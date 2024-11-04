Çermik Kaplıcası, İtalya ile Eşdeğer Mineraller Sunuyor - Son Dakika
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Sağlık

Çermik Kaplıcası, İtalya ile Eşdeğer Mineraller Sunuyor

Diyarbakır'ın Çermik kaplıcası, İtalya'nın mineral oranına sahip olup fizik tedavi için tercih ediliyor.

04.11.2024 22:34
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İtalya'daki mineralle aynı orana sahip kaplıca fizik tedavi için tercih ediliyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bulunan kaplıca, İtalya'daki sularla aynı mineral oranına sahip olup fizik tedavisi için tercih ediliyor.

Çermik ilçesinde bulunan kaplıca, kent merkezine yaklaşık 90 kilometre olup, Elazığ, Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Siirt, Batman ve Mardin gibi yakın illerden yoğun ilgi görüyor. 2016 yılında hizmete giren termal otel, İtalya'daki kaplıca sularının mineral oranıyla eş değer olduğunu ifade eden işletme sahibi Yunus Yıldız, "Bir İtalya, iki Türkiye. Bizim, mineral açısından daha zengin olduğu için burada bir tesis kurduk. Suyun özelikleri iltihaplı romatizma, kronik bel ağrıları, eklem ağrıları, cilt hastalıkları, sedef hastalığı, kadın hastalıkları, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından yapılmış bir analizdir. Bay-bayan aile havuzlarımız var. İki tane termal havuzumuz var. İki tane yarı olimpik tatlı su havuzumuz var. Tuz odamız, çamur banyosu, masaj odamız, sauna, fitnessımız var. Tamamen fizik tedavi hastanesi olarak geçiyor" diye konuştu.

İşletme iştirakçilerinden Şehmus Yıldız ise, 2 aile süiti, 2 normal süit, geri kalan standart olmak üzere toplam 82 odadan oluştuğunu ve odaların kişi sayısına göre tasarlandığını dile getirdi.

Güneydoğunun en büyük spa alanına sahip olduklarını aktaran Yıldız, şöyle konuştu:

"İçerisinde tatlı su havuzlarımız, termal su havuzlarımız, jakuzimiz, Türk hamamımız, saunamız, tuz ve buhar odamız bulunmakta. Suyun kükürt oranı yüksek olduğu için misafirlerimiz tarafından daha fazla tercih ediliyor. Diyarbakır inanç turizmi açısından çok önemli bir noktadadır. Sağlık alanında da İtalya başta olmak üzere dünyanın en değerli mineraline de sahiptir."

Müşterilerden Arzu Solmaz, Diyarbakır'dan Çermik'e kaplıcaya geldiklerini ve çok menün kaldıklarını kaydetti. Solmaz, "Çok temiz, çok memnun kaldık. Bir kez daha geldik, bu ikinci gelişimiz. İlkin eşim ve çocuklarımla geldik. Bu sefer de annem ve kardeşlerimle geldim. Sağlığa çok faydalı, bizde faydasını gördük. Bir haftadır daha rahat uyuyorum. O yüzden ikinci kez geldik" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Çermik Kaplıcası, İtalya ile Eşdeğer Mineraller Sunuyor - Son Dakika

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