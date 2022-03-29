Batman'da kapalı kalp ameliyatı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Batman'da kapalı kalp ameliyatı gerçekleştirildi

29.03.2022 18:52

Batman'da kapalı kalp ameliyatı gerçekleştirildi Daha önce sadece büyük şehirlerde hastanelerde gerçekleştirilen kapalı kalp ameliyatı, Batman'da da yapıldı.

Batman'da kapalı kalp ameliyatı gerçekleştirildi

BATMAN - Daha önce sadece büyük şehirlerde hastanelerde gerçekleştirilen kapalı kalp ameliyatı, Batman'da da yapıldı. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Sinan Göçer, göğüs kafesi kesilmeden uygulanan kapalı ameliyat yöntemiyle kalp kapakçığı değişimini Batman'da bir özel hastanede gerçekleştirdi.

Nefes darlığı ve çarpıntı şikayetleri ile kardiyoloji bölümüne başvuran Abdürrahim Nağirci isimli hastada, ileri derecede 4 damar tıkanıklığı tespit edildi. Batman'da ilk defa 4 damar Bypass ameliyatını gerçekleştirildiğini belirten Op. Dr. Göçer, "Bilindiği gibi kalp damar cerrahisi göğüs ön kemiği kesilerek yapılıyor halen dünyada ve Türkiye'de en sık şekilde göğüs ön kemik kesilerek yapılıyor. Ancak son yılarda diğer cerrahi branşlarda olduğu gibi kalp cerrahisinde de kapalı ameliyatlar dediğimiz minimal cerrahi hem hastalar hem hekimler tarafından bir eğilim mevcuttur. Son dönemlerde gerekli ekipmanların geliştiği ve artı tecrübenin birikimiyle çok damar baypas ameliyatlarda göğüs ön kemiği kesilmeden yapılabilir hale geldi. Bizde Batman'da ilk defa 4 damar Bypass ameliyatını gerçekleştirmiş olduk. Hastamız ilk ameliyat sonrası kontrolüne geldi gayet iyi durumda kendisi. Ameliyat sonrası ciddi bir sağlık problemi yok solunum dolaşım ile her hangi bir hareket sistemi ile ilgili bir problemi yoktur. Hastamız gayet iyi durumdadır" dedi.

Dört ana kalp damarı tıkalı olduğu için İstanbul, Ankara gibi şehirlere gitmeye gerek olmadığını söylen 58 yaşındaki hasta Abdürrahim Nağirci, "20 gün evvel hastalandım anjio ameliyatına girdirdikten sonra 4 tane damarım tıkalıydı. Doktorum ile görüştükten sonra kapalı ameliyat olacağımı söyledi. Allah şükürler olsun ameliyat etti çok şükür başarılı geçti. Şuanda iyi durumdayım göğüs ağrım yok 5 günlük tedaviden sonra ayağa kalktım iyi durumdayım. Ameliyattan sonra gayet iyi bir şekilde rahat uyuya biliyorum. Göğüs kemiğimi kesmeden kapalı ameliyat göğüs altında ameliyat etti hocam Allah razı olsun kendisinden. Bizim bölgede böyle doktorlarımız bizim için çok kıymetli İstanbul, Ankara'ya gitmeye gerek yok kendi şehrimizde ameliyat oluyoruz artık" diye konuştu.

Batman'da kapalı kalp ameliyatı gerçekleştirildi
Batman'da kapalı kalp ameliyatı gerçekleştirildi
Batman'da kapalı kalp ameliyatı gerçekleştirildi

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Ameliyat, Türkiye, Batman, Kalp, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Batman'da kapalı kalp ameliyatı gerçekleştirildi - Son Dakika


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