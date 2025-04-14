6 bileşenli karma aşı uygulaması bugün itibarıyla başladı - Son Dakika
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Sağlık

6 bileşenli karma aşı uygulaması bugün itibarıyla başladı

6 bileşenli karma aşı uygulaması bugün itibarıyla başladı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, çocuklar için difteri, asellüler boğmaca, tetanos, çocuk felci, hemofilus influenza tip B olmak üzere 5 bileşenli karma aşı ile hepatit B aşısını bir araya getiren "6 bileşenli karma aşı" uygulamasının bugün itibarıyla başlatıldığını duyurdu. Aşı, aile Sağlığı Merkezleri başta olmak üzere tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında ücretsiz olarak uygulanacak.

14.04.2025 13:58
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Ankara'da bulunan Çayyolu Eğitim Aile Sağlığı Merkezinde 6 bileşenli karma aşının ilk uygulaması gerçekleştirildi. Programa, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe ve sağlık çalışanları katıldı.

Aşı uygulaması öncesi konuşan Bakan Memişoğlu, geçen hafta 'Sağlıklı Hayat Akademisi' programını başlattıklarını belirterek, "Toplumumuza sağlık kültürünü, sağlık bilgisini, sağlıklı yaşamın nasıl olması gerektiğini anlatmak için bütün birimlerimizde bu program faaliyete girdi. İnsanlarımız nasıl besleneceğini, egzersizlerini, yaşamda sağlıklı kalmanın yollarını bu programda sağlıklı hayat merkezlerimizden ve sağlık birimlerimizden öğrenecekler. Gençler, lütfen sağlıklı hayat merkezlerini ziyaret etsinler. Koşu bandından, egzersiz salonlarına, beslenme ve diyet uzmanlarımızdan psikologlarımıza kadar her türlü desteği onlara veriyoruz. Gençlerden özellikle istirhamım bu sağlıklı hayat merkezlerini ziyaret etmeleri" dedi.

"AŞILAR HASTALIKLARDAN KORUYAN SİLAHLARIMIZ"

Bakan Memişoğlu, nisan ayının başında boğmaca aşısını aşı programına dahil ettiklerini belirterek, "Bugün itibarıyla da difteri, boğmaca, tetanos, çocuk felci ve hemofilus influenza tip B'ye karşı koruma sağlayan 5'li karma aşımıza ilave ederek içine hepatit B aşısını da ekliyoruz. Böylece karma aşımız 6 hastalığa karşı koruyacak şekilde programa, danışma kurulumuzun önerisi doğrultusunda, dahil edildi. Bugün aşı sayesinde, aşılar sayesinde insanlık bulaşıcı hastalıklarla çok daha rahat mücadele ediyor. Yaşam süremiz arttı. Bugün etrafımızda çocuk felci görmememizin, difteri görmememizin, çiçek hastalığının dünyada artık olmamasının en önemli sebebi aşılar. Nasıl diyet yapıyorsak, beslenmemize dikkat ediyorsak, koruyuculuğu ön planda tutuyorsak aşılar da bizi bulaşıcı, salgın hastalıklardan koruyan en önemli silahlarımız. Aşılar çocuklarımızın hastalanmamasını, bulaşıcı hastalıktan etkilenmemesini sağlıyor. Onun için toplumumuzun özellikle aşı programlarına uymalarını, hekimlerimizin, hemşirelerimizin, sağlık çalışanlarımızın önerileri doğrultusunda hareket etmelerini bekliyoruz. Sağlık her şeydir. İnsanın mutluluğunun en önemli kaynağı sağlıktır. Sağlığımızı kaybetmeden sağlığımızı korumayı bilmemiz lazım. Bedenimiz her birimize emanet" diye konuştu.

"HASTALIK BAKANLIĞI DEĞİL SAĞLIK BAKANLIĞIYIZ"

Bakan Memişoğlu, tedavi hizmetlerinde dünyanın örnek hizmetlerini sunduklarını belirterek, "Özellikle son 22 yılda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye sağlık hizmetleri konusunda dünyaya örnek olan bir ülke. Ama bizim aynı zamanda hastalanmadan sağlığımızı koruyacak şekilde artık toplumsal olarak da bu işin üstesinden gelmemiz lazım. Sadece sağlıkçılar değil, bütün toplumun sağlıklı kalması için destek vermesi ve çaba harcaması gerekir. Baktığınız zaman maalesef halen daha 3 insanımızdan 1 tanesi sigara kullanıyor. 4 insanımızdan 1 tanesi aşırı kilolu. Bunlar hepsi bir süre sonra hastalık olarak, maalesef sağlıksızlık olarak bize dönüyor. O nedenle sağlığımızın değerini bilelim. Biz Hastalık Bakanlığı değiliz, Sağlık Bakanlığıyız. Öncelikle insanlarımızın sağlıklı kalmasını, kendilerini korumasını istiyoruz. Aşı da bunların en önemlisi. O nedenle insanlarımıza, çocuklarımıza, özellikle bebeklerimize aşılarını zamanında yapmasını aşı programlarına uyumunu istiyoruz" dedi.

Bakan Memişoğlu, konuşmasının ardından Sivasspor'un, Fenerbahçe ile dün oynadığı karşılaşmada sahaya 'Doğal olan normal doğum' pankartıyla çıkmasıyla ilgili soru üzerine "Futbol maçlarına sadece erkekler mi geliyor?" dedi.

6 BİLEŞENLİ AŞI ÜCRETSİZ UYGULANACAK

Sağlık Bakanlığı Ulusal Çocukluk Dönemi Aşılama Takvimi, 2025 yılında güncellendi. Türkiye'de 1998 yılından itibaren uygulanan hepatit B aşısı ile 2008 yılından beri uygulanan 5 bileşenli karma aşıyı bir araya getiren '6 bileşenli karma aşı' uygulamasına bugün itibarıyla başlandı. 6 bileşenli karma aşı; difteri, asellüler boğmaca, tetanos, inaktif polio (çocuk felci), hemofilus influenza tip B ve hepatit B aşılarını içeriyor. Yeni uygulama ile daha önce ayrı enjeksiyonlarla yapılan 5 bileşenli karma aşı ve hepatit B aşısı, artık tek bir enjeksiyonla uygulanacak. Böylece enjeksiyon sayısı azaltılarak çocukların korunma kapsamı genişletilmiş olacak. Bakanlık tarafından temin edilen 6 bileşenli karma aşılar, Aile Sağlığı Merkezleri başta olmak üzere aşı uygulamasının yapıldığı tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında ücretsiz olarak uygulanacak. Geçtiğimiz dönemde 5 bileşenli karma aşı ile aşılanmaya başlanan çocukların devam dozları 6 bileşenli karma aşı ile tamamlanacak.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık 6 bileşenli karma aşı uygulaması bugün itibarıyla başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • C. Mersin:
    Akapalılar koşun yeni aşı gelmiş. Bu aşıyı yaptıran Akapalılar ölmüyormuş :)) 10 13 Yanıtla
  • Koray Ebe:
    Bu adamın önerdiği aşıyı evladıma yaptırmam. 9 4 Yanıtla
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