Baba Adayları Gebe Okulunda Eğitim Alıyor - Son Dakika
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Sağlık

Baba Adayları Gebe Okulunda Eğitim Alıyor

Samsun'daki gebe okulunda babalar bebek bakımı eğitimi alarak annelere destek oluyor.

30.11.2024 19:34
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Gebe okuluna giden babaların zorlu sınavı: Bebek bezi değiştirme, bebek yıkama

Bu gebe okulundan babalar da mezun oluyor

SAMSUN - Sağlık Bakanlığı Samsun İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde bulunan gebe okulundan sadece anneler değil, babalar da mezun oluyor. Bebek bezi değiştirmeden yıkamaya kadar birçok bilgiyi öğrenen babalar, eğitimlerin çok verimli geçtiğini söylediler.

Atakum İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Sağlıklı Hayat Merkezi'nde bulunan 'Gebe Bilgilendirme Sınıfı'nda anne adaylarına gebelik süreci, doğum, doğum sonrası ve bebek bakımı ile ilgili eğitim veriliyor. Baba adayları da bu süreçte eşleri nasıl destekleyeceklerini, doğum ve sonrasındaki sorumluluklarını öğreniyor. Babalar da bebek bakımına aktif katılmak için uygulamalı eğitim alıyor. Gebe eşleri ile birlikte eğitime giden babalar, alanında uzman kişileri tarafından yeni doğan bakımı, emzirme, yıkama, bebek bezi değiştirme gibi bilgileri öğreniyor. Uygulama yapan babalar zaman zaman zorlansa da eğitimlerin eğlenceli ve verimli geçtiğini belirttiler. Bazı babalar, eğitimlerin doğum öncesinde stresi azaltarak çok faydalı olduğunu, bebek bezi değiştirme, bebek yıkama gibi uygulamalarda zorlandıklarını ve annelerin değerini çok daha iyi anladıklarını ifade ettiler.

"Ebeveynler huzurlu ve mutlu olursa, çocuklar da huzur bulur"

Atakum İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise "Çiftlerin hayatlarındaki bu yeni döneminde anne-baba olma rolünün yanında eş olma rolünün de önemini gözden kaçırmamaları ve sağlıklı bir ilişki yürütmeleri için yol göstermeye çalışmaktayız. Babaların da bu süreçte anneye destek olması ve bebeğiyle yeterince ilgilenmesi durumunda doğum sonrası ortaya çıkan yükler azalacağından ev içi huzur da artacaktır. Unutulmamalıdır ki ebeveynler huzurlu ve mutlu olursa, çocuklar da huzur bulur" denildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Baba Adayları Gebe Okulunda Eğitim Alıyor - Son Dakika

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