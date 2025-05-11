Aziz Sancar, Trump'a isyan etti: Kanseri yok eden keşfimiz için maddi destek bulamıyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Aziz Sancar, Trump'a isyan etti: Kanseri yok eden keşfimiz için maddi destek bulamıyoruz

Aziz Sancar, Trump\'a isyan etti: Kanseri yok eden keşfimiz için maddi destek bulamıyoruz

2015'te Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, beyin kanseri hücrelerini öldüren bir ilaçla ilgili çalışmalarının olumlu seyrettiğini ancak insanlı deneyler için 2 milyon dolar gerektiğini ve bu maddi desteği bulamadıklarını söyledi. Sancar ayrıca, Trump'ın bilimsel çalışmalarda ciddi kesintiye gittiğini de sözlerine ekledi.

11.05.2025 12:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2015 Nobel Kimya Ödülü sahibi Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, üç yıldır üzerinde çalıştıkları beyin kanserlerine dönük ilaçla ilgili fareler üzerinde yaptıkları testlerden olumlu sonuçlar aldıklarını açıkladı. İnsanlardaki yan etkilere henüz başlayamadıklarını vurgulayan Sancar, 2 milyon dolara ihtiyaç olduğunu belirterek, "Bizi maddi olarak destekleyecek kurum bulamıyoruz" dedi.

PARASIZLIKTAN DERT YANDI

Nobel ödüllü Aziz Sancar, Nefes gazetesinden Şehriban Kıraç'ın sorularını yanıtladı. Beyin kanserlerine dönüş çalışmalarından bahseden Sancar, maddiyatsızlıktan dert yandı.

"2 MİLYON DOLARA İHTİYAÇ VAR"

Aziz Sancar, üç yıldır üzerinde çalıştıkları beyin kanserlerine dönük ilaçla ilgili fareler üzerinde yaptıkları testlerden olumlu sonuçlar aldıklarını açıkladı.

İnsanlardaki yan etkilere henüz başlayamadıklarını vurgulayan Sancar, 2 milyon dolara ihtiyaç olduğunu belirterek "Bizi maddi olarak destekleyecek kurum bulamıyoruz." dedi.

"KEŞFİMİZ OLAN BİLEŞEN KANSER HÜCRESİNİ ÖLDÜRÜYOR"

Beyin kanserlerine dönüş çalışmalarından bahseden Sancar, şu bilgilendirmelerde bulundu:

Beyin tümörleri, ölüm nedenleri arasında 10'uncu sırada yer alıyor. Kan-beyin bariyerini geçemeyen mevcut kanser ilaçları bu kanser türüne etki etmede yetersiz kalıyor. Keşfimizde ortaya koyduğumuz bileşen, beyne giriyor ve kanser hücresini öldürüyor. Biz üç yıl önce bunun haberini vermiştik, üç yıl sonra makaleyi yayınladık. Bu işler yavaş gidiyor. EdU, hızlı bölünen kanserli beyin hücrelerini öldürebilirken, bölünmeyen sağlıklı beyin hücrelerini koruyabilir. Beyin kanserinde EdU, hayvanlarda çalışıyor. Onun devamını yapıyoruz. Devamı şimdilik oldukça olumlu gözüküyor. Ama yeni çalışma üç yılımızı alır mı almaz mı bilmiyorum.

Kendilerini bu çalışmaları için maddi olarak destekleyecek kurum bulmakta zorlandıklarını söyleyen Sancar, "O kadar çok çalışmalar, yayınlar, buluşlar var ki bu konuda. İddiası olanlar çok fazla. O bakımdan ilaç firmaları da hangilerini destekleyeceklerini ya kime inanacaklarını bilmiyorlar." dedi.

"ŞU AN GÖNÜLLÜ İNSANLARDA DENEME YAPMAMIZ LAZIM"

Sancar, "Bizi destekleyecek birilerini bulmalıyız. Şu an gönüllü insanlarda deneme yapmamız lazım. Çünkü olumlu ve güvenli sonuçlar alıyoruz. Ölüme terk edilmiş çok insan var. Bu hastalara tanı konulduktan sonra ortalama yaşam süresi 14-16 ay. Onun için ne kadar hızlı bir şeyler yapabilirsek iyidir." diye konuştu.

Sancar, "Kanserin çözümünü bulmak zor. Ama farelerde hayat süresini iki misli uzatıyoruz. O bakımdan umut verici bir şey. Fakat kalkıp bunu beyin kanserlerini tedavi edeceğiz demek yanlış." diye ekledi.

