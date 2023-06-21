COVID-19 Aşıları Yoğun Bakıma Yatışı ve Ölümü Etkili Bir Şekilde Engelliyor - Son Dakika
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COVID-19 Aşıları Yoğun Bakıma Yatışı ve Ölümü Etkili Bir Şekilde Engelliyor

COVID-19 Aşıları Yoğun Bakıma Yatışı ve Ölümü Etkili Bir Şekilde Engelliyor

21.06.2023 23:11

Türkiye'de yapılan çok merkezli ulusal bir çalışmada, yaklaşık 3000 COVID-19 hastasının aşılanma durumu incelendi. Çalışma sonucunda aşıların yoğun bakıma yatışı ve ölümü etkili bir şekilde engellediği ortaya çıktı. Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Uzmanı Cenk Kıraklı, mRNA aşıları ile ilgili çalışmanın sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Çalışmaya toplam 2968 hasta dahil edildi ve aşılı hastalarda ölüm oranı daha düşüktü. Aşılı hastaların daha yaşlı, daha çok ek hastalığı olan ve daha ağır bir hastalık tablosuna sahip oldukları göz önüne alındığında, bu hastalarda da ölüm görülmesi beklenilen bir durum. Doktor Cenk Kıraklı, aşıların yoğun bakıma yatışı ve ölümü etkili bir şekilde engellediğini belirtti.

Türkiye'de çok merkezli ulusal bir çalışma'da COVID-19 hastalarının aşılanma durumu incelendi. Yaklaşık 3000 hastanın dahil olduğu çalışma sonucunda aşıların yoğun bakıma yatışı ve ölümü etkili bir şekilde engellediği ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYADAN YAYINLADI

Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Uzmanı Cenk Kıraklı, sosyal medya hesabından kendisinin de dahil olduğu mRNA aşıları ile ilgili çalışmanın sonuçlarını yayınladı.

2968 HASTA İNCELENDİ

1 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasında, Türkiye'deki 17 yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) gerçekleştirilen çalışmada, hiç aşılanmamış hastalar ile tek doz aşılanmış hastalar aşılanmamış olarak kabul edildi. Yoğun bakım gerektiren COVID-19 hastalarında aşılamanın sonuçlara etkisinin incelendiği çalışmaya toplam 2968 hasta dahil edildi.

2021 yılı içinde 17 yoğun bakımda izlenen hastaların %58.5 'i aşısızdı. Aşılı olanların %55' i 2 doz Sinovac, %26' sı 3 doz Sinovac, %12'si Sinovac + Biontech, %7' si ise 2 doz Biontech aşılı idi.

3000 hastayla yapılan dev çalışmada sonuç: mRNA aşıları ölümü engelliyor

HASTALARIN 35'İ GEBE

1 yılda yatan 35 gebe hastanın tamamı aşısızdı.

3000 hastayla yapılan dev çalışmada sonuç: mRNA aşıları ölümü engelliyor

Yaş ve ek hastalığa göre düzeltildiğinde, yılın ilk 9 ayında ölüm oranı benzer iken, son 3 ayda aşılı hastalarda ölüm oranı daha düşüktü. Bu fark sadece en az 1 doz mRNA aşısı alan hastalarda belirgindi (ilk 9 ayda mRNA aşılı oranı %2.5 iken, son 3 ayda bu oran %17.5 idi).

3000 hastayla yapılan dev çalışmada sonuç: mRNA aşıları ölümü engelliyor

Aşılı hastaların daha yaşlı, daha çok ek hastalığı olan ve daha ağır bir hastalık tablosuna sahip olan hastalar oldukları göz önüne alındığında, bu hastalarda da ölüm görülmesi beklenilen bir durum.

3000 hastayla yapılan dev çalışmada sonuç: mRNA aşıları ölümü engelliyor

SONUÇ: ETKİLİ

"Sonuç olarak bu çalışma ülkemizde yoğun bakım hastalarının sonuçlarını veren en kapsamlı çalışma" diyen Doktor Cenk Kıraklı, "Aşılar yoğun bakıma yatışı ve ölümü etkili bir şekilde engellemiştir. Bu etki yoğun bakıma yattıktan sonra azalsa da özellikle mRNA aşıları için devam etmiştir." diye sözlerini tamamladı.

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mRNA, Sağlık, Son Dakika

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