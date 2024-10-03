Brezilya'da 8 saat içinde altı farklı estetik ameliyat geçiren kadın, hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Brezilya'da 8 saat içinde altı farklı estetik ameliyat geçiren kadın, hayatını kaybetti

Brezilya\'da 8 saat içinde altı farklı estetik ameliyat geçiren kadın, hayatını kaybetti

Brezilya'da 24 yaşındaki Viviane Lira Monte, internetten bulduğu cerrahla 8 saatlik kozmetik ameliyat sonrası öldü. Göğüs küçültme, liposuction ve yağ transferi içeren operasyonun ardından sağlığı bozuldu. Hastaneye kaldırıldıktan 22 gün sonra, karın enfeksiyonu ve kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Polis, ölümü 'şüpheli' olarak soruşturuyor.

03.10.2024 09:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sekiz saatlik ameliyatta altı farklı kozmetik cerrahi geçiren kadın, hayatını kaybetti.

24 yaşındaki Viviane Lira Monte, internette bulduğu bir cerrah aracılığıyla tedavilere kaydolmuştu. Polis şu anda ölümünü "şüpheli" olarak soruşturuyor.

Viviane, 31 Ağustos'ta Brezilya'nın Ceara eyaletindeki Sobral'da bu dev operasyonu geçirdi.

Ameliyatın ilk kısmı göğüs küçültme ve karın, kollar, sırt ve çene bölgesine liposuction içeriyordu.

Daha sonra cerrah, liposuction ile aldığı yağı kalça büyütme için kalçasına geri koydu.

Maraton ameliyatından sadece 15 saat sonra ameliyathaneden çıkmasına ve eve dönmesine izin verildi. Sağlığı hızla kötüleşmeye başladı.

Viviane'nin ailesi, onu şiddetli ağrılar içinde yerel bir hastaneye yetiştirdiklerini söylüyor.

Doktorlar kan basıncının düştüğünü fark etti ve onu hemen yoğun bakıma alındığı başka bir hastaneye sevk ettiler.

Viviane, karnındaki enfeksiyonun kalp yetmezliğine yol açmasının ardından 22 günlük yoğun bakım tedavisinin ardından 26 Eylül'de trajik bir şekilde hayatını kaybetti.

Yerel medyanın bildirdiğine göre, ölümü şu anda Sobral'daki Belediye Polis Karakolu'ndaki Sivil Polis tarafından "şüpheli" olarak değerlendiriliyor.

Kederli eşi Renan Santiago, Brezilya'daki gazetecilere şunları söyledi: "Kan kustu, iyileşti ama hiç stabil olmadı. Ameliyat nedeniyle çok fazla iltihaplanma ve enfeksiyon vardı. Nefes alamıyordu, ama yine de onu canlandırmayı başardılar ve entübe ettiler, ancak geri dönemedi. Onu yavaş yavaş ölürken gördük. İyi haber olmadan 22 gün acı çekti. Her gün çok zayıf bir sesle ve nefes almakta güçlük çekerek bizimle konuşuyordu. Öldüğünü biliyordu."

Santiago şimdi ölümcül komplikasyonlar için cerrahı suçluyor ve Viviane'yi başlangıçta istediğinden daha fazla ameliyat yaptırmaya ikna ettiklerini söylüyor.

Doktorun daha fazla ameliyat yaptırmak için indirim teklif ettiğini iddia ediyor.

Brezilya medyasına şunları söyledi: "Cerraha sadece meme ameliyatı ve karın liposuction'ı yaptırmak için gitti. Ama onu kollarına ve sırtına da liposuction yaptırması gerektiğini söyleyerek ikna etti. Konsültasyondan döndüğünde, doktorun daha iyi bir fiyat verdiğini ve her şeyin yolunda gideceğini söylediği için daha fazla şey yapacağını söyledi."

Santiago ayrıca, nakit olarak 42.000 pound ödenen cerrahın, Viviane sorunlar yaşamaya başladığında ortadan kaybolduğunu iddia ediyor.