"TRUMP BÜTÇEDE CİDDİ KESİNTİYE GİDİYOR, NE OLACAĞIMIZ BELLİ DEĞİL"

ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) Başkanı'nın kendisine, "2 milyon dolar harcayıp önce insanlarda yan etkilerini araştıracaksın. O yan etkilerinin dokümanını yapacaksın. Ciddi yan etkilerin olmadığı ispatlandıktan sonra insan deneyleri başlayacak" dediğini aktaran Sancar, "Özellikle ABD Başkanı Donald Trump, bilimsel araştırmalara dönük bütçede ciddi kesintiye gidiyor. Ne olacağımız belli değil. O bakımdan ciddi bir belirsizlik var." dedi.

"DIŞARIYA GELİN BİLİM YAPIN, ÖĞRENİN AMA TÜRKİYE'YE DÖNÜN"

Öte yandan Sancar, Türkiye'deki gençlere şöyle seslendi:

Benim yanımda şu anda çalışan 5 Türk var ve hepsi çok iyi. Benim Türkiye'deki öğrencilere, bilim insanlarına tavsiyem dışarıya gelin bilim yapın, bilim yapmayı öğrenin ama Türkiye'ye dönün. Benim Türkiye'ye dönen üç öğrencim var, üçü de profesör şimdi.

Bilim İnsanı, Aziz Sancar, Eğitim, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Aziz Sancar, Trump'a isyan etti: Kanseri yok eden keşfimiz için maddi destek bulamıyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Mucahit Demir:
    Gel türkiyede bu keşifleri yap devlet vermese milet olarak biz ödeyelim 2 milyon doları . 107 1 Yanıtla
  • Murat denizli:
    bizim devlet nie vermıyor calık cengız demiroren bunlara verıyorya yazık valla gobek sallayana verırler bilime selam bıle vermezler... 48 4 Yanıtla
  • Atalay k:
    Reis verir 2 milyon ne ki 39 2 Yanıtla
  • Akbt Drn:
    BU TÜR HASTALIKLARDAN YAKINLARINI SEVDİKLERİNİ KAYBETMİŞ YADA ÇARE ARAYAN İNSANLARA ULAŞ VE BİR SEMPOZYUM DÜZENLE SANA FAZLASIYLA DESTEK OLACAKLARDIR O A BUNA AĞIZ EYDİĞİNE DEĞMEZ 29 0 Yanıtla
  • Mahmut özdemir:
    hocam çalışmalarını türkiyeye taşı 2 milyon nedir ki 27 0 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    uzaya turist 50 milyon dolar miydi maliyeti.. ve diger taraftan aklima tubitak son yillarda reddettigi ve diger yurt t disi universiteleri baliklama sahip ciktigi ve yine tubitak'in dereceye giren projeleri, neye hizmet eden sacma sapan hurefemsi projeleri geldi.. ya ulkede tubitakta bitti hali ole ya saka gibi.. meraklisi baksin ne reddedildi.neler dereceye girdi diye 16 4 Yanıtla
  • Ahmet Yıldız:
    sen de dön ustad gençlere güzel tavsiye ama. zaten parayı kesmişler 14 0 Yanıtla
  • Jack Personel:
    Böyle faydalı deylrrit keşfederseniz sponsor bulmak zor, virüs bulun, tıpkı pandemi virüsü gibi bişi,sonra antivirüs u satın;) ahirette işiniz cokt zor iblisler. 4 2 Yanıtla
  • Kalemdar:
    Aziz sen yaratılışa insan fıtratına muhalif çalışma yeter. Allah seni aziz eder 5 1 Yanıtla
  • Can Dezen:
    ulkene dön bence 6 0 Yanıtla
  • barış özcan:
    Bu haber ya yalan yada para 20 milyon dolar falan, hatta o bile olsa az, biontek aşısını bulan Türklerin serveti 2 milyar dolardan fazla. Ve tabiki kendine yatırımcı buldular. O yüzden bu paralar bu işler için çerez, binlerce yatırımcı sıraya girer bu iş için. 5 0 Yanıtla
  • Temmuz2025:
    dunyanin en zenginleri arasina girdin yaptigin asi ile simdi para yok diyorsun yalancilar sizi 0 3 Yanıtla
  • oktay sayar:
    bizde yaptık keşfini Amerika'ya gerek yok 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yürüyüşe çıktığı kırsal alanda dev mantarlar buldu Yürüyüşe çıktığı kırsal alanda dev mantarlar buldu
İsrailli askerden kan donduran itiraflar İsrailli askerden kan donduran itiraflar
23 ile sarı kodlu uyarı Meteoroloji saat verip uyardı 23 ile sarı kodlu uyarı! Meteoroloji saat verip uyardı
İŞKUR merak edilen verileri paylaştı İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler İŞKUR merak edilen verileri paylaştı! İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler
Survivor’dan diskalifiye olan Almeda Baylan en büyük pişmanlığını itiraf etti Survivor'dan diskalifiye olan Almeda Baylan en büyük pişmanlığını itiraf etti
Tadic’in Talisca’ya saldırmaya çalıştığı anların tribün çekimi Tadic'in Talisca'ya saldırmaya çalıştığı anların tribün çekimi
Enrique Iglesias’tan Türkiye’ye duygusal mesaj: Ezan sesini özledim Enrique Iglesias'tan Türkiye'ye duygusal mesaj: Ezan sesini özledim
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye’yi cehenneme çeviririz Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çeviririz
Serkan Kaya’dan radikal karar: İstanbul’u bırakıp çiftlik hayatına geçti Serkan Kaya'dan radikal karar: İstanbul'u bırakıp çiftlik hayatına geçti
İnternetten tanıştığı adama 55 milyon lira kaptıran genç kadından ölüm tehdidi iddiası İnternetten tanıştığı adama 55 milyon lira kaptıran genç kadından ölüm tehdidi iddiası
Galatasaray, Jorge Jesus’u şampiyon yapan kaleciyi transfer ediyor Galatasaray, Jorge Jesus'u şampiyon yapan kaleciyi transfer ediyor

