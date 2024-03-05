Sağlık

Bakan Yardımcısı Yılmaz Bolu'da ilk kez açıkladı: "Meme kanserine erken teşhis için yapay zekaya verileri okutturuyoruz"

BOLU - Bolu'ya gelen Sağlık Bakanı Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz, Türkiye'de meme kanserine erken teşhislerde süreyi en aza indirmek için yapay zeka destekli modelle çalışma yürüttüklerini ilk kez açıkladı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz, bir dizi temaslarda bulunmak için Bolu'ya geldi. Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (Ketem) tarafından Bolu'da 2023 yılında 30 bin kişinin üzerinde tarama yapıldığını açıklayan Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz, daha fazla kişiye tarama yapılması için Bolu TSO'dan mobil kanser tarama tırı istedi. Meme kanseri konusunun açılması üzerine Bakan Yardımcısı Yılmaz, Ticaret ve Sanayi Odası'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu. İlk kez Bolu'da konuyu dile getiren Yılmaz, Türkiye'de 6 Şubat tarihinden beri meme kanseri taramalarında Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen yapay zeka modeliyle çalıştıklarını açıkladı.

"6 Şubat'tan beri teşhis için verileri yapay zekaya okutturuyoruz"

Meme kanseri teşhislerinde süreyi en aza indirmek istediklerini belirten Sağlık Bakan Yardımcısı Yılmaz, "Türkiye'de günde 3 bin 500-4 bin kişi KETEM tarama programından geçiyor. Yaklaşık yüzde birlik bir oranla kadın, riskli olarak tespit ediliyor. Biz 6 Şubattan beri teşhis için verileri yapay zekaya okutturuyoruz. Bunu ilk defa burada açıklıyorum. Uzun süren teşhis süresini şu anda 6 güne düşürmüş durumda. Bunun devamında da çalışmalar sürüyor. Bizim hedefimiz toplam süreyi 25 güne düşürmek. Türkiye genelinde buna yönelik çalışmalarımız sürüyor. Bolu'da da geçen yıl 30 bin kişinin üzerinde tarama yapıldı. Bolu'da bir KETEM şubesi var. Ticaret Odası'ndan talebimiz, bir mobil tarama tırı istiyoruz" dedi.

"Sağlık Bakanlığı'na bağlı ekiplerin yapmış olduğu yapay zeka modeliyle çalışıyoruz"

Sağlık Bakanlığı'na bağlı ekiplerin tasarlamış olduğu yapay zeka modeliyle çalıştıklarını ifade eden Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz, "Mevcutta kanser taramalarının okumasını 3 farklı kişi yapıyor. 3 farklı gözden bakılıyor. Birinin göremediğini diğeri görüyor ve bu da ciddi anlamda süreci uzatıyor. Şimdi biz birinci göz olarak yapay zekaya okutturuyoruz. Çok kısa süre içerisinde yapay zeka okuyor. Yüzde 94 oranında bir başarı sağladı. 6 Şubattan bu yana yapay zeka desteğiyle meme kanseri taramalarını yapmaya başladık. Tam başarı sağlayana kadar yaklaşık 3-5 ay daha yapay zeka üzerinde çalışmalarımız devam edecek. Sağlık Bakanlığı'na bağlı ekiplerin yapmış olduğu yapay zeka modeliyle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan, Gerede Belediyesi, Gerede Ticaret ve Sanayi Odası, Yeniçağa Kaymakamı, Yeniçağa Belediyesi, Bolu İl Sağlık Müdürlüğü, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi ve Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Ticaret ve Sanayi Odası ziyaretinde Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz'ı, Bolu TSO Başkanı Abdullah Alemdar karşıladı.