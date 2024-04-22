Sağlık

Beyin tümörünü burun deliğinden çıkardılar

Kayseri Şehir Hastanesinde hastanın tek burun deliğinden giren doktorlar, navigasyon cihazı ile beyine ulaşarak tümörü çıkardı

Kayseri Şehir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Kağan Kamaşak:

"Hastanın kitlesi büyük bir kitle. Normalde kafa tası açılarak yapılabilirdi. Bu hasta için son derece tehlikeli bir ameliyat"

KAYSERİ - Beyninde 2.5 santim tümör bulunan hasta; Kayseri Şehir Hastanesinde doktorların multidisipliner çalışması sonucu yaptığı ameliyat ile tek burun deliğinden girilerek tümöründen kurtuldu. Kayseri Şehir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Kağan Kamaşak; "Hastanın kitlesi büyük bir kitle. Normalde kafa tası açılarak yapılabilirdi. Bu hasta için son derece tehlikeli bir ameliyat" dedi.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki Saliha Zerrin Yıldırım, şiddetli baş ağrısı ve görme kaybı nedeniyle Kayseri Şehir Hastanesine başvurdu. Burada yapılan tetkiklerde beyninde 2.5 santim boyutunda tümör olduğu tespit edilen Yıldırım için ameliyat kararı alındı. Beyin cerrahi, kulak burun boğaz ve endokrin bölümündeki doktorların multidisipliner şekilde yaptıkları ameliyatta, Yıldırım'ın tek burnundan girilerek navigasyon cihazı sayesinde tümörün bulunduğu alana ulaşıldı. Tümör çıkarılırken, hasta da sağlıklı bir şekilde sağlığına kavuştu.

Kayseri Şehir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Kağan Kamaşak, "Bu hastamızı daha öncede takip etmiştik. O zaman takip önermiştik. Beyninin bir bölgesinde kitle vardı. Hastaya bize ne zaman başvuracağını anlatmıştık. Belli bir süre sonra hastamızın görme kaybı gelişmiş. Sonrasında tekrar düzelmiş. Ardından baktığı zaman dış tarafı göremez hale gelince bize yeniden başvurdu. Çekilen MR sonucunda hastamızı yatırdık ve amliyat gerektiğini ve risklerini anlattık. Ameliyatta tümörün kısmi şekilde boşaltacağımızı ve göze basan tarafın rahatlayacağı ve sonucunda da görmesinin zamanla daha da düzeleceğini belirttik. Bu tümör ani belirtiler verebiliyor. Tümör belli büyüklüğe ulaştıktan sonra damarsal yetmezliğe bağlı olarak birden çökebiliyor, ani şiddetli baş ağrısı ve görme bozukluğu yapıyor. hasta ön taraftaki cisimleri çok rahat bir şekilde görebiliyor ama dış taraftaki şeyleri göremez oluyor. Tümöre bastığı zaman bu tür belirtileri oluyor. Hastamızda şuurlu bir hasta. Bu belirtileri tespit etmiş ve bize başvurdu. Biz öncelikle hem hasta yakınlarına hem de kendisine önemli bilgiler verdik. Cerrahi konusunda bilgi verdik. Hastada bu konuda olumlu yaklaştı. Bu bilgiler ile birlikte hastanın cerrahiye uygun olduğunu ve cerrahinin planlanması gerektiğini, bundan da hızlı gerektiği sonucuna vardık. Endokrin doktorlarına da sorduk ve cerrahinin uygulanması gerektiği konusunda bize destek verdiler. KBB, endokrin ve biz ortaklaşa olarak multidisipliner bir çalışma ile ameliyatı yaptı. Ankara'dan navigasyon cihazı getirdik. Hep beraber cerrahiye girdik" ifadelerini kullandı.

"Hastanın kitlesi büyük bir kitle. Normalde kafa tası açılarak yapılabilirdi. Bu hasta için son derece tehlikeli bir ameliyat"

Kamaşak, "Bu ameliyat dış servislerde de yapılıyor ama bizim burada mutlu olduğumuz yan minival invaziv oldu. Hastanın sadece bir tek burun deliğinden girerek bu ameliyatı yaptık. Hasta çok konforlu bir şekilde takip edildi. Hiçbir sorunu olmadı. Bu cerrahi yönetiminden dolayı bizde ekip olarak mutlu olduk. Ekip halinde multidisipliner yaklaştık. Hastanın iyi olması, görmesinin ameliyattan sonra belirgin düzelmesi bizi de mutlu etti. Hastanın kitlesi büyük bir kitle. Normalde kafa tası açılarak yapılabilirdi. Bu hasta için son derece tehlikeli bir ameliyat. Bu tür ameliyatları burada sık yapıyoruz ama hasta açısından daha agresif bir ameliyat olurdu. Ağrıları daha fazla ve komplikasyonları çok olabilirdi. Şuur değişikliği daha fazla ve hayati tehlike olabilirdi. Bu ameliyat ile çok az bir zarar vererek ve hastanın tek burun deliğinden girerek bu cerrahi uygulandığı için hasta çok rahat bir şekilde bu ameliyatı atlattı" diye konuştu.

Ameliyat hakkında bilgi veren Kayseri Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Yaşar, "Biz kulak burun boğaz olarak endoskopik burun cerrahilerini yapıyorduk. Burun tümörleri, burundaki polipler ve sinüzit cerrahilerini endoskopik olarak yapıyorduk. Bundan dolayı bir tecrübemiz var. 1 ay öncesinde yaptığımız konsey ile bu işlerin altyapısı hazırladık. Bunun üzerine bu tip hastalara hizmet vermeye hazır hale geldik. Bu hastamızda bize başvurduğu zaman bizde KBB olarak endoskopik kısmında burundan transnazal olarak endoskoplar aracılığıyla tümöre direk ulaşarak bir tünel açtık ve hastayı onlara devrettik. Onlarda o açtığımız tünelden navigasyon eşliğinde derin kısımlara ulaşıp tümörü eksize ettiler. İnşallah hastamızda iyi olacak" şeklinde konuştu.

Beynindeki tümörden kurtulan Saliha Zerrin Yıldırım da, ameliyatı gerçekleştiren doktorlara teşekkür etti.