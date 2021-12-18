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Azerbaycan'dan gelen doktorlara Türk meslektaşları "kistik fibrozis"i anlattı - Son Dakika

Azerbaycan'dan gelen doktorlara Türk meslektaşları "kistik fibrozis"i anlattı

18.12.2021 17:55
Azerbaycan'dan gelen doktorlara Türk meslektaşları "kistik fibrozis"i anlattı

Türkiye'den bir grup doktor, genetik bir akciğer hastalığı olan "kistik fibrozis"in tedavisine yönelik bilgi ve deneyimlerini Azerbaycan'dan gelen meslektaşlarıyla paylaştı.

Türkiye'den bir grup doktor, genetik bir akciğer hastalığı olan "kistik fibrozis"in tedavisine yönelik bilgi ve deneyimlerini Azerbaycan'dan gelen meslektaşlarıyla paylaştı.

Chiesi İlaç Türkiye organizasyonuyla Sarıyer'deki bir otelde düzenlenen etkinliğe, Azerbaycan Milletvekili Prof. Dr. Bashad Mahmudov, Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent Karadağ, Çocuk Göğüs Hastalıkları uzmanları Prof. Dr. Yasemin Gökdemir ve Dr. Aynur Guliyeva ile Kistik Fibrozis Derneği Başkanı İlknur Görgün'ün yanı sıra Azerbaycan'dan gelen doktorlar ve iki ülkeden konuyla ilgili STK temsilcileri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Azerbaycan Milletvekili Prof. Dr. Mahmudov, iki ülkenin, her alandaki iş birlikleriyle "iki devlet tek millet" olunduğuna güzel bir vurgu yaptığını belirterek, "Türkiye bizim için çok farklı bir değer. Daha cumhuriyetlerimiz ilan olmadan önce bile bizi birbirimize bağlayan derin bağlar var. Bu bağların ince hislerini ben yaşamış biriyim. Özellikle Karabağ savaşında bunu açık ve aşikar bir biçimde fark ettik. Türkiye bizim için belki de Türkiye'de yaşayan insanların hissettiklerinden bile daha büyük bir değer" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'da tanı ve tedavisi henüz mümkün olmayan kistik fibrozis hastalığıyla ilgili Türkiye'deki doktorların bilgi paylaşımının çok değerli olduğunu kaydeden Prof. Dr. Mahmudov, "Azerbaycan olarak bizim bu hastalık hakkında Türkiye deneyimini, 'dünyada var olan bilgiler eşliğinde ülkemize nasıl taşıyabiliriz?' sorusunun cevabını bu toplantılarda bulacağız. Gelecekte ülkemizde bir sistemin kurulması için bu toplantı iyi bir olanak sunacaktır. Bu şekildeki toplantılar iki ülke kardeşliğinin artmasına vesile olacaktır." dedi.

Prof. Dr. Bülent Karadağ da Azerbaycanlı meslektaşlarıyla hastalık hakkında bilgi paylaşımı yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek,,"Bizim için kardeşimiz olarak gördüğümüz sizleri burada ağırlamak bir onur." şeklinde konuştu.

Hastalığın dünya çapında ölümcül özelliğe sahip ve sık görülen bir genetik hastalık olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Karadağ, şöyle devam etti:

"Biz de bu hastalık hakkında farkındalığı artırmak için hem Türkiye'de hem de kardeş ülkemiz Azerbaycan'da faaliyetlerde bulunuyoruz. Türkiye'de bu hastalık tarama programı kapsamına girdi. Tedavi ve ilaç giderleri devlet tarafından karşılanıyor. Bu nedenle şanslı bir durumdayız. Dost ve kardeş Azerbaycan'da ise bu konuda eksiklikler vardı. Oradaki meslektaşlarımızla yaklaşık 3 yıldır iş birliği içindeyiz. Bugün onlarla bir araya geldik. Tecrübelerimizi yansıtıp, orada neler yapılabileceğini konuşuyoruz."

Kistik fibrozis hastalığıyla ilgili vatandaşlara uyarılarda da bulunan Prof. Dr. Karadağ, "Sık tekrarlayan zatürresi olan, büyüme gelişmesi iyi olmayan, öksüren, sürekli hırıltısı olan çocuklarımızda kistik fibrozis hastalığı olabileceği düşünülmelidir" dedi.

Prof. Dr. Karadağ, yaptığı sunumda, Türkiye'de hastalığın tedavisinde gelinen süreci ve Azerbaycan'da yapılması gereken aşamaları anlattı.

Türkiye'de hastalığın taramasının 2015'te başladığını anımsatan Prof. Dr. Karadağ, her yıl doğan ortalama 1 milyon 300 bin bebekten yaklaşık 200'üne hastalık tanısı konulduğunu dile getirdi.

Prof. Dr. Karadağ, bu sayının, Azerbaycan için yılda 20 bebeğe kistik fibrozis tanısı konulması anlamına geldiğini fakat ülkede tarama testi yapılmadığı için bu bebeklerin hayatını kaybettiğini söyledi.

İki gün sürecek eğitim toplantılarında Azerbaycanlı doktorlar Türkiye'deki uzmanlardan hastalık ve tedavisi hakkında bilimsel sunumlar alacak.

Toplantıların sonunda oluşturulacak raporun, Azerbaycan'da hasatlığın tedavisi için yapılacak çalışmanın özeti haline getirilmesi hedefleniyor.

Azerbaycan'dan gelen doktorlara Türk meslektaşları kistik fibrozis i anlattı
Azerbaycan'dan gelen doktorlara Türk meslektaşları kistik fibrozis i anlattı

Togo Cumhuriyeti, Azerbaycan, Karadağ, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Azerbaycan'dan gelen doktorlara Türk meslektaşları 'kistik fibrozis'i anlattı - Son Dakika


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