Bilecik Osmaneli\'de öğrencilere \'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek\' eğitimi verildi

Bilecik'te minik öğrencilere sağlık eğitimi verildi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ilkokul ve anaokulu öğrencilerine yönelik düzenlenen 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' etkinliklerinde çocuklara sağlıklı yaşam alışkanlıkları anlatıldı. Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen etkinlikler kapsamında Osmaneli İlkokulu ve Osmaneli Anaokulunda öğrencilerle bir araya gelindi. Çocukların yaş gruplarına uygun şekilde gerçekleştirilen eğitimlerde el hijyeni, ağız ve diş sağlığı, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivitenin önemi ve koruyucu sağlık hizmetleri hakkında bilgi verildi. Eğlenceli ve öğretici etkinliklerle çocukların sağlık konusunda bilinçlenmesi hedeflenirken, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının küçük yaşlarda kazanılmasının önemine dikkat çekildi. Çalışmalarla öğrencilerin sağlık okuryazarlığının artırılması ve günlük yaşamlarında doğru sağlık davranışlarını benimsemeleri amaçlanıyor.

Bilecik İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı, "Sağlıklı nesiller, sağlıklı bir geleceğin temelidir. Çocuklarımızın sağlık bilinciyle büyümesi için eğitim ve farkındalık çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz" dedi.