edilmedi ancak genel durumu ciddi

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Pendik, Salı, Mart, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Annesi tarafından sokağa bırakılmıştı! Nisa bebeğin sağlık durumuyla ilgili gelişme yaşandı: İlk kez tepki veriyor - Son Dakika


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