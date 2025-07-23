Çörek otunun bilinmeyen gücü: Kanserli hücreleri küçültüyor - Son Dakika
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Sağlık

Çörek otunun bilinmeyen gücü: Kanserli hücreleri küçültüyor

Çörek otunun bilinmeyen gücü: Kanserli hücreleri küçültüyor
23.07.2025 16:44
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Nigella Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Eke, çörek otunun kanserli hücreleri küçültüp yok ettiğini belirterek, "Eczaneler değil, tarlalar şifa dağıtıyor" dedi. Bilimsel verilerle desteklenen açıklamasında, Türkiye'deki çörek otunun dünyanın en kalitelisi olduğunu vurguladı.

Nigella markasının Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Eke, Gökay Kalaycıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Haber Bahane programında çörek otunun kansere karşı etkisini çarpıcı sözlerle dile getirdi. 2015 yılından bu yana çörek otu üzerine doğrudan satış modeli geliştiren Eke, bu kadim tohumun yalnızca bağışıklık sistemi üzerinde değil, kanserli hücrelerin yok edilmesinde de etkili olduğunu savundu.

"KANSERLİ HÜCREYİ KÜÇÜLTÜYOR, YOK EDİYOR"

Eke, yaptığı açıklamada şunları kaydetti, "Çörek otunun etkisi sadece bir halk inanışı değil, artık bilimsel bir gerçek. Konya'daki Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde yapılan laboratuvar deneyleriyle kanıtlandı. Çörek otu, doğrudan kanserli hücreyi küçültüyor, etkisiz hale getiriyor, bazı durumlarda tamamen ortadan kaldırıyor."

Çörek otunun bilinmeyen gücü: Kanserli hücreleri küçültüyor

Bu açıklamasıyla sadece kişisel bir inancı değil, aynı zamanda bilimsel verilere dayalı bir savunuyu gündeme taşıyan Eke, çörek otunun etkilerinin bugüne kadar yeterince tanıtılamadığını belirtti.

"ECZANELER DEĞİL, TARLALAR ŞİFA DAĞITIYOR"

Fatih Eke'ye göre çörek otu, modern tıbbın ilaç temelli sisteminin dışında, doğanın sunduğu gerçek bir alternatif. Özellikle kanser tedavilerinde bağışıklığı güçlendiren ve hücresel seviyede iyileşme sağlayan etkileri nedeniyle doğal destekleyici tedavi olarak büyük potansiyele sahip. Eke, "Bugün insanlar kanser teşhisi aldıktan sonra eczanelere değil, toprağa yönelmeli. Çörek otu 4000 yıllık geçmişiyle hâlâ dimdik ayakta. Çünkü doğa yalan söylemez. Türkiye çörek otu cenneti ama farkında değiliz" ifadelerini kullandı.

Eke ayrıca Türkiye'de yetişen çörek otunun dünyadaki en kaliteli tür olduğunu belirterek şu çağrıyı yaptı, "Topraklarımızda yetişen çörek otu, İran'dan, Hindistan'dan gelen tohumlara kıyasla katbekat daha etkili. Ama biz hâlâ ithal çörek otu tüketiyoruz. Bu ülke çörek otunda dünya lideri olabilir."

Türkiye, Sağlık, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Çörek otunun bilinmeyen gücü: Kanserli hücreleri küçültüyor - Son Dakika

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