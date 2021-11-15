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Bu sistem adeta cerrahların eli kolu: "Robotik cerrahi" - Son Dakika

Bu sistem adeta cerrahların eli kolu: "Robotik cerrahi"

15.11.2021 21:15

Bu sistem adeta cerrahların eli kolu: "Robotik cerrahi" Cerrahların en büyük yardımcıları olan 'robotik cerrahi' sistemleri Dünya üzerinde birçok ülkede kullanılan 'robotik cerrahi' devlet hastanelerinde ücretsiz Cerrahların yardımcısı olarak aktif bir şekilde kullanılmaya başlanan,...

Bu sistem adeta cerrahların eli kolu: "Robotik cerrahi"

Cerrahların en büyük yardımcıları olan 'robotik cerrahi' sistemleri

Dünya üzerinde birçok ülkede kullanılan 'robotik cerrahi' devlet hastanelerinde ücretsiz

ANKARA - Cerrahların yardımcısı olarak aktif bir şekilde kullanılmaya başlanan, 'robotik cerrahi veya robot yardımlı cerrahi' olarak tanımlanan yöntem ile birlikte hastalar artık daha hızlı taburcu oluyor. Ayrıca cerrahın ameliyat yapabilme beceri ve kabiliyetlerini de yükselten sistemler sayesinde başarı yüzdesi oldukça artıyor. Bu sistemle Ankara Şehir Hastanesi'nde bugüne kadar 900'ü aşkın hasta sağlığına kavuştu.

Ankara Şehir Hastanesi'nde yer alan robotik cerrahi veya diğer bir adıyla robot yardımlı cerrahi sistemi sayesinde 900'ü aşkın hasta sağlığına kavuştu. Cerrahların en büyük yardımcılarından olan robotik cerrahi veya robot yardımlı cerrahi; ameliyatları izleyen laparoskopik cerrahiden sonra, minimal invaziv cerrahinin yeni adımı olarak, hem hastalara hem de cerraha sayısız kolaylık sağlıyor. Uzmanlara göre, el bileğini model almış enstrümanlar, sezgisel hareket kontrolü, yüksek çözünürlüklü üç boyutlu görüntü özellikler yardımıyla cerrahın, geleneksel açık veya kapalı cerrahi teknolojilerindeki kısıtlamaları aşarak, daha karmaşık girişimleri kapalı ameliyat yöntemiyle yapmasına olanak sunuyor. Bu yöntem sayesinde, konsolda oturan cerrah, ameliyat bölgesinin üç boyutlu görüntüsünü net bir şekilde görülebiliyor. Cerrahlar robotik koldaki kamera sayesinde ameliyat bölgesini daha net ve yüksek kesinlikte görebiliyor. Bu sayede ameliyat başarısı da artıyor.

"Robota baktığınız zaman robotun hareket kabiliyetinin 540 derece olduğunu görüyoruz"

Robotik cerrahi ile hastaların daha konforlu bir şekilde ameliyat edildiğini ve ameliyat sonrasında da taburcu sürelerinin buna bağlı olarak daha hızlandığına dikkat çeken Ankara Şehir Hastanesi Organ Nakli Mesul Müdürü Prof. Dr. Erdal Birol Bostancı, "Robotik cerrahinin değişik faydaları var. Bunlar nelerdir diye soracak olursak. Bir kere el titremesi olmuyor. Yani cerrahın eli titrese bile onu yansıtmıyor. İki, bileğin belli bir derecede hareket kabiliyeti var. Ama robota baktığınız zaman robotun hareket kabiliyetinin 540 derece olduğunu görüyoruz. O nedenle belli bir yerde dikiş atabilme, ameliyat yapabilme yetenekleri oldukça fazla. Bir diğer avantajı da görüntüleme sistemi. Endoskopide de görüntüleme var ama orada 2 boyutlu tablo gibi görüyorsunuz. Oysa robotik sistemlerde 3 boyutla görmek mümkün. 3 boyutla görmek mümkün olduğu için derinlik hissini de alabiliyorsunuz ve bulunduğunuz ortama daha hakim olabiliyorsunuz" diye konuştu.

