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Bakan Fahrettin Koca merak uyandıran "4, 3, 2 ne demek?" paylaşımını açıkladı - Son Dakika

Bakan Fahrettin Koca merak uyandıran "4, 3, 2 ne demek?" paylaşımını açıkladı

11.10.2021 07:22

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan görenleri merakta bırakan bir paylaşım yaparak "4, 3, 2 sizce ne demek?" diye sordu. Daha sonra bir paylaşım daha yapan Koca, "Her 4 kişiden 3'ümüz 2 doz aşımızı yaptırdık!' demek. Bu illerin sayısı bugün itibariyle 27. Geride kalan 54 il hızlı hareket etmeli!" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan merak uyandıran bir paylaşımda bulundu. Attığı tweette "4, 3, 2 sizce ne demek?" diye soran Koca'nın paylaşımı büyük ilgi görerek kısa zamanda on binlerce yorum aldı.

Bakan Koca merak uyandıran '4, 3, 2 ne demek?' paylaşımına açıklık getirdi

YANITINI BİR SONRAKİ PAYLAŞIMINDA VERDİ

Bir süre sonra sorduğu sorunun cevabını veren bir paylaşımda bulunan Bakan Koca, "4, 3, 2 sizce ne demek? 'Her 4 kişiden 3'ümüz 2 doz aşımızı yaptırdık!' demek. Bu illerin sayısı bugün itibariyle 27. Geride kalan 54 il hızlı hareket etmeli!" dedi.

Bakan Koca merak uyandıran '4, 3, 2 ne demek?' paylaşımına açıklık getirdi

SON 24 SAATTE 28 BİN 370 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Bakan Koca'nın son paylaştığı vaka tablosuna göre 10 Ekim'de kaydedilen 24 saatlik verilerde 28 bin 370 vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 206'dan 196'ya düştü. Tedavisi tamamlanan 25 bin 772 hasta taburcu olurken bugün 344 bin 280 test yapıldı.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 74.50 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 87.80 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 74.50 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 112 milyon 360 bin 409'a yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 46 MİLYON 245 BİN 192 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 54 milyon 497 bin 626 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 46 milyon 245 bin 192 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 10 milyon 743 bin 404 kişiye aşı yapıldı.

Bakan Fahrettin Koca merak uyandıran 4, 3, 2 ne demek? paylaşımını açıkladı

Sağlık Bakanlığı, Fahrettin Koca, Türkiye, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bakan Fahrettin Koca merak uyandıran '4, 3, 2 ne demek?' paylaşımını açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Fahrettin Koca merak uyandıran "4, 3, 2 ne demek?" paylaşımını açıkladı - Son Dakika
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