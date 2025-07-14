Çekerek Barajı'nda Balık İhracatı

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde sulama, enerji ve taşkın kontrolü amacıyla inşa edilen Çekerek Barajı'nda ağ kafes sistemleriyle yılda üretilen 3 bin ton Türk somonu ve alabalık ihraç ediliyor.

Su tutulmasına 2011 yılında başlanılan baraj, zamanla yöre halkı için önemli bir geçim kaynağı haline geldi.

Baraj gölü üzerine kurulan kafes sistemleri sayesinde üreticiler, hem iç piyasaya hem de yurt dışına balık gönderiyor.

Yöre halkından Adem Yılmaz, gazetecilere, barajın yapılmasıyla arazilerinin su altında kaldığını söyledi.

Balıkçılığa 2015 yılında başladığını ve kurduğu tesiste, alabalık ve Türk somonu ürettiğini ifade eden Yılmaz, 18 kafeste yıllık 225 ton üretim yaptıklarını belirtti.

Barajın üretim açısından büyük imkan sunduğunu dile getiren Yılmaz, "Yaklaşık 5 gram ağırlığında aldığımız yavru balıkları belirli bir gramaja ulaştırdıktan sonra Karadeniz'e gönderiyoruz. Burada büyüyen somonlar da Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor." dedi.

Yılmaz, yetiştirdikleri alabalıkları ise anlaşmalı çalıştıkları ihracat firmalarına gönderdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu balıklardan bir kısmı fabrikalarda işlenerek Avrupa'ya gidiyor. Şu anda özellikle Danimarka'ya alabalık, Rusya'ya ise somon gönderiyoruz. Türk somonu ayrıca Japon pazarında da adından söz ettiriyor. Bizim çocukluğumuz ırmaklarda geçti, arazilerimiz de su altında kaldı. Bu barajda ne yapabiliriz diye düşünerek başladığımız serüven bizi ihracat noktasına taşıdı. İşimizi severek yapıyoruz. Hem ülkemize hem de memleketimize hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz. Şu an geçim kaynağımız balıkçılık."