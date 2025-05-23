Bakan Memişoğlu uyardı: "Toplumun yüzde 50'si kilolu, 3'te 1'i sigara kullanıyor"

KOCAELİ - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Toplumumuzda yaygın olan kilo, kötü beslenme, hareketsizlik ve bağımlılık gibi bedenimize zarar veren alışkanlıklardan bir an önce kurtulmamız gerekiyor. Kilo sorununu öncelikli olarak ele almamız gerekiyor. Çünkü toplumun yüzde 50'si kiloluysa, 3'te 1'i sigara kullanıyorsa, bunun üstesinden hep birlikte gelmemiz gerekiyor" dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Kocaeli'ye gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ilk olarak Kocaeli Valiliği'ni ziyaret etti. Bakan Memişoğlu, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Kocaeli'nin sağlık hizmetlerini, sağlıkla ilgili sorunlarını ve yapılacak çalışmaları değerlendireceklerini aktardı. Vatandaşa daha iyi sağlık hizmeti sunabilmek için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini bildiren Bakan Memişoğlu, kente kazandırılan sağlık yatırımları hakkında da bilgi verdi.

"Yeni yatırımlarla ilgili çalışma içerisindeyiz"

Geçtiğimiz yıl eylül ayında Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nin açılışının yapıldığını söyleyen Memişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kocaeli'de bir tane üniversite hastanemiz var, şehir hastanemiz var, 8 devlet hastanesi, 17 özel hastanemiz var. Yeni yatırımlarla ilgili çalışma içerisindeyiz. İnşallah bundan sonra Kocaeli'de sağlık yatırımlarını çok daha hızlı ve etkin hale getireceğiz. Halihazırda Körfez Devlet Hastanesi binasının inşaatı devam ediyor. Çayırova Devlet Hastanesi'nin süreci maalesef uzadı ama artık sonuna geldik. İnşallah haziran ayında yeni yapım ihalesini yaparak çok hızlı şekilde hastanemizi hizmete hazır hale getireceğiz. Kocaelilere müjde vermek istiyorum. 150 yataklı Kartepe Devlet Hastanesi ve 100 yataklı Başiskele Devlet Hastanesini yatırıma aldık, kısa zamanda projelerini hazırlayıp, inşaatlarına başlayacağız. Derince'de iyi bir hastanemiz var kültür anlamında, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi ama fiziki anlamda yenilenmeye ihtiyacı var. Onunla da ilgili 120 yataklı acil durum hastanesi ile 200 yataklı kalıcı olan hastanemizin projelerine başlıyoruz. Onları da çok kısa zamanda, inşallah milletimiz inşaatını görecek ve hizmeti de en kısa zamanda başlatacağız. Bununla beraber, özellikle Darıca tarafındaki hastanemizin analizlerini yapıyoruz. Oraya da inşallah projesini hazırlayacağımız yaklaşık 200 yataklı bir ek bina yapacağız. Analizlerin neticesinde de hangi bloğun çalışacağını, hangi bloğun çalışmayacağını tespit edeceğiz"

"Pozitif ayrımcılıkla Kocaeli'yi destekleyeceğiz"

Kocaeli Şehir Hastanesi'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hayalim" diyerek tabir ettiği bir sağlık yatırımı olduğunu belirten Memişoğlu, "Bu hastane Kocaeli'de büyük emekler neticesinde hizmete sunuldu. Biz Kocaeli'de bu yatırımları çok kısa zamanda yaparak, şehrin sağlık altyapısını daha iyi hale getireceğiz. Bunun yanında, hizmetler anlamında Kocaeli aslında sağlık kültürü olan, geçmişten beri iyi sağlık çalışanlarının ve ekibinin, ordusunun olduğu bir ii. Biz Kocaeli'nin hem altyapı hem de temel sağlık hizmetleri bakımından çok daha iyi yerlere gelmesi için elimizden geleni yapacağız. Sağlık Bakanlığı olarak Kocaeli'ye ayrı bakıyoruz. Pozitif ayrımcılıkla Kocaeli'yi destekleyeceğiz. Çünkü Kocaeli, geçmişte deprem yaşamış, aynı zamanda da destek verilmesi gereken bir sanayi şehri. Aynı zamanda sağlık kültürü olan bir şehir" diye konuştu.

"Toplumun yüzde 50'si kiloluysa, 3'te 1'i sigara kullanıyorsa, bunun üstesinden hep birlikte gelmemiz gerekiyor"

Ayrıca Memişoğlu, vatandaşları da uyararak, "Biz her zaman hizmet sunacağız, hizmet vermeye devam edeceğiz ama biz özellikle insanların hastalanmamasını, sağlıklı kalmasını istiyoruz. Bu nedenle, toplumumuzda yaygın olan kilo, kötü beslenme, hareketsizlik ve bağımlılık gibi maalesef bedenimize zarar veren alışkanlıklardan bir an önce kurtulmamız gerekiyor. Farkındalık oluşturmak amacıyla özellikle kilo ile ilgili bir çalışma yapıyoruz. Önceliğimiz, insanların kendi bedenlerini ve sağlıklarını korumalarını sağlamak, bu konuda farkındalık kazandırmak. Bu noktada, kilo sorununu öncelikli olarak ele almamız gerekiyor. Çünkü toplumun yüzde 50'si kiloluysa, 3'te 1'i sigara kullanıyorsa, bunun üstesinden hep birlikte gelmemiz gerekiyor. Biz sağlık çalışanları olarak elimizden geleni yapıyoruz ancak toplumun da bize destek olması, bu sürece katılması ve bedenini koruyacak alışkanlıklar edinmesi gerekiyor. İnşallah bu sorunların hepsinin üstesinden geleceğiz. Çünkü biz 'Sağlıklı Türkiye' diyoruz. Sağlıklı bir Türkiye için de bedenimize iyi bakmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.