"Robotik sistemlerdeki bu aletlerde kapattığınız zaman robotun size geri bildirimi var"

Robotik cerrahi sistemlerinin birden fazla faydası ve ekstra özellikleri olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Bostancı, "Bizim yine minimal invaziv cerrahide kullandığımız, bağırsakları kestiğimiz titanyum telli aletlerimiz var. Robotik sistemlerdeki bu aletlerde kapattığınız zaman robotun size geri bildirimi var. Yani bu işin yüzde kaç başarılı olabileceğine dair; yüzde 80 ise 90 ise size uyarı veriyor ve bu kapamayı yapmıyorsunuz. O uyarıyı yüzde 100 gördüğünüz zaman kapatma işlemini yapıyorsunuz" dedi.

"Bu konuda da yine erken taburcu olduğu için devlete maliyeti biraz düşürebiliyor"

Robotik sistemin diğer faydalarına da değinen Prof. Dr. Bostancı, "Şöyle avantajları var; küçük deliklerden ameliyatlar yapıldığı için bir kere hasta ameliyat sonrası dönemde daha az ağrı duyuyor. Daha rahat yürüyebiliyor ve daha hızlı iyileşiyor. Daha hızlı iyileştiği için de daha erken taburcu oluyor. Bu konuda da yine erken taburcu olduğu için devlete maliyeti biraz düşürebiliyor. Vatandaş işine daha erken gidebiliyor" şeklinde konuştu.

Robotik cerrahi sisteminin birçok alanda kullanıldığına dikkat çeken Prof. Dr. Bostancı, şunları kaydetti:

"Bazı ameliyatlarda robotik sistem öne geçebiliyor. Bizim hastanemizde hangi klinikler kullanıyor? Üroloji kliniği kullanıyor; daha çok prostat kanserlerinde çok zor ve dar bir alanda bu robotik sistemler kullanılarak hem görmeyi artırıyor hem de dikişleri daha rahat atabiliyorsunuz. Onun dışında gastroenteroloji cerrahisi alanında kullanılıyor. Yine bizim burada yemek borusu kanserleri, mide kanserleri, kolon ve rektum kanseri dediğimiz kanserler, karaciğer kanserleri ve pankreas cerrahisini de biz hastanemizde robotik olarak yapmaya başladık ve yapıyoruz. Kulak burun boğaz ve kadın doğum kliniği de bizim hastanemizde robotik cerrahiyi kullanıyor."

"Özel bir görüntüleme sistemi ile hastaya bir boya vererek, tümörün yayılım derecesini ortaya koyabiliyorsunuz"

Robotik cerrahi sisteminin genelde kanser vakalarında oldukça etkili ve yardımcı olduğuna dikkat çeken, "Bu cihazın bir özelliği daha var. Özel bir görüntüleme sistemi ile hastaya bir boya vererek, tümörün yayılım derecesini ortaya koyabiliyorsunuz ve ilk yayıldığı yeri tespit ederek oradan örnekleme yaparak ameliyatınızı da planlayabiliyorsunuz. Bu nedenle hastanemize geldik. Geldikten sonra bu sistem kuruldu. Biz 2 buçuk yıldır da robotik cerrahi sistemleri ile çalışmaktayız" açıklamasında bulundu.

"Gelecekte bu robotik sistemleri daha çok kullanıyor olacağız"

Robotik cerrahi ile gerçekleştirilen ameliyatların oldukça maliyetli işlemler olduğunu, ancak devlet tarafından tamamen karşılandığını ve hastalara tamamen ücretsiz uygulandığını belirten Bostancı, "Gelecekte bu robotik sistemleri daha çok kullanıyor olacağız. Ama tabi teknolojinin size getirdiği bir yük her zaman olacaktır. Bu nedir? Lüks bir arabaya binecekseniz ek bir maliyet ödersiniz. Aynı şekilde ameliyatları bu şekilde sürdürebilmenin de hastanemize ve devletimize büyük bir maliyeti var. Şuan devletimiz bu maliyeti tamamen karşılıyor. Biz hastanemizde bu ameliyatlarda hastalarımızdan hiçbir şekilde bir fark almıyoruz. Bu ameliyatları hastanın yararına olacak şekilde gerçekleştiriyoruz" dedi.

Bu sistem adeta cerrahların eli kolu: Robotik cerrahi
Bu sistem adeta cerrahların eli kolu: Robotik cerrahi
Bu sistem adeta cerrahların eli kolu: Robotik cerrahi
Bu sistem adeta cerrahların eli kolu: Robotik cerrahi

Ankara Şehir Hastanesi, Bostancı, Robot, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Bu sistem adeta cerrahların eli kolu: 'Robotik cerrahi' - Son Dakika


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