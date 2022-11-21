İdrar yaparken yanma ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Doktorlar gördüklerine şaşırdı - Son Dakika
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İdrar yaparken yanma ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Doktorlar gördüklerine şaşırdı

21.11.2022 14:46

Çanakkale'de idrar yaparken yanma ve karın ağrısı şikayetiyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi üroloji servisine başvuran Hayrettin Gültekin'in mesanesinde toplam ağırlığı 550 gram olan 20 taş bulundu. Doktorlar, Gültekin'in ilginç bir vaka olduğunu ve çıkan taşların bugüne kadar Çanakkale'de bir hastadan çıkarılan en büyük taşlar olduğunu ifade etti.

Çanakkale'de yaşayan Hayrettin Gültekin, bir ay önce idrar yaparken yanma ve karın ağrısı şikayetiyle, ÇOMÜ Hastanesi Üroloji Servisine başvurdu. Hayrettin Gültekin'in genel muayenesinde ve tetkiklerde mesanede 20 taş tespit edildi. 18 Kasım Cuma günü ameliyata alınan Hayrettin Gültekin'in mesanesinden Minimal invaziv cerrahi tekniğiyle 2 santim bir kesiden 20 taş çıkarıldı.

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden vatandaş acilen ameliyata alındı: Karşımızda ilginç bir vaka var

"TAŞLAR ÇEŞİTLİ BOYUTLARDA DEĞİŞİYOR"

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Organ Nakil Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cabir Alan, Hayrettin Gültekin'in 1 ay önce üroloji servisine idrar yaparken yanma ve karın ağrısı şikayetiyle başvurduğunu söyledi. Hastalarının genel muayenesinde ve tetkiklerde mesanede 20'ye yakın çeşitli boyutlarda değişen taşlar saptadıklarını belirten Prof. Dr. Cabir Alan, "Hayrettin beyi ameliyata aldık. Kendisi daha öncede bir bağırsak ameliyatı geçirdiği için karın bölgesi yapışıktı. Bizlerde 2 santimlik bir kesiden 20 taşı çıkardık. Hastamız ameliyatının üçüncü günündü. Bugün de kendisini taburcu ediyoruz" dedi.

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden vatandaş acilen ameliyata alındı: Karşımızda ilginç bir vaka var

"BUGÜNE KADARKİ EN BÜYÜK TAŞLARDI"

Taşların kendilerini boyutları itibariyle çok şaşırttığını anlatan Prof. Dr. Cabir Alan, "Bugüne kadar burada çıkarttığımız en büyük taşlar bunlardı. Tarttığımızda 550 gram geldiğini gördük. Hastamızdan yarım kilogramdan fazla taş çıkarttık diyebiliriz. Çaplara baktığımızda ise 9 santim ebatındaydı. Dünya literatürüne baktığımızda bu boyutlarda taşlara pek rastlanmıyor. Buda ülkemiz adına ender görülen bir durumdur. Hayrettin bey sağlığına kavuştu. Normal bireyler gibi idrarını rahat bir şekilde yapabilecek" diye konuştu.

Ameliyat sonrası tekrar sağlığına kavuşan Hayrettin Gültekin ise, "Operasyon başarıyla tamamlandı. Hastaneye geldiğimde büyük sıkıntılarım vardı. Cabir hocam sağ olsun beni ameliyat etti. Şuan sağlığıma kavuştuk. Taşları görünce çok şaşırdım, şok oldum. Böyle bir durum beklemiyordum" şeklinde konuştu.

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden vatandaş acilen ameliyata alındı: Karşımızda ilginç bir vaka var
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden vatandaş acilen ameliyata alındı: Karşımızda ilginç bir vaka var
Kaynak: İHA
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Ameliyat, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık İdrar yaparken yanma ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Doktorlar gördüklerine şaşırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İdrar yaparken yanma ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Doktorlar gördüklerine şaşırdı - Son Dakika
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