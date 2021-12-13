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Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: "Türkiye'de toplumun üçte biri aktif tütün kullanıcısı" - Son Dakika

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: "Türkiye'de toplumun üçte biri aktif tütün kullanıcısı"

13.12.2021 17:52

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: "Türkiye'de toplumun üçte biri aktif tütün kullanıcısı" Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Toplumun yarısı en az bir kere tütün kullanmayı denemiş.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: " Türkiye'de toplumun üçte biri aktif tütün kullanıcısı"

ANKARA - Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Toplumun yarısı en az bir kere tütün kullanmayı denemiş. Erkeklerimizin beşte üçü, kadınlarımızın ise üçte biri. Son rakamlara baktığımızda hala toplumun üçte biri aktif tütün kullanıcısı" dedi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Gazi Üniversitesinin Akademik ve İdari Personeline Yönelik Hizmet İçi Programı kapsamında Alkol ve Tütünün Zaraları konulu bir konuşma gerçekleştirdi. Mustafa Necmi İlhan gerçekleştirdiği konuşma çerçevesinde Türkiye'de alkol ve tütün ürünlerin kullanım oranlarına ve bununla mücadele yöntemlerine değindi.

Tütün ve alkolle mücadele uluslararası olmalı

Tütün ve alkol ile mücadelede öncelikle sorunun ne olduğunun tespit edilmesi gerektiğini söyleyen Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Rakamları söyleyeceğim pek iç açıcı durumda değiliz. Arzın azaltılması, bundan önemlisi talebin azaltılması. Özellikle tütün endüstrisinin hedefinde olan gençler ve kızlarımızın hatta genç kadınlarımızın talebinin azaltılması yönel bileşenlerden birisi. Bununla mücadelede ulusal ve uluslararası işbirliği ki baktığınız zaman Avrupa'dan Amerika'ya, Asya'dan Afrika'ya kadar topyekün bir mücadele gerekiyor. Bilgi toplama, araştırma, değerlendirme ve koordinasyon ile birlikte ilerleme gerekiyor" diye konuştu.

"Üç sosyoekonomik düzey görece daha çok korunuyor"

Tütün ve Alkol ürünlerine olan bağımlılığın ekonomik, sosyal, biyolojik ve ruhsal yansımalarının olduğunu ve bağımlılığın çevresel faktörlerle bağlantılı olduğunu söyleyen Mustafa Necmi İlhan, "Üç sosyo-ekonomik düzey görece daha çok korunuyor. Düşük işsizlik oranı, iyi komşuluk ilişkileri olan yerler, suç işleme oranının az olduğu yerler, okullun gence kendini gerçekleştirmesi için olanaklar sunmasının çok olduğu yerler, öğrenme, katılım ve sorunu destekleyen okul ortamları, sağlık ve sosyal hizmetlerin varlığı, ebeveynlerin öğrenmeyi desteklemesi ve stresli yaşam olaylarının az sayıda olmasıyla birlikte güçlü akraba ilişkileri ve evlilik ilişkilerinde düşük çatışma yaşanması bağımlılığa karşı koruyucu. Yani siz iyi bir çevre sağlayabiliyorsanız koruyucu olduğunu söylemek mümkün" ifadelerini kullandı.

Tütün ve alkolle mücadelenin 3 aşamalı olduğunu söyleyen Necmi İlhan, bunlardan birincisinin insanların hiç tütün ve alkole başlamamış olmasını sağlamak, ikincisinin ise bağımlılığın erken tanısı ve tedavisinin yapılması gerektiği ve üçüncü koruma ise artık tedavi olmayanları rehabilite etmek olduğunu söyledi.

Üçüncü el sigara içiciliği

Pasif içicilikte üçüncü el sigara içiciliği olduğunu söyleyen İlhan, daha önce belirli bir ortamda sigara içilse dahi etrafa sinen kokunun kanser yapıcı olduğuna dair kanıtlar bulunduğu açıkladı.

