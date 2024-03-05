Bakan Yardımcısı Yılmaz Bolu'da ilk kez açıkladı: 'Meme kanserine erken teşhis için yapay zekaya verileri okutturuyoruz' - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Bakan Yardımcısı Yılmaz Bolu'da ilk kez açıkladı: 'Meme kanserine erken teşhis için yapay zekaya verileri okutturuyoruz'

Bolu'ya gelen Sağlık Bakanı Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz, Türkiye'de meme kanserine erken teşhislerde süreyi en aza indirmek için yapay zeka destekli modelle çalışma yürüttüklerini ilk kez açıkladı.

05.03.2024 19:27  Güncelleme: 19:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Yardımcısı Yılmaz Bolu'da ilk kez açıkladı: "Meme kanserine erken teşhis için yapay zekaya verileri okutturuyoruz"

BOLU - Bolu'ya gelen Sağlık Bakanı Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz, Türkiye'de meme kanserine erken teşhislerde süreyi en aza indirmek için yapay zeka destekli modelle çalışma yürüttüklerini ilk kez açıkladı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz, bir dizi temaslarda bulunmak için Bolu'ya geldi. Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (Ketem) tarafından Bolu'da 2023 yılında 30 bin kişinin üzerinde tarama yapıldığını açıklayan Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz, daha fazla kişiye tarama yapılması için Bolu TSO'dan mobil kanser tarama tırı istedi. Meme kanseri konusunun açılması üzerine Bakan Yardımcısı Yılmaz, Ticaret ve Sanayi Odası'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu. İlk kez Bolu'da konuyu dile getiren Yılmaz, Türkiye'de 6 Şubat tarihinden beri meme kanseri taramalarında Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen yapay zeka modeliyle çalıştıklarını açıkladı.

"6 Şubat'tan beri teşhis için verileri yapay zekaya okutturuyoruz"

Meme kanseri teşhislerinde süreyi en aza indirmek istediklerini belirten Sağlık Bakan Yardımcısı Yılmaz, "Türkiye'de günde 3 bin 500-4 bin kişi KETEM tarama programından geçiyor. Yaklaşık yüzde birlik bir oranla kadın, riskli olarak tespit ediliyor. Biz 6 Şubattan beri teşhis için verileri yapay zekaya okutturuyoruz. Bunu ilk defa burada açıklıyorum. Uzun süren teşhis süresini şu anda 6 güne düşürmüş durumda. Bunun devamında da çalışmalar sürüyor. Bizim hedefimiz toplam süreyi 25 güne düşürmek. Türkiye genelinde buna yönelik çalışmalarımız sürüyor. Bolu'da da geçen yıl 30 bin kişinin üzerinde tarama yapıldı. Bolu'da bir KETEM şubesi var. Ticaret Odası'ndan talebimiz, bir mobil tarama tırı istiyoruz" dedi.

"Sağlık Bakanlığı'na bağlı ekiplerin yapmış olduğu yapay zeka modeliyle çalışıyoruz"

Sağlık Bakanlığı'na bağlı ekiplerin tasarlamış olduğu yapay zeka modeliyle çalıştıklarını ifade eden Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz, "Mevcutta kanser taramalarının okumasını 3 farklı kişi yapıyor. 3 farklı gözden bakılıyor. Birinin göremediğini diğeri görüyor ve bu da ciddi anlamda süreci uzatıyor. Şimdi biz birinci göz olarak yapay zekaya okutturuyoruz. Çok kısa süre içerisinde yapay zeka okuyor. Yüzde 94 oranında bir başarı sağladı. 6 Şubattan bu yana yapay zeka desteğiyle meme kanseri taramalarını yapmaya başladık. Tam başarı sağlayana kadar yaklaşık 3-5 ay daha yapay zeka üzerinde çalışmalarımız devam edecek. Sağlık Bakanlığı'na bağlı ekiplerin yapmış olduğu yapay zeka modeliyle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan, Gerede Belediyesi, Gerede Ticaret ve Sanayi Odası, Yeniçağa Kaymakamı, Yeniçağa Belediyesi, Bolu İl Sağlık Müdürlüğü, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi ve Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Ticaret ve Sanayi Odası ziyaretinde Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz'ı, Bolu TSO Başkanı Abdullah Alemdar karşıladı.

Kaynak: İHA

Sağlık Bakanı, Türkiye, Bolu, Teknoloji, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bakan Yardımcısı Yılmaz Bolu'da ilk kez açıkladı: 'Meme kanserine erken teşhis için yapay zekaya verileri okutturuyoruz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Bursa'da Süt Sağım Makinesinde Elektrik Akımına Kapılan Genç Hayatını Kaybetti
    18:21 Bursa'da Süt Sağım Makinesinde Elektrik Akımına Kapılan Genç Hayatını Kaybetti

    Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, inekleri sağmak için ahıra giren 18 yaşındaki Özge Eratan, elektrik akımına kapıldı. Yakınları tarafından yerde hareketsiz halde bulunan Eratan, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybettiği belirlendi.

