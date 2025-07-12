Bernand Tuhumbısa'nın 10 Yıllık Tedavi Süreci - Son Dakika
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Sağlık

Bernand Tuhumbısa'nın 10 Yıllık Tedavi Süreci

Bernand Tuhumbısa\'nın 10 Yıllık Tedavi Süreci
12.07.2025 13:08
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Uganda'dan gelen Bernand, Ankara'da yanık tedavisi gördü ve hayatına umutla devam ediyor.

UGANDA'da çobanlık yapan ve üzerine yemek dökülmesi sonucu yüzünde ve boynunda yanıklar oluşan Bernand Tuhumbısa (19), 10 yıl sonra Ankara'da tedavi edildi.

Bernand Tuhumbısa, 10 yıl önce evde sıcak yemeğin üzerine dökülmesiyle yaralandı. Bernand Tuhumbısa'nın yüzünde ve boynunda derin yanıklar oluşurken, dudağının sol tarafı sol omzuna yapıştı ve imkansızlıklar nedeniyle tedavisi yapılamadı. Ağabeyinin bu durumu sosyal medyada paylaşmasının ardından, 2021 yılında kurulan Ala Hayat Minik Masumlar Derneği (AHİMDER) tarafından Bernand Tuhumbısa, Ankara'ya getirildi. Felaketlerde zarar gören yoksul ve ihtiyaç sahibi insanlara destek olmak amacıyla kurulan derneğin tedavisini üstlendiği Tuhumbısa, özel hastanede 2 ay içinde yapılan operasyonlarla yeniden hayata döndü. Ayrıca, derneğin tedavisini üstlendiği diğer çocuklarla da bir araya gelen Bernand, onlara umut oldu.

'DERİ NAKLİ İŞLEMİYLE BOYNUNU SERBESTLEŞTİRDİK'

Hastanenin Medikal Hizmetler Kordinatörü Ali Özdemir, Bernand'ın ilk geldiğinde hayat standartlarıyla ilgili ciddi problemleri olduğunu belirterek, "Sol dudağının sol omzuna yapışık olmasıyla ilgili ciddi bir problem vardı. Bu problemleri birkaç operasyonla aştık. Daha sonra fizik tedavi süreçleri oldu. Fizik tedavi ve dişleriyle ilgili bir problem vardı, giderildi. Şu anda ise son rötuşları var. Kaşları, burun kenarı ve dudak kenarıyla ilgili birkaç estetik işlemimiz kaldı. Bunlardan sonra Bernand'ı yolcu edeceğiz. Bernand'ın sol alt dudağı, sol omza yapışık bir durumdaydı. Biz deri nakli dediğimiz işlemle burayı tamamen serbestleştirdik. Artık boynu tamamen rahat hareket edebiliyor. Bunu fizik tedavi süreçleriyle de destekledik. Şu anda boynun hareketlerinde ve yaşam kalitesine ciddi bir artış sağladık. 10 yıldır tedavi olmaması tabii ki zaman geçtikçe bizim de tedaviyi yapmada bir takım zorluklarla karşılaşmamıza sebep oluyor. Ama ekibimizin gücüyle ve derneğin desteğiyle bu süreci rahat bir şekilde aştık" dedi.

'ÇOK MUTLU VE TÜRKİYE AŞIĞI'

AHİMDER Genel Başkanı ve sağlık yöneticisi Ayşegül Aksu, dernek olarak şu ana kadar 6 binden fazla çocuğun yanık tedavisi görmesini sağladıklarını söyleyerek, "Bernard'ın hikayesi, diğer çocuklarımız gibi beni gerçekten derinden etkiledi. Kendisi çobanlık yaparken Solomon isminde bir ağabeyi onun videosunu çekiyor, paylaşıyor. Bizler sosyal medyada görüyoruz. Hemen kendisiyle irtibata geçtik. Biz hemen vize işlemlerine başvurduk. 10 yıl boyunca bir çocuğun boynunu hiç hareket ettirememesi, rahat rahat yemek yiyememesi bizi çok üzmüştü. Bu sebeple hızlı bir şekilde Ankara'ya getirdik. 2 ay süren hızlandırılmış bir sağlık tedavisiyle şimdiki görüntüsüne kavuştu. Çok mutlu ve artık Türkiye aşığı. Dünyanın neresinde bir sıkıntı olsa bizler hazır bir şekilde gidiyoruz. Bizim de en büyük mutluluk ve gurur kaynağımız nerede bir yanık vakası olsa artık akla ilk Türkiye geliyor" ifadelerini kullandı.

'ÇOCUKLARA UMUT OLDU'

Bernand'ın taburcu olduktan sonra ülkesine döneceğini ifade eden Aksu, "Artık tamamen estetik olarak kendini daha iyi hissetsin diye tedavileri yapılacak. 6-7 ay sonra ben Uganda'ya gideceğim diğer hastalarımı kontrole. Uganda'ya gittiğimde de Bernand'ı evinde de ziyaret edeceğim. Bernand'ı görerek bize başvuran da çok fazla çocuk oldu. Bize günde ortalama 20 hasta başvuruyor ve her gelen çocuk 'Bernand da bizim gibiydi; ama o iyileşti onu bir görebilir miyiz' diyorlar. Bernand'ı ziyaret edip 'Sen iyileştin, şimdi sıra bende' diyorlar. Çocuklara umut oldu. Bizim çocuklarımız tedavide belki 1-2 yıllık gecikme yaşayabiliyor; ama Bernand 10 yıllık bir gecikmenin sonucunda tedavi olarak sadece Türk çocuklara değil, dünyanın dört bir yanına umut oldu. Artık hayatına devam edecek, yüzü gülmeye başladı" dedi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Türkiye, Ankara, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bernand Tuhumbısa'nın 10 Yıllık Tedavi Süreci - Son Dakika

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