Kederli koca şunları söyledi: "Onun kötü durumda olduğunu gördü ama Rio de Janeiro'ya gitti. Onu terk etti ve destek vermedi. Onunla iletişime geçtiğimde ve yoğun bakımda ciddi durumda olduğunu söylediğimde, iyi olacağını, sadece zaman meselesi olduğunu, düzeleceğini söyledi ve beni sakinleştirdi. Aile, o durumdayken onu terk edip seyahate çıkmasını bir haksızlık olarak görüyor."

Santiago'ya göre, kozmetik cerrah Viviane'nin ölümünden sadece saatler önce yoğun bakımı ziyaret etti.

Yerel medya Viviane'nin ölümü hakkında sorduğunda cerrah yorum yapmayı reddetti.

Brezilya'da 8 saat içinde altı farklı estetik ameliyat geçiren kadın, hayatını kaybetti
Brezilya'da 8 saat içinde altı farklı estetik ameliyat geçiren kadın, hayatını kaybetti
Brezilya'da 8 saat içinde altı farklı estetik ameliyat geçiren kadın, hayatını kaybetti

Brezilya, 3-sayfa, Sağlık, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Brezilya'da 8 saat içinde altı farklı estetik ameliyat geçiren kadın, hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Mehmet Hamdi Albuz:
    ferat uyuya mı kaldın kalk millet yorumları yazmış seni bekliyorlar..raporlu değilsen birşeyler yaz eğlenelim. 9 4 Yanıtla
  • Mirac Gülaç:
    üzüldük. ailesinin başı sağolsun, başka resimleri varmı acaba 4 5 Yanıtla
  • tuba kolyiğit:
    Başka resimlerini ne yapacaksın acaba miraaaaçççc 6 0 Yanıtla
  • SERKAN 06:
    Karşı komşumuzdu çok iyi bir teyzeydi 0 1 Yanıtla
  • Murat Itibar:
    Kader ne diyeceksin 0 0 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Aryan ya belasını bulurmuş ya mevlasını bu mevlasını bulmuş. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:22 DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’na açıkça sorduk: DEM Parti Narin Güran olayına sessiz mi kaldı DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na açıkça sorduk: DEM Parti Narin Güran olayına sessiz mi kaldı?
10:57 Münevver Karabulut’u katledip intihar eden Cem Garipoğlu’nun mezarı açılıyor Münevver Karabulut'u katledip intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor
09:59 Enflasyon eylül ayında yüzde 2,97 arttı, yıllık bazda yüzde 49,38 oldu Enflasyon eylül ayında yüzde 2,97 arttı, yıllık bazda yüzde 49,38 oldu
08:16 Lübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah, İsrail tarafından öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti Lübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah, İsrail tarafından öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti
07:47 Ürdün’den İran ve İsrail’e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız Ürdün'den İran ve İsrail'e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız
17:41 ’İstenmeyen adam’ ilan edilen Guterres, ’Mide bulandırıcı’ dedi 'İstenmeyen adam' ilan edilen Guterres, 'Mide bulandırıcı' dedi
17:40 ’’Bana dokunamazsın, fabrikalarım var’’ diyen yolcunun gerçek servetini görmeniz lazım ''Bana dokunamazsın, fabrikalarım var'' diyen yolcunun gerçek servetini görmeniz lazım
17:14 Fenerbahçe’nin TFF’ye şikayet ettiği hakem Cihan Aydın’ın FIFA kokartı elinden alındı Fenerbahçe'nin TFF'ye şikayet ettiği hakem Cihan Aydın'ın FIFA kokartı elinden alındı
17:12 Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş: Burada yapılan yargılamada ayakçılar yargılandı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: Burada yapılan yargılamada ayakçılar yargılandı
16:44 Sinan Ateş davasında karar çıktı İşte verilen cezalar Sinan Ateş davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar
16:43 Wanda Nara’nın Mauro Icardi’yi yıkacak ses kayıtları ortaya çıktı Wanda Nara'nın Mauro Icardi'yi yıkacak ses kayıtları ortaya çıktı
16:21 Saldırıya uğrayan Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş: Başıma bir şey gelirse sorumlusu MHP’dir Saldırıya uğrayan Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş: Başıma bir şey gelirse sorumlusu MHP'dir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2024 12:07:18. #1.13#
SON DAKİKA: Brezilya'da 8 saat içinde altı farklı estetik ameliyat geçiren kadın, hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement