Çocukların Bağışıklığını Güçlendiren Besinler

Sağlık

Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Muhittin Cengiz Kan, C, A vitamini ve çinko açısından zengin besinlerin tüketilmesinin çocukların bağışıklık sistemini güçlendirdiğini bildirdi.

Medipol Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kan, çocukların solunum yolu hastalıklarından korunması için önerilen kuralların, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olurken sağlıklı bir yaşam tarzını da teşvik ettiğini ifade etti.

Kan, bu altın kurallardan ilkinin bağışıklık sistemini de desteklemeye yardımcı olan dengeli ve besleyici bir diyet olduğunu vurguladı.

C, A vitamini ve çinko açısından zengin besinlerin tüketilmesinin çocukların bağışıklık sistemini güçlendirdiğini belirten Kan, portakal, limon, kivi gibi C vitamini içeren meyveler ile kırmızı et ve kabak çekirdeği gibi çinko bakımından zengin gıdaların kritik rol oynadığını kaydetti.

İkinci kuralın her gün en az 9-11 saat uyku olduğunu bildiren Kan, yeterli uykunun vücudun enfeksiyonlarla savaşan sitokinleri üretmesine yardımcı olduğunu ve bağışıklık sisteminin güçlenmesinde kilit rol oynadığını belirtti.

Kan, hijyenin söz konusu altın kurallar içinde çok önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, "Ellerin su ve sabunla en az 20 saniye yıkanması, mikropların uzaklaştırılmasına yardımcı olur. Ayrıca, çocukların öksürürken veya hapşırırken ağızlarını dirsek içiyle kapatmaları öğretilmelidir." ifadelerini kullandı.

"Fiziksel aktivite vücudu enfeksiyonlara dirençli hale getirir"

Altın kurallar arasında yer alan düzenli fiziksel aktivitenin bağışıklık sistemini güçlendirmede önemli olduğuna dikkati çeken Kan, çocukların her gün en az 60 dakika orta düzeyde fiziksel aktivite yapmalarının vücutlarının enfeksiyonlara karşı daha dirençli olmasına katkı sağladığını belirtti.

Kan, stres yönetiminin önemine dikkati çekerek, stresin bağışıklık sistemini zayıflatabileceğini, bu nedenle ailelerin çocuklarının duygusal durumlarını yakından takip ederek stres düzeylerini azaltmalarının çocukları hastalıklara karşı daha dayanıklı hale getirdiğini aktardı.

Bağışıklık sistemini güçlendirmede etkili diğer bir yöntemin aşılar olduğunu belirten Kan, "Özellikle influenza aşısı, solunum yolu enfeksiyonlarına karşı koruma sağlar. Aileler, çocuklarının yaşına uygun aşıları zamanında yaptırmalı ve aşı takvimine uygun hareket etmeli." değerlendirmesinde bulundu.