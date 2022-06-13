Azeri şarkıcı Narmin Karimbayova ağabeyine karaciğeriyle umut oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Azeri şarkıcı Narmin Karimbayova ağabeyine karaciğeriyle umut oldu

13.06.2022 13:09

Azeri şarkıcı Narmin Karimbayova, karaciğer dokusunu bağışladığı kardeşinin hayata tutunmasını sağladı.

Azeri şarkıcı Narmin Karimbayova, karaciğer dokusunu bağışladığı kardeşinin hayata tutunmasını sağladı.

Azerbaycan'da yaşayan 41 yaşındaki Kamran Karimbayova'ya Hepatit B'ye bağlı karaciğer yetmezliği teşhisi konuldu. Karimbayova, rahatsızlığının ilerlemesiyle tavsiye üzerine Malatya'daki İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde başvurdu.

Karaciğer Nakli Enstitüsünde yapılan kontrollerde Karimbayova'nın organ nakline ihtiyacı olduğu belirlendi. Tetkiklerde Kamran Karimbayova ile şarkıcı kardeşi Narmin Karimbayova'nın (37) dokuları uyuştu. Kamran Karimbayova, şarkıcı kardeşinden nakledilen karaciğer dokusuyla sağlığına kavuştu.

Azeri şarkıcı Narmin Karimbayova, hastanede gazetecilere, kardeşinin yıllardır karaciğer rahatsızlığı yaşadığını anlatarak nakil için çeşitli araştırma ve tavsiyeler üzerine Malatya'ya geldiklerini söyledi.

Malatya'daki Karaciğer Nakli Enstitüsünü Azerbaycan'daki doktorların önerdiğini anlatan Karimbayova, "Malatya'ya önce tek geldim sonra kardeşim geldi ve çok beğendi. İyice araştırdıktan sonra buraya karar verdik. Ailemiz çok kalabalık değil ben de hiç düşünmeden kardeşime donör olmayı kabul ettim. Şükürler olsun ki tam uygun oldu ve kabul oldu. Şimdi kardeşim de iyi ben de iyiyim. İnşallah daha da iyi olacağız. Herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Doç. Dr. Adil Başkıran ise Azeri şarkıcı Narmin Karimbayova'nın hastanelerine ağabeyi için karaciğer donörü olarak başvurduğunu ifade etti.

Hastanelerinin karaciğer naklinde dünya genelinde ön plana çıktığını anlatan Başkıran, şöyle devam etti:

"Narmin Karimbayova'nın bütün tetkikleri yapıldı ve uygun bulundu. Yaklaşık 18 gün önce nakili gerçekleştirdik şu anda verici de alıcımız da çok iyi. Turgut Özal Tıp Merkezi sadece karaciğerde değil diğer bütün alanlarda kendini ispatlamış, dünyaya hizmet edebilecek kalitede ve tecrübededir. Bugün Narmin Karimbayova'nın ve ağabeyinin sağlığına kavuşmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Narmin Karimbayova Azerbaycan'da çok popüler bir sanatçı. Hastanemizde yurt dışından çok sayıda hastaya nakil yaptık. Narmin Karimbayova'nın Malatya'da kimsesi yoktu ve 'ikinci ülkem' dediği Türkiye'ye, buradaki ekibe kendini emanet etti. Biz de bu emaneti en güzel şekilde korumaya ve daha iyi seviyeye getirmeye çalıştık. Hastalarımıza ömür boyu sağlıklı yaşam diliyorum."

Azeri şarkıcı Narmin Karimbayova ağabeyine karaciğeriyle umut oldu
Azeri şarkıcı Narmin Karimbayova ağabeyine karaciğeriyle umut oldu
Azeri şarkıcı Narmin Karimbayova ağabeyine karaciğeriyle umut oldu
Azeri şarkıcı Narmin Karimbayova ağabeyine karaciğeriyle umut oldu

YORUMLAR
500
Azeri şarkıcı Narmin Karimbayova, kardeşine karaciğerini verdi Azeri şarkıcı Narmin Karimbayova, kardeşine karaciğerini verdi Kakao, Kolombiya'nın San Vicente del Caguan bölgesindeki çiftçiler için yeniden umut oldu Kakao, Kolombiya'nın San Vicente del Caguan bölgesindeki çiftçiler için yeniden umut oldu
Kaynak: AA

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Azeri şarkıcı Narmin Karimbayova ağabeyine karaciğeriyle umut oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyon sorununun geride kalacağı tarihi paylaştı
18:38 Bakan Nebati, 650 kişilik gelir uzman yardımcısı alımı yapılacağını duyurdu
18:18 Ali Koç, Kulüpler Birliği toplantısından erken çıkmıştı! Konuyla ilgili açıklama geldi
18:15 Mars'ın Aonia Terra bölgesinde dev bir çukur tespit edildi! Çukurun altında koca bir şehir büyüklüğünde alan mevcut
18:08 Sağanak yağış 15 yaşındaki Efsun'un da canını alıyordu! Çevredekilerin müdahalesiyle su dolu çukurdan kurtarıldı
17:56 Ankara'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi
17:39 Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin transferini gerçekleştirdi
17:34 Kripto para borsası Binance, çekim işlemlerini askıya aldı
17:21 CHP'li Erdoğdu ile Tuba Torun'un düğününde çiftin yaptığı dans damga vurdu
17:17 Kuşadası Sokak Festivali, 21 ülkeden gelen yüz binlerce turiste muhteşem anlar yaşattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 18:59:30. #1.12#
SON DAKİKA: Azeri şarkıcı Narmin Karimbayova ağabeyine karaciğeriyle umut oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement