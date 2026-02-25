Batman'da Kraniosinostoz Ameliyatı Başarıyla Gerçekleştirildi - Son Dakika
Batman'da Kraniosinostoz Ameliyatı Başarıyla Gerçekleştirildi

Batman\'da Kraniosinostoz Ameliyatı Başarıyla Gerçekleştirildi
25.02.2026 10:12
5 aylık Ömer Birlik'in kraniosinostoz hastalığı ameliyatla tedavi edildi, beyin gelişimi korundu.

BATMAN'da kraniosinostoz hastası 5 aylık bebek Ömer Birlik'in kafatasının erken kaynamış olan bölümü, doktorlar tarafından çıkarılıp, 3 saat süren ameliyatla tedavi edildi.

Kentte 10 binde 1 görülen nadir doğumsal hastalık olan ve kafa kemiklerinin normalden erken kaynaması olarak bilinen kraniosinostoz hastası 5 aylık Ömer Birlik için ailesi çeşitli merkezlere başvurdu ancak sonuç alamadı, en son Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü'ne başvurdu. Op. Dr. Hüseyin Ömer Semiz ve Op. Dr. Naci Emre Akşehirli tarafından hastanın değerlendirmesi yapıldı. Beyin gelişiminin engellenmesi riskini taşımasının yanı sıra belirgin kozmetik şekil bozukluğuna yol açabilen hastalık, zamanında müdahale edilmediğinde artan kafa içi basınç, beyin gelişiminde gerilik ve nörolojik komplikasyonlara neden olduğu için ameliyat kararı alındı. 3 saat süren ameliyatla cerrahi işlem sırasında kafatasının erken kaynamış olan bölümü dikkatlice çıkarılarak, beyin gelişimine uygun şekilde yeniden şekillendirildi ve anatomik plana uygun biçimde tekrar yerleştirildi.

'NADİR OLARAK GÖRÜLMEKTE'

Ameliyatla kemikleri birbirinden ayrı tutarak beynin büyümesine olanak tanıdıklarını ifade eden Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı Op. Dr. Naci Emre Akşehirli, "Bu 5 aylık bebeğimizde kraniosinostoz ameliyatı yaptık. Bu ameliyatı olmaması durumunda en büyük riski kozmetik olarak rahatsız edici bir görüntü oluşması ve bu hastalıkla beraber ileri kozmetik bozukluğun yanında beyin gelişimine etki edebilme durumu olduğu için özel bir yaklaşımla bu ameliyatın yapılması gerekmektedir. Nadir olarak görülmektedir. Bu ameliyatta birbirine kaynamış olan kafa kemiklerini birbirinden ayırıp tekrar olması gerektiği şekilde tasarlayarak yerlerine yerleştiriyoruz. Beynin büyümesi için yine bu kemikleri birbirinden ayrı tutarak beynin büyümesine olanak tanıyoruz" dedi.

Hastalığın kozmetik şekil bozukluğuna neden olduğunu ifade eden Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı Op. Dr. Hüseyin Ömer Semiz ise, "5 aylık bebek hastamızın kafa kemiklerinin erken kaynaması sonucu oluşan bir hastalığı mevcuttu. Takiplerinde bu durumun ilerlemesi nedeniyle cerrahi planladık. Bu hastalığın önemi öncelikle bir kozmetik şekil bozukluğuna neden olmakta ve daha da önemlisi beyin gelişimini engellemektir" diye konuştu.

'ÇOCUĞUMUZ BU SIKINTIDAN KURTULDU'

Bebeğin babası Abdurrahman Birlik de "Doğduğundan beri çok sayıda merkeze başvurduk. Kimse kabul etmedi. Böyle bir doktor olduğunu, bunu yapacağını söylediler. Biz de geldik. Kendisiyle görüştük. Bizi bilgilendirdi. Zaten ağır bir ameliyat olduğu için diğer merkezler kabul etmemişti. Fakat kendisi bu ameliyatı yapabileceğini, bunun üstesinden geleceğiyle ilgili bize güven verdi. Biz de burada ameliyat olmasına karar kıldık. Ameliyatı başarıyla gerçekleştirdi. Çocuğumuz bu sıkıntıdan kurtuldu. Biz de teşekkür ediyoruz doktor beye, ekibine, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan hemşire arkadaşlara, personele ve yönetime de hepsine teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Uzmanlar, bu tür hastalarda erken tanı ve doğru zamanda cerrahi müdahalenin hayati önem taşıdığını vurguluyor. Batman'da gerçekleştirilen bu başarılı operasyon, bölgedeki ileri cerrahi kapasitenin ve uzmanlık düzeyinin önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

24 saat son dakika haber yayını
