Bakanlığın kamu spotu, Demet Evgar'ı küplere bindirdi: Kalbim sıkışarak izledim - Son Dakika
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Sağlık

Bakanlığın kamu spotu, Demet Evgar'ı küplere bindirdi: Kalbim sıkışarak izledim

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Sağlık Bakanlığı 'sağlıklı olan normal doğumdur' konulu bir kamu spotu yayınladı. Büyük yankı uyandıran bu kamu spotuna tepki gösteren ünlü oyuncu Demet Evgar, "Bu kamu spotunu kalbim sıkışarak izledim. Bu korku filmi niteliğindeki kamu spotu daha fazla kadını yaralamadan kaldırılmalı ve yerine hedefe yönelik, nitelikli ve nicelikli bir film çekilmelidir" dedi.

05.10.2024 11:20  Güncelleme: 11:30
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Sağlık Bakanlığı son dönemde artan sezaryen doğumları kontrol altına aldı. Ameliyatlara yönelik artık denetimlerin başlatılacağı söylenirken "Doğal olan normal doğumdur" temalı bir kamu spotu yayınlandı.

"SAĞLIKLI OLAN NORMAL DOĞUMDUR"

"Annecim Başardık" başlığıyla yayınlanan video için "Normal doğum yapan anneler ile bebekleri arasında ilk andan itibaren sağlıklı bir bağ kurulur. Anne emzirmeye hemen başlayabilir ve günlük hayatına çok kısa zamanda dönebilir. Tıbbi olarak zorunluluk olmadıkça doğal ve sağlıklı olan normal doğumdur" ifadeleri kullanıldı.

DEMET EVGAR'DAN TEPKİ

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran kamu spotuna Bahar dizisinde hayat verdiği 'Bahar Özden' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Demet Evgar tepki gösterdi. "Doğru ve ideal olanı anlatmanın yolu bu mudur?" diyerek cümleye başlayan Evgar, "Birçok kadın vajinal doğumu içsel olarak ister. Ancak ya sezaryen olmak zorunda kalır, ya doktoru tarafından sezaryene yönlendirilir ya da korku ve endişelerinden dolayı sezaryeni seçer. Fakat izlediğimiz bu film, annenin korku ve endişelerini giderecek veya doktorları yönlendirecek nitelikte değildir. Aksine, korku ve paniği körükleyen, hatta tüm sorumluluğu yine anneye, kadına yükleyen görüntülerle dolu.

"ALTYAPI" VURGUSU YAPTI

Bu denli önemli girişimlerin altyapıyı oluşturmadan hedeflediği yere ulaşması imkansızdır. Zira doğumlara alınmayan ebeler, normal seyrinde ilerleyen hamileliklerde bile olmadık sebeplerle anneleri sezaryene teşvik eden doktorların hikayeleri de gerçeklerimizden biridir. Bu durumla sahada mücadele eden doktorlar ve ebelerle yürütülecek bir süreç, çok daha hedefe yönelik olacaktır.

"KALBİM SIKIŞAŞARAK İZLEDİM"

Özetle 'bu da kadının suçu, bu da kadının hatası, bu da kadının yanlış seçimi' şeklinde yansıtılan bu kamu spotunu kalbim sıkışarak izledim. Kızımla, 20 saat doğum sancısından sonra mecburen sezaryene alınmak zorunda kaldığım bir doğum hikayemiz var. Doğduğu andan itibaren kucağımdaydı ve emmeye başladı. Elbette 'vajinal doğum' yapmak ve sonrasında bu konforlu deneyimi yaşamak isterdim. (Bu arada 'normal - anormal doğum' değil; tıbbi adı 'vajinal doğum'dur.) Bu yazıyı, 'vajinal doğumu' destekleyen biri olarak yazıyorum. Bu korku filmi niteliğindeki kamu spotu daha fazla kadını yaralamadan kaldırılmalı ve yerine hedefe yönelik, nitelikli ve nicelikli bir film çekilmelidir.'' ifadelerini kullandı.

Bakanlığın kamu spotu, Demet Evgar\'ı küplere bindirdi: Kalbim sıkışarak izledim

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Son Dakika Sağlık Bakanlığın kamu spotu, Demet Evgar'ı küplere bindirdi: Kalbim sıkışarak izledim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Abuzer Kadayıf:
    Bu arkadaş kim doktor mu 44 14 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Sen istediğin gibi doğurabilirsin isteyen istediği gibi o uzun gaganızı her yere sokmasanız olmaz sizmi soracaklar 35 12 Yanıtla
  • Reyhan Bulgurcuoglu:
    Bi karışmadıkları bu kaldı.tasarruf tedbirleri.SSK ödemesin diye mi? 11 8 Yanıtla
  • Hasan Kaya:
    cidden çok ürkütücü.. 7 10 Yanıtla
  • Davut Çağlar:
    gerçekten saçma olmuş 6 8 Yanıtla
  • Murat Zor:
    çektiğiniz sözde videolarla filimlerle ahlak normlarını alt üst ettiniz. Sizin videoların yanında gayet masum ve yönlendirici bir kamu spotu olmuş bu hanımefendi. 10 3 Yanıtla
  • Sakin Su:
    Sezeryanla doğum kötü gösterilecek ki etkili olsun.20 25 yıl önce sezeryanda doktorlar prim alırdı,çok iyi bilirim ki ilk çocuğumun doktoruna bir çok tanıdığım gitti hepsine bir bahane bularak sezeryan yaptı,yok çocuk ters, yok çocuk büyük çıkmaz,.. vs vs 4 1 Yanıtla
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