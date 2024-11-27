Demet Akalın'dan Acelesi Olan Kilo Uyarısı - Son Dakika
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Sağlık

Demet Akalın'dan Acelesi Olan Kilo Uyarısı

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Demet Akalın, zayıflama iğnesi sonrası sağlık sorunları yaşadı; uzmanlar hızlı kilo vermekten kaçınılmalı diyor.

27.11.2024 14:57
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Demet Akalın 'Ölümden döndüm' dedi, uzmanlar uyardı: "Vücudumuza zarar verecek şekilde kilo vermemek lazım"

İSTANBUL - Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın zayıflama iğnesi yaptırması sonrasında yaşadığı sıkıntılara ilişkin sosyal medya paylaşımının ardından uzmanlar uyardı. Gastroentereloji Uzmanı Dr. Alper Uysal, "Hızlı kilo verme artık günümüzün modası, insanlar 'Ne kadar hızlı kilo verirsem o kadar iyi' diye düşünüyor. Önemli olan kilo verelim, evet, çok çok güzel ama hızlı ve vücudumuza zarar verecek şekilde kilo vermemek lazım. 'Kullanırım ya bir şey olmaz' dememek lazım, organınızdan, hayatınızdan olabiliyorsunuz" dedi.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın son dönemde verdiği kilolarla dikkat çekerken, sosyal medyadan bir takipçisinin sorusu üzerine '2 hafta yemek yiyemedim kusmaktan, zayıflama iğnesi oldum, ölümlerden döndüm, bir daha tövbe' yanıtını vermişti. Akalın, 'Yoğun bakımlık olan varmış, kör olan, hafıza kaybı yaşayan, aman dikkat, sakın! Ben bir daha ayağa kalkamayacağım sanmıştım, şükür 3 haftada anca iyileşebildim' ifadelerini içeren bir paylaşım da yaptı. Her fırsatta kilo verme sürecinin sağlıklı bir şekilde planlaması gerektiğini ifade eden uzmanlar ise uyarılarını yineledi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroentereloji Bölümü'nden Uzm. Dr. Alper Uysal, bitkisel ürün, takviye gıda kullanımı ve kilo verme süreçlerine ilişkin konuştu.

"Çok çaresiz kalıp hastalarımızı kaybettiğimiz durumlar da olabiliyor"

Bitkisel ürünler, gıda takviyeleri ya da zayıflama amacıyla tercih edilen ürünlere yönelik konuşan Gastroentereloji Uzmanı Dr. Alper Uysal, "Son dönemde çok fazla var, bilinçsizce, herhangi bir doktor önerisinde olmadan bitkisel ürün kullanımı veya takviye ilaç, ürün kullanımı. Bu ürünlerin en çok yan etkisini gördüğümüz yer; maalesef karaciğerimiz. Özellikle zayıflama nedeniyle alınan, ne olduğu bilinmeden alınan ürünlerde maalesef karaciğer yetmezliğini çok fazla görüyoruz. En korktuğumuz tablo da hastanın bilinç bulanıklığı, karaciğer değerlerinin çok yüksek olarak artmasıyla giden ve acil karaciğer nakli ihtiyacı durumunun olduğu karaciğer yetmezliği. Böyle durumlarda çok çaresiz kalıp hastalarımızı kaybettiğimiz durumlar da olabiliyor. Herhangi bir ürün kullanılırken özellikle Sağlık Bakanlığı onayının olduğunu teyit etmek, bilinmeyen ürünleri kullanmamak lazım. Aktarlarda satılan herhangi bir çalışması olmayan ot, bitkisel ürünler çok fazla oluyor. Bunların çalışması olmadığından yan etkilerini de bilmiyoruz, asla kullanılmasını önermiyoruz. Hiçbir zaman 'İyi atlatırım' diye düşünmemek lazım, en kötü tabloyu düşünüp karaciğer yetmezliğini ön planda düşünüp kullanmamak lazım. Sosyal medyada bir sürü hesap, öneride bulunan insanlar var. Öncelikle hekim olup olmadığına hekimse de uzmanlık alanına bakmak lazım. Bilimsel kanıtlara dayalı önerilerde bulunmamız çok önemli" dedi.

"Vücudumuza zarar verecek şekilde kilo vermemek lazım"

Obezitenin çok önemli bir sorun olduğunu, zayıflarken hızlı olması yerine sağlıklı olmasının tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Obezite günümüzdeki en önemli sorunlardan biri. Öncelikle obezitenin nedenlerinin araştırılması lazım, herhangi bir yandaş hastalık var mı ve doktor, diyetisyen, spor hocaları eşliğinde kilo vermeyi öneriyoruz. Kilo verirken karaciğerinizden olabiliyorsunuz. Böbrek yetmezliği olduğunda diyalize alınabiliyor hasta ama karaciğer yetmezliğinde maalesef diyaliz diye bir şansımız yok. Özellikle bu ürün kullanımlarından dolayı toksik hepatit dediğimiz çok fazla hastayı görüyoruz. Araştırdığımızda yakın zamanda bitkisel ürün kullanımı olan hastalar olabiliyor. Bunlar hafif bir klinikle seyredebiliyor ama bazen de acilde bilinç bulanıklığıyla gelen hastalar var, maalesef görebiliyoruz, artış var. Hızlı kilo verme artık günümüzün modası artık insanlar 'Ne kadar hızlı kilo verirsem o kadar iyi', diye düşünüyor. Burada önemli olan kilo verelim, evet, çok çok güzel ama hızlı ve vücudumuza zarar verecek şekilde kilo vermemek lazım. Bitkisel ürün kullanımında bilimsel araştırmaların sonucunca ortaya konmuş ürünlerin kullanması lazım. Eğer kilo vermek istiyorsanız alanında uzman bir hekime başvurduğunuzda kendisi zaten ilaçlarını önerecektir. Sosyal medyada veya duyduğunuz reklamlarda her bilgiye inanmamak, 'Kullanırım ya bir şey olmaz' dememek lazım. Bir şey olmaz deyip, korkmadan denememek lazım, organınızdan, hayatınızdan olabiliyorsunuz"

Demet Akalın\'dan Acelesi Olan Kilo Uyarısı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Demet Akalın'dan Acelesi Olan Kilo Uyarısı - Son Dakika

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