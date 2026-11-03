ÇOMÜ Hastanesi'nde organ bağışı standı açıldı, 30 bin hasta nakil bekliyor - Son Dakika
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ÇOMÜ Hastanesi'nde organ bağışı standı açıldı, 30 bin hasta nakil bekliyor

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ÇOMÜ Hastanesi\'nde organ bağışı standı açıldı, 30 bin hasta nakil bekliyor
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ÇOMÜ Hastanesi\'nde organ bağışı standı açıldı, 30 bin hasta nakil bekliyor
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ÇOMÜ Hastanesi'nde Organ Bağışı Haftası kapsamında bilgilendirme ve bağış standı açıldı. Etkinlikte organ nakli bekleyen hasta sayısının 30 bin civarında olduğu, yıllık organ nakil sayısının ise 1500 civarında olduğu belirtildi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'nde organ bağışı ve nakli farkındalık etkinliği düzenlendi.

Her yıl 3-9 Kasım tarihlerinde düzenlenen Organ Bağışı Haftası etkinlikleri kapsamında ÇOMÜ Hastanesi girişinde bilgilendirme ve bağış standı açıldı.

Çanakkale İl Sağlık Müdürü Hakan Görgülü, etkinlikte yaptığı konuşmada, bağışlanan her bir organın, birçok kişiye hayat verdiği bilinciyle bu yola çıktıklarını söyledi.

Organ bağışının çok kıymetli olduğunu dile getiren Görgülü, "Tabii ki bu olayın yakınlarımızı kaybettiğimiz anda değil daha öncesinde toplumun bilgilendirilerek, bilinçlendirilerek organ bağışındaki donör sayısını artırmakla geçtiğinin bilincindeyiz. Öncelikle aktif olarak hizmet sunan sayın hocalarıma saygılarımı şahsım ve kurumum adına tekrar sunuyorum." dedi.

ÇOMÜ Hastanesi Organ Nakil Merkezi Müdürü ve Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cabir Alan da Türkiye'de organ bağışının önemli olduğunu vurguladı.

Organ yetmezliğinin en etkin tedavisinin organ nakli olduğunu hatırlatan Alan, sözlerine şöyle devam etti:

"Organ naklinde iki ana kaynak kullanmaktayız. Bunlardan bir tanesi canlıdan canlıya dediğimiz akrabalar arası organ bağışıyla yapılan nakillerdir. Diğeri ise kadavra dediğimiz beyin ölümü sonrası organ bağışı yapılan hastadan alınan organlardır. Ülkemizde 30 bin civarında organ bağışı bekleyen hasta vardır. Yıllık yapılan bağış sonrası organ nakil sayısı 1500 civarındadır. Bu sayıya her gün 5 bin hasta eklenmektedir. Organ bağış havuzundaki organlar, bekleyen hastalara maalesef yetmemektedir. Hastaların büyük bir kısmı organ bağışı beklerken hayatını kaybetmektedir."

ÇOMÜ Hastanesi Organ Nakil Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Anıl Kurt da organ bağışı konusunda yanlış anlaşılmaların olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Organ bağışı denildiğinde en önemli konulardan biri beyin bölümünün doğru anlaşılmasıdır. Beyin ölümü koma değildir. Ağır kafa travmaları ya da beyin kanaması sonrasında ya da beyin fonksiyonlarının tamamen kaybolmuş olmasıdır. Beyin ölümü tanısı konduğunda hasta tıbben ve kanunen vefat etmiş sayılır. Toplumda vefat sonrası organ bağışında özellikle 'Organlar alınırsa vücut bütünlüğü bozulur mu?' diye çok sorularla karşılaşıyoruz. Organ alımı, ameliyathane koşullarında uzman ekipler tarafından özenle yapılır. Daha sonrasında kişi aileye vücut bütünlüğü korunarak teslim edilir."

ÇOMÜ Hastanesi'nde 25 Kasım 2015'te kadavradan nakil yapılan 64 yaşındaki Halil Dündar da organ bağışının önemine dikkati çekti.

Etkinliğe ÇOMÜ Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Pınar Mutlu, ÇOMÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semra Usta, ÇOMÜ Hastanesi Organ Nakil Merkezi çalışanları ile sağlık personeli katıldı.

Kaynak: AA
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