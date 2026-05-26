Bayramda Sağlıklı Beslenme Uyarısı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi Diyetisyen Hale Aslantaş, Kurban Bayramı'nda bilinçsiz et tüketiminin sindirim sistemi ve kronik hastalıklar açısından risk oluşturabileceğini belirterek, "Bayram sofralarının en güzel tarafı çok yemek değil, birlikte yemek yemektir" dedi.

MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Diyetisyen Hale Aslantaş, Kurban Bayramı'nda sağlıklı beslenme konusunda önemli uyarılarda bulundu. Bayram sofralarının kültürümüzde paylaşmanın, bereketin ve aile birlikteliğinin simgesi olduğunu belirten Aslantaş, ölçülü beslenmenin önemine dikkat çekti.

Bayram sabahlarının sıcak kavurma kokuları, tatlı ikramları ve kalabalık sofralarla özdeşleştiğini ifade eden Aslantaş, "Ancak bayram sofralarının en güzel tarafı 'çok yemek' değil, birlikte yemek yemektir. Geleneksel Türk mutfağının özünde aslında denge vardır. Etin yanında salata, yoğurt, ayran ve sebze yemeklerinin yer alması tesadüf değildir" dedi.

"Eti dinlendirmek bilimsel bir gereklilik"

Yeni kesilmiş etin hemen tüketilmesinin sindirim sistemini zorlayabileceğini kaydeden Aslantaş, etin kesim sonrası "ölüm sertliği" olarak bilinen biyokimyasal bir süreçten geçtiğini söyledi.

Aslantaş, "Eskilerin 'Eti biraz dinlendirin' sözü aslında bilimsel bir öneridir. Etin en az 12-24 saat buzdolabında bekletilmesi hem lezzeti artırır hem de sindirimi kolaylaştırır" diye konuştu.

Kesilen etlerin sıcaklığını kaybedene kadar temiz ve serin ortamda dinlendirilmesi gerektiğini belirten Aslantaş, sıcak etlerin üst üste konularak poşetlenmesinin bakteri oluşumuna neden olabileceğini ifade etti.

Etlerin küçük porsiyonlar halinde saklanmasının önemine değinen Aslantaş, kıymanın buzdolabında 1-2 gün, parça etlerin ise 3-4 gün muhafaza edilebileceğini söyledi.

Uzun süreli saklama için derin dondurucunun doğru kullanılması gerektiğini kaydeden Aslantaş, "Etler yassı şekilde paketlenerek dondurucuda 4 ila 6 ay güvenle saklanabilir. Çözülen et kesinlikle tekrar dondurulmamalıdır" dedi.

"Et kendi yağıyla pişirilmeli"

Bayram sofralarının vazgeçilmezi olan kavurmanın doğru yöntemlerle hazırlanması gerektiğini belirten Aslantaş, yüksek ısıda uzun süre pişirilen etlerde zararlı bileşiklerin oluşabileceğini söyledi.

Aslantaş, "Kırmızı et zaten doymuş yağ içerir. Bu nedenle pişirme sırasında ekstra yağ eklenmemeli. Haşlama, fırınlama ve ızgara yöntemleri tercih edilmeli. Etin iç sıcaklığı mutlaka 70 dereceye ulaşmalı" ifadelerini kullandı.

"Asıl sorun et değil, miktarı"

Kırmızı etin kaliteli protein ve önemli vitamin-mineral kaynaklarından biri olduğunu vurgulayan Aslantaş, sorunun kısa sürede fazla miktarda tüketim olduğunu belirtti.

Özellikle hipertansiyon, diyabet, kolesterol, kalp-damar ve gut hastalarının daha dikkatli olması gerektiğini ifade eden Aslantaş, aşırı et tüketiminin reflü, tansiyon yükselmesi ve kan şekeri dalgalanmalarına yol açabileceğini söyledi.

"Anadolu sofraları dengeyi yıllardır biliyor"

Geleneksel sofralarda etin hiçbir zaman tek başına tüketilmediğine dikkat çeken Aslantaş, "Kavurmanın yanında salata, yoğurt, ayran ve yeşilliklerin yer alması sindirimi destekliyor. Özellikle limonlu yeşillikler etteki demirin emilimini artırıyor" dedi.

Bayram ziyaretlerinde tatlı tüketimine de dikkat edilmesi gerektiğini kaydeden Aslantaş, şerbetli tatlılar yerine sütlü ve meyveli tatlıların tercih edilmesini önerdi.

Gün içinde bol su tüketilmesi ve yemek sonrası kısa yürüyüşlerin sindirime katkı sağlayacağını belirten Aslantaş, "Bayramlar yalnızca sofraların değil, gönüllerin de birleştiği zamanlardır. Herkese sağlıklı, huzurlu ve sevdikleriyle birlikte mutlu bir Kurban Bayramı diliyorum" diye konuştu. - MANİSA