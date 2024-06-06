Bursa'da Diyetisyen 6 Ayda 23 Kilo Verdi - Son Dakika
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Sağlık

Bursa'da Diyetisyen 6 Ayda 23 Kilo Verdi

Bursa\'da Diyetisyen 6 Ayda 23 Kilo Verdi

Bursa'da görevli diyetisyen Umur Doğay Önal, düzenli diyet programıyla 6 ayda 23 kilo verdi. Önal, kilo verme sürecinde danışanlarına motivasyon kaynağı oldu. Türkiye'de obezite görülme sıklığının arttığına dikkat çeken Önal, obezite ile savaşmanın büyük bir başarı olduğunu belirtti.

06.06.2024 11:34
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Bursa'da, Nilüfer İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli diyetisyen Umur Doğay Önal, düzenli diyet programıyla 6 ayda 23 kilo verdi.

Fazla kilolarından şikayetçi olan Önal, almak istediği gömleğin bir üst bedenini tercih etmek zorunda kaldığı gün kilo vermeye karar verdi.

Öncelikle bir hafta boyunca tükettiği besinlerin miktarını ve tükettiği saati kayıt altına alan Önal, kalori hesaplaması yaparak diyet listesi oluşturdu.

Kendine hazırladığı diyet programına düzenli devam eden ve 6 ay sonra hedefine ulaşan Önal, 92 kilodan 69 kiloya düştü.

Diyetisyen Umur Doğay Önal, yaptığı açıklamada, danışanlarına somut örnek olduğunu ve kilo verme sürecinde onların motivasyonlarını arttırdığını söyledi.

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de obezite görülme sıklığının gün geçtikçe arttığına dikkati çeken Önal, "Sağlık Bakanlığı tarafından 2017'de yapılan araştırmaya göre Türkiye'de obezite görülme sıklığı yüzde 31,5. İstatistiki göstergelerin bu denli yüksek olduğu obezite ile savaşı yenmek büyük bir başarı öyküsüdür." dedi.

Önal, diyete başlamadan önce birinci derece "kilolu" grubunda yer aldığını, vücut yağ oranının yüzde 36, beden kitle endeksinin 29 olduğunu anlattı.

O dönem gün içinde fast food ürünler tükettiğini ve 1,5 litre su içtiğini dile getiren Önal, "İlk hafta diyetime alışmıştım. 1 ay sonra tartıda başarılı sonuçları görebiliyordum. 6 ay sonra 23 kilo vermiştim. Kilom 69 ve yağ oranım ise yüzde 18 olmuştu." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Bursa'da Diyetisyen 6 Ayda 23 Kilo Verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Diyetisyen 6 Ayda 23 Kilo Verdi - Son Dakika
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