Baba ve Kızdan Hayat Kurtaran İş Birliği - Son Dakika
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Sağlık

Baba ve Kızdan Hayat Kurtaran İş Birliği

19.06.2025 14:39
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Gaziantep'te acil sağlık çalışanı baba ve kızı, birlikte hayat kurtarmak için canla başla çalışıyor.

Sağlık çalışanı baba ve kızı birlikte hayat kurtarıyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görevli baba ve kızı, her sabah evden çıkarak birlikte sağlık istasyonuna gidiyor ve acil durumlar için hazırda bekliyor.

İl Sağlık Müdürlüğü Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda acil tıp teknisyeni olarak görev yapan 42 yaşındaki Emrah Kömür ve paramedik kızı 19 yaşındaki Duygu Kömür, birlikte acil vakalara müdahale ederek hayat kurtarıyor. 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nde görev yapan baba Emrah Kömür ve kızı Duygu Kömür, hayat kurtarmak için canla başla çalışıp saniyelerle yarışarak hasta ve yaralı vatandaşların yardımına koşuyor. 25 yıldır büyük özveriyle 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nde acil tıp teknisyeni olarak görev yapan Emrah Kömür'ün kızı Duygu Kömür, babasının izinden giderek aynı mesleği seçip paramedik olarak çalışmaya başladı.

İnsan hayatına dokunmanın gururunu yaşıyorlar

Mesleğe ilk adımlarını babasının izinden giderek atan ve babasıyla birlikte de aynı istasyonda görev yapan genç paramedik Duygu Kömür, hem sahada deneyim kazanıyor hem de babasıyla birlikte insan hayatına dokunmanın sorumluluğunu ve gururunu yaşıyor. Acil vakalara birlikte çıkan baba-kız, olaylara müdahale ederken sadece profesyonel değil, duygusal bir uyum da sergiliyor. Bu özel tablo hem sağlık çalışanları arasında hem de toplumda büyük takdir topluyor.

Babasının yıllar içinde edindiği deneyim kızı Duygu Kömür'ün de mesleki yolculuğunda rehberlik ve yol göstericilik yapmasına neden oluyor. Mesleklerinde büyük bir tutkuya sahip ve zor anlarda birbirlerine duydukları destekle işlerini daha etkili bir şekilde yapan baba Emrah ve kızı Duygu, acil müdahale gerektiren olaylarda da birbirlerine yardımcı olmanın ve profesyonel dayanışmanın önemini azimleri ve çalışkanlıklarıyla gösteriyorlar.

Hayat kurtarmak için adeta saniyelerle yarışan baba ve kızı, ekip arkadaşlarıyla birlikte görev yaptıkları istasyonda 112 Komuta Kontrol Merkezi'ne gelen çağrıların ardından dakikalar içerisinde vakaya ulaşıyorlar.

Canla ve başla çalışıyorlar

Her gün çok sayıda kişinin hayatına dokunan baba ve kızı, acil vakaları en kısa sürede hastaneye yetiştirmek için adeta canla-başla çalışıyorlar.

Her türlü zorlu şartlarda vatandaşın yardımına koşan fedakar baba ve kızı, aile bağlarının gücünden aldıkları ilhamla mesleklerine olan sevgilerini ve vatandaşa karşı olan sorumluluklarını birleştirerek çok sayıda hastanın hayatına dokunuyorlar.

Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan imkanlar sayesinde her türlü teçhizatla donatılan araçlarla göreve çıkan baba ve kızı, doğal afetlerden trafik kazalarına, kalp krizinden inmeye, zehirlenmelerden ani hastalık durumlarına kadar birçok alanda kritik rol oynuyor ve ilk müdahalelerini yaptıkları vakaları da güvenle hastanelere ulaştırmak için adeta saniyelerle yarışıyorlar.

"Kızımla birlikte hayat kurtarıyoruz"

4 çocuk babası olduğunu ve en büyük kızı Duygu ile birlikte de mesai yaptığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Emrah Kömür, "İnternette bir haber okumuştum. Baba ve kızı birlikte mesai yapıyordu, bende o haberi gördüğümde, 'keşke bende kızımla birlikte çalışabilsem' demiştim. Kızımda benim gittiğim yolda yürümeyi tercih etti ve baba mesleğini seçti. Bundan dolayı çok sevinçliyim ve gururluyum. İlk göz ağırımın da benimle aynım mesleği yapması benim için çok gurur verici oldu" dedi.

Kızıyla aynı istasyonda çalışmaktan gurur duyduğunu belirten Emrah Kömür, 25 yıllık tecrübesini ise hem genç meslektaşları hem de kızıyla paylaştığı için mutlu olduğunu ifade etti.

Kızıyla aynı istasyonda çalışmanın çok güzel bir duygu olduğuna işaret eden Emrah Kömür, baba kız ilişkilerinin çok iyi olduğunu ve iş ortamında ise durumun biraz daha ciddi olduğunu kaydetti.

Babasının yaklaşık 3 yıldır çalıştığı istasyonda göreve başlayan Duygu Kömür, babasıyla omuz omuza hayat kurtarmak için çalıştığını, işini severek yaptığını ve babasıyla aynı istasyonda çalışmaktan da mutluluk duyduğunu dile getirdi.

"Babamın mesleğini seçtiğim için çok mutluyum"

Sağlık çalışanı olmaya çok küçük yaşlarda karar verdiğini kaydeden Duygu Kömür, "Babamın mesleğini yapmayı çocuk yaşlarda karar vermiştim. Sağlık çalışanı olmanın ve babamla birlikte çalışmanın hep hayalini kurardık. Bu konuda babam bana çok destek oldu. Ailemin bana verdiği emeklerin karşılığını vermek istiyorum. Bunun için çabalıyorum. İnşallah ailemin emeğinin karşılığını vereceğim. Bunun içinde aileme çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Gaziantep, Sağlık, Emrah, Yaşam, Baba, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Baba ve Kızdan Hayat Kurtaran İş Birliği - Son Dakika

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