17:29
Kağıthane’de minibüs yayaların arasına daldı: 1 ölü, 3 yaralı
Kağıthane'de minibüs yayaların arasına daldı: 1 ölü, 3 yaralı
16:45
Müsavat Dervişoğlu kutsal mekana makam aracıyla girdi
Müsavat Dervişoğlu kutsal mekana makam aracıyla girdi
16:18
Trump’tan Abbas ve Şara sürprizi Kızgın olduğu Netanyahu yok
Trump'tan Abbas ve Şara sürprizi! Kızgın olduğu Netanyahu yok
14:58
Antalya’da vatandaşı darbeden 2 polis görevden uzaklaştırıldı
Antalya'da vatandaşı darbeden 2 polis görevden uzaklaştırıldı
13:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Putin’in teklifine yanıt: İstanbul’da ev sahipliğine hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in teklifine yanıt: İstanbul'da ev sahipliğine hazırız
11:27
Çağdaş Atan’ı sinirlendiren Fenerbahçe sorusu
Çağdaş Atan'ı sinirlendiren Fenerbahçe sorusu
11:15
Kongre tamam, fesih ne zaman Cumhurbaşkanlığı kanadından ilk yorum geldi
Kongre tamam, fesih ne zaman? Cumhurbaşkanlığı kanadından ilk yorum geldi
11:02
Otizmli çocuğa eğitmenden dayak
Otizmli çocuğa eğitmenden dayak
10:54
Otomobil fiyatına kurbanlık boğa
Otomobil fiyatına kurbanlık boğa
10:41
Çöp konteynerinden insan kafatası çıktı İlk tespit korkunç
Çöp konteynerinden insan kafatası çıktı! İlk tespit korkunç
10:36
Resmi açıklama geldi Süper Lig’i sallayan isim takımdan ayrılıyor
Resmi açıklama geldi! Süper Lig'i sallayan isim takımdan ayrılıyor
10:19
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un: Ordumuza Ukraynalıları ortadan kaldırma talimatı verdim
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un: Ordumuza Ukraynalıları ortadan kaldırma talimatı verdim
10:06
MİT, sahte baz istasyonuyla dolandırıcılık yapan çeteyi çökertti
MİT, sahte baz istasyonuyla dolandırıcılık yapan çeteyi çökertti
10:00
Reyhanlı saldırısında hayatını kaybeden annenin 7 öksüz evladı yıllardır Anneler Günü’nü buruk geçiriyor
Reyhanlı saldırısında hayatını kaybeden annenin 7 öksüz evladı yıllardır Anneler Günü'nü buruk geçiriyor
09:58
İnternetten tanıştığı adama 55 milyon lira kaptıran genç kadından ölüm tehdidi iddiası
İnternetten tanıştığı adama 55 milyon lira kaptıran genç kadından ölüm tehdidi iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2025 17:41:12. #7.12#
SON DAKİKA: Aziz Sancar, Trump'a isyan etti: Kanseri yok eden keşfimiz için maddi destek bulamıyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.