200 çekim nargile 5 paket sigaraya eşit

Bir tütün ürünü olarak Nargilenin sigaradan daha zararlı olduğunu söyleyen İlhan, nargile kullanımında artış olduğunu ve nargile kullanan kitlenin değişmeye başladığını daha popülerleştiğini söyledi. Nargileden 200 üflemenin 5 paket sigara tüketmeye eşdeğer olduğunu söyledi.

Sigara Pandemisi

Pasif içicilik nedeniyle her yıl milyonlarca insanın öldüğünü söyleyen İlhan, " Amerika Birleşik Devletleri'nde 1960'tan bu yana 2 buçuk milyon veri sigara kullanmadığı halde pasif etkenlere ağlı olarak hayatını kaybetti. Her yıl 40 bin kişi akciğer kanserine bağlı ölümü pasif etkileşim karşımıza çıkıyor. Tütünün Pandemisi var aslında belki farkında değiliz hep korona virüsü konuşuyoruz pandemi diye ama tütünün de bir pandemi olduğunu söylemek mümkün" ifadelerine yer verdi.

Prof. Dr. İlhan, tütün endüstrisinin hedef kitle olarak gençler ve kadınları odakladığını söyledi. Gençlerin tütün ürünleri ve alkol tüketimini özgürlük kavramını olarak gördüklerini ve bu durumun çok yanlış olduğunu söyledi.

Türkiye'nin alkolle mücadelesi

Türkiye'de toplum olarak alkole karşı bir kültür olduğunu ve bu savunma mekanizmasının alkolle mücadelede önemli rol aldığını belirten Necmi İlhan, deneme yöntemi ya da aralıklarla alkol kullanan bireylerin daha sonra alkol bağımlılığını arttırdığını ve bu durumun bireyi yoksunluk seviyesine kadar sürüklediğine dikkat çekti.

Alkol kullanımından yılda 3 milyon insan hayatını kaybediyor

Alkol kullanımının pek çok rahatsızlığa yol açtığını söyleyen İlhan, sağlık sorunlarının ölüme kadar gidebileceğini karaciğer kanseri, zayıflık ya da obeziteye gibi birçok sağlık sorununa yol açan bir süreç olacağını ve alkol bağımlılığın yılda 3 milyon insanın ölümüne yol açtığını açıkladı. Maliyet olarak vatandaşlara büyük bir yük olduğuna da dikkat çekti.

Türkiye'de alkol ve tütün ürünlerinin kullanım oranları

Türkiye'de yapılan alkol ve tütün ürünlerine yönelik çalışmadan ayrıntılı bilgi veren İlhan, "Toplumun yarısı en az bir kere tütün kullanmayı denemiş. Erkeklerimizin beşte üçü, kadınlarımızın ise üçte biri. Son rakamlara baktığımızda hala toplumun üçte biri aktif tütün kullanıcısı.

Türkiye'de her 5 kişiden birisi en az bir kez alkol kullanmayı denemiş. Erkeklerde bu oran üçte bir iken kadınlarımızda onda bir. İlk kez deneme yaşı ise 19. Bu dönemlere yönelik politika geliştirmemiz gerekiyor. Toplumun yüzde 10 kadarı ise düzenli olarak alkol kullanıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Türkiye'de toplumun üçte biri aktif tütün kullanıcısı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Türkiye'de toplumun üçte biri aktif tütün kullanıcısı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Türkiye'de toplumun üçte biri aktif tütün kullanıcısı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Türkiye'de toplumun üçte biri aktif tütün kullanıcısı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Türkiye'de toplumun üçte biri aktif tütün kullanıcısı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Türkiye'de toplumun üçte biri aktif tütün kullanıcısı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Türkiye'de toplumun üçte biri aktif tütün kullanıcısı

Mustafa Necmi İlhan, Türkiye, Alkol, Tütün, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: 'Türkiye'de toplumun üçte biri aktif tütün kullanıcısı' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: "Türkiye'de toplumun üçte biri aktif tütün kullanıcısı" - Son Dakika
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