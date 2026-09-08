Bursa'da 76 yaşındaki hastaya TAVI yöntemiyle biyoprotez kapak yerleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa'da 76 yaşındaki hastaya TAVI yöntemiyle biyoprotez kapak yerleştirildi

Bursa\'da 76 yaşındaki hastaya TAVI yöntemiyle biyoprotez kapak yerleştirildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, mekanik aort kapağı daralan 76 yaşındaki Şükran Can'a, dünyada sınırlı sayıda uygulanan TAVI yöntemiyle biyoprotez kapak yerleştirildi. Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen operasyon başarıyla sonuçlandı ve hastanın taburcu edilmesi planlanıyor.

Bursa'da işlevini yitiren mekanik aort kapak protezi nedeniyle sağlık sorunları yaşayan 76 yaşındaki Şükran Can'ın kalbine, dünyada sınırlı sayıda uygulanan transkateter aort kapak implantasyonu??????? (TAVI) yöntemiyle biyoprotez kapak yerleştirildi.

İzmir'de yaşayan Can'ın kalbine 46 yıl önce mitral metal kapak, 26 yıl önce mekanik aort kapağı, 3 yıl önce de kalp pili takıldı.

Uzun yıllardır kalp hastalığı nedeniyle Türkiye ve Almanya'daki çeşitli hastanelerde tedavi gören Can, son olarak Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniğine başvurdu.

Son 6 aydır nefes darlığı, halsizlik ve yorulma gibi şikayetleri bulunan Can'ın mekanik aort kapağının dar olduğu tespit edildi.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Uzmanı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Arı önderliğinde Kardiyoloji-Kalp Damar Cerrahisi Konseyi'nde durumu değerlendirilen Can'a, dünyada birkaç örneği bulunan TAVI yöntemiyle biyoprotez kapak yerleştirilmesine karar verildi.

Operasyonun başarıyla sonuçlanmasının ardından sağlığına kavuşan Şükran Can'ın taburcu edilmesi planlanıyor.

"Türkiye'de ilk defa bu işlemi gerçekleştirdik"

Operasyonun yürütücülüğünü üstlenen Prof. Dr. Hasan Arı, gazetecilere, hastanın durumunu değerlendirdiklerinde akciğer kapasitesinin düşük olduğunu söyledi.

Yüksek risk nedeniyle açık kalp ameliyatına alternatif bir yöntem düşündüklerini belirten Arı, "Türkiye'de ilk defa mekanik aort kapak içerisine TAVI şeklinde yapmaya karar verdik. Bu işlem daha önce dünyada 3 veya 4 hasta üzerinde yapıldı, başarılı sonuçlandı. Biz de Türkiye'de ilk defa bu işlemi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirdik." dedi.

Arı, operasyon planlamasının iyi yapıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hastamız 2 gün yoğun bakımda kaldı. Daha sonra servise alındı. 3 ila 4 gün civarında da serviste takip ettik. Şu anda hastamız gayet iyi, hiçbir sıkıntısı yok. Artık mobil bir hasta, kendini gayet iyi ifade edebiliyor, yürüyüp, gezip dolaşabiliyor. Hastayı da bir aksilik olmazsa taburcu ederek evine göndermeyi planlıyoruz."

Yüksek riskli operasyonun yaklaşık 1 saat sürdüğünü ifade eden Arı, ameliyat ekibinin kardiyoloji uzmanlarından, kalp-damar cerrahlarından, anestezi uzmanlarından ve hemşirelerden oluştuğunu aktardı.

Arı, literatürü devamlı olarak takip eden ve sürekli yenilikleri uygulamaya çalışan bir klinik olduklarını ifade ederek, "Türkiye'de de kendi çapında en önde gelen kliniklerden biriyiz. Bu mekanik kapak içerisine yeniden bir kapak yerleştirme işlemiyle ilgili dünyada birkaç vaka yapıldığını biliyorduk, literatürü güncel olarak takip ettiğimiz için. Bu hastanın da bu işlem için uygun olduğuna karar verdik ve gerçekleştirdik." diye konuştu.

"Çok mutluyum"

Hasta Şükran Can da 1980'den bu yana kalp hastalıklarıyla mücadele ettiğini anlattı.

