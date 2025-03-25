Bursa'da Tütün Denetimleri Sıkı Sürüyor - Son Dakika
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Sağlık

Bursa'da Tütün Denetimleri Sıkı Sürüyor

Bursa\'da Tütün Denetimleri Sıkı Sürüyor

Bursa'da tütün denetim ekipleri, yasalara uymayan işletmelere ceza keserek denetim yaptı.

25.03.2025 14:02
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Bursa'da tütün ihlaline geçit yok

BURSA - Sağlık Bakanlığı'na bağlı farklı illerde görev yapan tütün denetim ekipleri, Bursa'da "Çapraz Denetim" gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından, illerde görev yapan tütün denetim ekiplerinin tanınmaya başlaması sebebiyle denetim ekiplerinin daha az baskıya maruz kalarak etkili denetim yapmalarını sağlamak amacıyla 81 ilde çapraz denetim uygulaması hayata geçirildi. Bu kapsamda Balıkesir, Çanakkale ve Kütahya illerinde görev yapan tütün denetim ekipleri, Bursa'nın çeşitli yerlerinde denetim yaptı. İşletmelerdeki yasal uyarı levhası ve kapalı alanda tütün mamulü kullanımının kontrol edildiği denetimlerde, yasaya uymayanlara ceza verildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birim Sorumlusu Dr. Bedia Altıntaş, çapraz denetimlerin 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen rutin denetimlere ek olarak yapıldığını belirtti.

Denetimler devam edecek

Tütün ürünleriyle mücadele kapsamında yapılan tüm çalışmaların en önemli amacının başta gençler olmak üzere tüm toplumu tütün ve tütün ürünlerinin zararlarından ve pasif etkilerinden korumak olduğunun altını çizen Altıntaş, "4207 Sayılı Kanun ve 2024 yılında yayınlanan Ulusal Tütün Kontrol Strateji Belgesi Eylem Planı kapsamında ilimizde rutin denetimler, ihbar denetimleri, ilçeler ve iller arası çapraz denetimler devam edecektir." dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Bursa'da Tütün Denetimleri Sıkı Sürüyor - Son Dakika

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