  • Manisa Şehir Hastanesi'nde 5 yılda 33 bin 695 hastaya kemoterapi tedavisi uygulandı
    18:10 Manisa Şehir Hastanesi'nde 5 yılda 33 bin 695 hastaya kemoterapi tedavisi uygulandı

    Manisa Şehir Hastanesi'nde bulunan Ayaktan Kemoterapi Ünitesi, 5 yılda 33 bin 695 onkoloji hastasına kemoterapi tedavisi uyguladı. Ünite, 4 hekim ve 13 personel ile günde yaklaşık 200 hastaya hizmet veriyor. Hastane yetkilileri, kanser hastalarının tedaviden korkmamalarını ve hekimlerin destek bilgilerini alarak hareket etmelerini önerdi.

  • Yapay zeka ile meme kanseri teşhisi süresi azaltıldı
    18:05 Yapay zeka ile meme kanseri teşhisi süresi azaltıldı

    Sağlık Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz, yapay zeka destekli çalışmalarla meme kanseri teşhis süresinin azaltıldığını bildirdi. Yılmaz, yapay zekanın kullanılmasıyla taramaların okunma süresinin 6 günde tamamlandığını ve doğruluk oranının yaklaşık yüzde 94 olduğunu belirtti. Ayrıca, Türkiye'de yapay zeka ile ilgili diğer projelerin de üzerinde çalışıldığı ifade edildi.

  • Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde Lenfödemde Tedavi Yöntemleri ve Kompleks Boşaltıcı Fizyoterapi Konferansı Gerçekleştirildi
    17:34 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde Lenfödemde Tedavi Yöntemleri ve Kompleks Boşaltıcı Fizyoterapi Konferansı Gerçekleştirildi

    Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde düzenlenen konferansta, lenfödem tedavi yöntemleri ve kompleks boşaltıcı fizyoterapi hakkında bilgi verildi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Çiçek, sağlık bölümü seçmenin önemini vurguladı. Fizyoterapist Fevzi Yekta Dikduran ise kendi deneyimlerini paylaştı. Programa, akademisyenler ve öğrenciler de katıldı.

  • Türk Kızılayı ve Pakistan Kızılayı, Islamabad'da kan bağışı etkinliği düzenledi
    17:06 Türk Kızılayı ve Pakistan Kızılayı, Islamabad'da kan bağışı etkinliği düzenledi

    Türk Kızılayı ve Pakistan Kızılayı işbirliğinde başkent İslamabad'da National University of Modern Languages'te (NUML) kan bağışı etkinliği düzenlendi. Etkinliğe üniversitenin Türkçe Dil ve Edebiyat Bölümü öğrencileri katılım sağlarken, kan bağışı standını ziyaret eden üniversite rektörü yetkililere kan bağışının önemini vurguladı. Kampanya kapsamında 100 ünite kan bağışı toplandı.


18:36 Instagram ve Facebook’a erişim sorunu yaşanıyor Instagram ve Facebook'a erişim sorunu yaşanıyor
16:40 Muğla’da 4 büyüklüğünde deprem Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem
16:09 Belediye Başkanı fuhuş operasyonunda tutuklandı Belediye Başkanı fuhuş operasyonunda tutuklandı
16:02 CHP lideri Özel’in “Bedelli askerlik“ çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum CHP lideri Özel'in "Bedelli askerlik" çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
15:57 MOSSAD’a bilgi satanlara yönelik operasyonun detaylarına ulaşıldı MOSSAD'a bilgi satanlara yönelik operasyonun detaylarına ulaşıldı
17:57 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Menzil şeyhini ziyaret etti Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Menzil şeyhini ziyaret etti
17:20 ABD’de tek motorlu uçak otoyola çakıldı: 5 kişi hayatını kaybetti ABD'de tek motorlu uçak otoyola çakıldı: 5 kişi hayatını kaybetti
17:06 Galatasaray’dan Adnan Aybaba, Serhat Ulueren ve Ahmet Akpınar hakkında suç duyurusu Galatasaray'dan Adnan Aybaba, Serhat Ulueren ve Ahmet Akpınar hakkında suç duyurusu
16:02 Çöpe at kemikleri atan kişi yakalandı İşte mesleği Çöpe at kemikleri atan kişi yakalandı! İşte mesleği
15:56 Suudi Arabistan’ın İlk robotlarından Muhammed, tanıtım sırasında sunucuyu taciz etti Suudi Arabistan'ın İlk robotlarından Muhammed, tanıtım sırasında sunucuyu taciz etti
15:34 60 yaşındaki taksiciyi gasbedip şah damarından bıçakladılar 60 yaşındaki taksiciyi gasbedip şah damarından bıçakladılar
15:20 Kayseri ve Bursa’da seçim anketi AK Parti birini farkla kazanırken diğerini kaybediyor Kayseri ve Bursa'da seçim anketi! AK Parti birini farkla kazanırken diğerini kaybediyor
15:08 Matematik derslerinden integral konusu kaldırılıyor mu Bakan Tekin yeni düzenlemenin sinyalini verdi Matematik derslerinden integral konusu kaldırılıyor mu? Bakan Tekin yeni düzenlemenin sinyalini verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2024 19:38:00. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Yardımcısı Yılmaz Bolu'da ilk kez açıkladı: 'Meme kanserine erken teşhis için yapay zekaya verileri okutturuyoruz' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement