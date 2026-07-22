Aşırı Sıcaklara Dikkat: Sağlık Uyarısı! - Son Dakika
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Aşırı Sıcaklara Dikkat: Sağlık Uyarısı!

Aşırı Sıcaklara Dikkat: Sağlık Uyarısı!
22.07.2026 12:48
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Manisa İl Sağlık Müdürü, aşırı sıcakların risklerine karşı korunma önerilerini paylaştı.

Manisa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Fatih Zeren, etkisini artıran hava sıcaklıklarının özellikle yaşlılar, bebekler, kronik hastalığı bulunan bireyler ve açık alanda çalışan vatandaşlar açısından ciddi sağlık riskleri oluşturabileceğini belirterek, aşırı sıcaklardan korunmak için alınması gereken önlemlere dikkat çekti.

Vatandaşların özellikle günün en sıcak saatlerinde dikkatli olması gerektiğini belirten Zeren, "Günün en sıcak saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamalıdır. Dışarı çıkılması gereken durumlarda açık renkli, hafif ve bol kıyafetler tercih edilmeli, geniş kenarlı şapka ve güneş gözlüğü kullanılmalıdır. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde uzun süre güneşte kalınmamalı, güneşlenmekten kaçınılmalıdır" dedi.

Sıcak havalarda yeterli sıvı tüketiminin hayati önem taşıdığına dikkat çeken Zeren, "Susuzluk hissi beklenmeden gün boyunca yeterli miktarda su tüketilmelidir. Sağlıklı bireylerin günlük en az 2-2,5 litre sıvı almaları önemlidir. Kahve, çay ve gazlı içecekler yerine su, ayran, süt ve doğal meyve suları tercih edilmelidir. Çok soğuk ve buzlu içeceklerden kaçınılmalı, yağlı ve ağır yemekler yerine sebze ve meyve ağırlıklı beslenmeye özen gösterilmelidir" ifadelerini kullandı.

Açık alanda çalışan vatandaşların güneş altında uzun süre korunmasız kalmaması gerektiğini vurgulayan Zeren, yoğun fiziksel aktivitelerin mümkün olduğunca sabah erken veya akşam saatlerinde yapılmasını önerdi. Kapalı alanların düzenli olarak havalandırılması, mümkün oldukça serin tutulması ve vücut ısısını dengelemek amacıyla duş alınması ya da ellerin, yüzün soğuk suyla serinletilmesinin faydalı olacağını belirtti.

Aşırı sıcakların neden olabileceği sağlık sorunlarına da değinen Uzm. Dr. Mehmet Fatih Zeren, sıcak çarpmasının acil müdahale gerektiren ve hayatı tehdit edebilen ciddi bir tablo olduğuna dikkat çekerek, "Yüksek ateş, baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, kusma, bilinç bulanıklığı gibi belirtiler görüldüğünde kişi vakit kaybetmeden serin ve hava akımı olan bir ortama alınmalı, giysileri gevşetilmeli, soğutulmaya çalışılmalı ve 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istenmelidir" dedi.

Vatandaşlara önemli bir uyarıda daha bulunan Zeren, "Bebekler, çocuklar, engelli bireyler ve hayvanlar, kısa süreliğine dahi olsa kapalı ve park halindeki araçlarda kesinlikle bırakılmamalıdır. Araçların iç sıcaklığı çok kısa sürede hayati risk oluşturabilecek seviyelere ulaşabilmektedir." diye konuştu.

Kronik hastalığı bulunan vatandaşların tedavilerini aksatmaması gerektiğini de hatırlatan Uzm. Dr. Mehmet Fatih Zeren, dışarı çıkarken düzenli kullandıkları ilaçlarını ve yeterli miktarda sularını yanlarında bulundurmalarının önem taşıdığını belirtti.

Açıklamasının sonunda vatandaşlara çağrıda bulunan Zeren, "Aşırı sıcakların olumsuz etkilerinden korunmak büyük ölçüde alınacak basit önlemlerle mümkündür. Özellikle risk grubunda bulunan vatandaşlarımızın daha dikkatli davranmaları, yeterli sıvı tüketmeleri ve güneşin etkisinin en yoğun olduğu saatlerde zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları sağlıklarını korumaları açısından büyük önem taşımaktadır" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Manisa, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Aşırı Sıcaklara Dikkat: Sağlık Uyarısı! - Son Dakika

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