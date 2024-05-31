Burdur Devlet Hastanesi\'nde diyaliz tedavisi gören hastaların ölümü

Sağlık

BURDUR Devlet Hastanesi'nde diyaliz tedavisinin ardından rahatsızlanıp sevk edildiği hastanede yaşamını yitiren Somalili Amina Abase Jama (67) Burdur'da son yolculuğuna uğurlandı. Jama'nın oğlu Jama Ahmet Adan, "Kimseden şikayetçi değilim. Allah'ın yazdığı kader bu" dedi.

Burdur Devlet Hastanesi'nde, 25 Mayıs'ta diyaliz tedavisi alan 33 hastadan bazılarının evde rahatsızlanmasının ardından hastane yönetimi gün içinde diyaliz tedavisi gören 33 hastanın tamamını hastaneye çağırdı. Hastalardan 23'ü Antalya'da, 6'sı Afyonkarahisar'da, 3'ü Isparta'da ve 1'i ise Denizli'de tedaviye alındı. Hastalardan Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Mustafa Demir (70), Antalya Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Saniye Aksöz (88) ve Somalili Amina Abase Jama yaşamını yitirdi. Mustafa Demir ve Saniye Aksöz bir süre önce Burdur'da toprağa verildi.

Amina Abase Jama için de bugün Sultandere Mezarlık Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Namaza Vali Türker Öksüz, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder, İl Göç İdaresi Müdürü Hasan Kahraman ile Jama'nın yakınları ve Somalili sığınmacılar katıldı. Jama kılınan namazın ardından toprağa verildi. Amina Abase Jama'nın oğlu Jama Ahmet Adan, "Başımız sağ olsun. Anneme Allah rahmet eylesin. Kimseden şikayetçi değilim. Allah'ın yazdığı kader bu" dedi.

Diğer yandan hastalardan 18'inin hastanelerde tedavisinin sürdüğü, entübe hasta kalmadığı öğrenildi.