Hastaneden ve doktorundan çok memnun kaldığını dile getiren Can, "Allah'ım doktorumdan razı olsun, yuvasına bağışlasın. Eğer yine rahatsızlanırsam yine buraya gelirim. Ben buradaki saygıyı, sevgiyi hiçbir yerde görmedim. Çok mutluyum." dedi.

Şükran Can'ın kızı Nevin Can da annesinin Almanya'da oturum izni bulunduğunu, bu nedenle tedavi için yeniden Almanya'ya gitmeyi planladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Oraya gidecektik fakat annem 'Ben oraya kadar gidemeyeceğim.' dedi. Biz de hem Hasan Hoca'dan haberdardık hem de bu kliniğin Güney Marmara'nın en iyisi, Türkiye'nin en iyilerinden biri olduğunu biliyorduk. Yakın dostlarımızın önerileriyle ve destekleriyle bir anlık bir kararla tam uçak biletlerimizi almışken direksiyonu çevirdik ve buraya geldik."

Can, açık ameliyatın çok riskli olduğunu, bundan dolayı doktorların sunduğu bu seçeneği hemen kabul ettiklerini dile getirerek, "Endişeli bir süreç geçirdik ama tüm personelden gördüğümüz yakın ilgi, alaka, şefkatle sarıldık, sarmalandık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Operasyon, Türkiye, Hastane, Sağlık, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bursa'da 76 yaşındaki hastaya TAVI yöntemiyle biyoprotez kapak yerleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni OVP’de çalışma hayatını değiştirecek formüller Evden çalışma, esnek mesai ve bakım desteği... Yeni OVP'de çalışma hayatını değiştirecek formüller! Evden çalışma, esnek mesai ve bakım desteği...
Galatasaray’ın Sporting maçını Norveçli hakem yönetecek Galatasaray'ın Sporting maçını Norveçli hakem yönetecek
3 yaşındaki Mavi’nin öldüğü kaza görüntüleri ortaya çıktı Sürücünün savunması isyan ettirdi 3 yaşındaki Mavi'nin öldüğü kaza görüntüleri ortaya çıktı! Sürücünün savunması isyan ettirdi
Tanju Özcan’dan “2,5 milyon lira“ savunması “Cevap vermemek için 10 takla atıyor“ Tanju Özcan'dan "2,5 milyon lira" savunması! "Cevap vermemek için 10 takla atıyor"
Dursun Özbek’ten, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na ziyaret Dursun Özbek'ten, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret
Süper Lig’de yayıncı değişiyor Masadaki rakam tam 500 milyon dolar Süper Lig'de yayıncı değişiyor! Masadaki rakam tam 500 milyon dolar
Davutoğlu şüpheli sıfatıyla adliyede Davutoğlu şüpheli sıfatıyla adliyede

11:48
İmam ve müezzin cami kapısında tekme tokat kavga etti
İmam ve müezzin cami kapısında tekme tokat kavga etti
11:42
Bir babanın en ağır vedası 4 yaşındaki kızına son kez sarıldı
Bir babanın en ağır vedası! 4 yaşındaki kızına son kez sarıldı
11:32
Fenerbahçe’nin alamadığı forvetler leblebi gibi gol atıyor
Fenerbahçe'nin alamadığı forvetler leblebi gibi gol atıyor
11:29
OVP sonrası hesaplar değişti İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
OVP sonrası hesaplar değişti! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
11:10
Ankara kulislerini hareketlendiren Demirtaş iddiası DEM Parti’nin başına geçebilir
Ankara kulislerini hareketlendiren Demirtaş iddiası! DEM Parti'nin başına geçebilir
11:05
Arda Güler, Şampiyonlar Ligi’nde yok Mourinho “Kusura bakma” deyip açıkladı
Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde yok! Mourinho “Kusura bakma” deyip açıkladı
10:53
İntihar edeceğini söyleyen kızın yayınına annesi de girdi
İntihar edeceğini söyleyen kızın yayınına annesi de girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 12:26:08. #7.13#
SON DAKİKA: Bursa'da 76 yaşındaki hastaya TAVI yöntemiyle biyoprotez kapak yerleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement