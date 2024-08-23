Deneyimli profesörden rahatlatan 'Maymun çiçeği' açıklaması - Son Dakika
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Sağlık

Deneyimli profesörden rahatlatan 'Maymun çiçeği' açıklaması

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikroboloji uzmanı Prof. Dr. Mehmet Bakır, maymun çiçeği virüsü hakkında 'paniğe gerek yok' dedi. Sağlık Bakanlığı'nın pandemi olasılığına karşı bir rehber hazırladığını belirten Bakır, hastalığın bulaş yollarını bilmek ve koruyucu önlemleri almak açısından halkın bilgilendirilmesi gerektiğini vurguladı.

23.08.2024 22:50
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Deneyimli profesörden rahatlatan "Maymun çiçeği" açıklaması

-Prof. Dr. Mehmet Bakır, maymun çiçeği virüsüyle ilgili paniğe gerek olmadığını söyledi

SİVAS - Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikroboloji uzmanı Prof. Dr. Mehmet Bakır, maymun çiçeği virüsü hakkında 'paniğe gerek yok' dedi.

Son günlerde dikkati üzerine çeken "Mpox" virüsü, Dünya Sağlık Örgütü'nün "küresel acil durum" ilan etmesiyle gündemdeki yerini korumayı sürdürüyor. Halk arasında "maymun çiçeği" olarak bilinen Mpox virüsü, ilk olarak Afrika kıtasında görülmüş olsa da, kısa sürede İsveç, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan, Endonezya ve Filipinler gibi pek çok farklı ülkede tespit edildi. Henüz ülkemizde vaka bildirimi yapılmadığını belirten Sivas Medicana Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikroboloji uzmanı Prof. Dr. Mehmet Bakır, "Virüsün dünyada ne kadar yayılacağını şu anda öngörmek mümkün değil ama hastalığın bulaş yollarını bilmek ve koruyucu önlemleri almak açısından halkın bilgilendirilmesi gerekiyor. Paniğe gerek yok ama hastalığın bulaş yollarını da bilmek gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

"Olası pandemi durumu için rehber hazırlandı"

Sağlık Bakanlığı'nın gerekli pandemi olasılığına karşı bir rehber hazırladığını belirten Bakır, "Henüz ülkemizde vaka bildirimi yapılmış değil. Dolayısıyla şu anda Afrika ülkelerinde özellikle Orta Afrika ülkelerinde hastalığın yayılımı söz konusu. Dünyanın değişik yerlerine yayılır mı? Bu süreçte izleyip göreceğiz. Hemen bir pandemi paniğine girmenin hastalıktan korunmadan çok insanları sosyal, ekonomik ve psikolojik olarak birçok alanda etkileyecektir. Bu nedenle belki bu panik daha önce yaşadığımız pandemi nedeniyle olabilir. Ama buna şu anda gerek yok. Bu şu anlama da gelmiyor tabii. Tedbirlerin alınmaması anlamına da gelmemeli. Zaten Sağlık Bakanlığı gerekli pandemi olasılığına karşı bir rehber hazırladı. Şu anda Sağlık Bakanlığı'nın bu konuyla ilgili eğer vaka görülürse ne yapılması gerektiğini ile ilgili bir rehber hazırladı. Öncelikle tabii ki bu rehbere uymak ve bu rehber doğrultusunda hareket etmek gerekiyor. Bizim ülkemizde henüz vaka bildirimi yok. Dünya Sağlık Örgütü maymun çiçeği dediğimiz hastalık için bir halk sağlığı açısından acil durum ilanı söz konusu. Dolayısıyla biz de önümüzdeki süreçte şüpheli vaka eğer görürsek gerekli incelemeleri yapıp bu vakanın M-çiçeği ya da maymun çiçeği vakası olup olmadığını ilgili birimlere ilgili sağlık kuruluşlarına bildireceğiz ve takip edeceğiz. Ama şu anda bir paniğe gerek yok. Çünkü ülkemizde vaka bildiğim yok" dedi.

"Ne kadar yayılacağını öngörmek mümkün değil"

Paniğe gerek olmadığını fakat aynı zamanda hastalığın bulaş yollarını da bilmek gerektiğini vurgulayan Bakır, "Daha önce biliyorsunuz 2022 yılında maymun çiçeği ile ilgili bir pandemi riski Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edilmişti. Kısa süre içinde o uyarıyı vakaların sayısının azalmasıyla 2023 Mayıs ayında sonlandırmıştı. Virüsün dünyada ne kadar yayılacağını şu anda öngörmek mümkün değil ama hastalığın bulaş yollarını bilmek ve koruyucu önlemleri almak açısından halkın bilgilendirilmesi gerekiyor. Paniğe gerek yok ama hastalığın bulaş yollarını da bilmek gerekiyor. Çiçek aşısı ile ilgili Afrika ülkelerinde bu hastalığın yayılımıyla ilgili gözlemler var. Afrika ülkelerinde maymun çiçeğinin aşısı olanlarda koruyuculuk sağladığı gözlemlenmiş. Kabaca yüzde 80 civarında bir koruyuculuk sağladığı şeklinde bir öngörü var. Tabii bir önceki Dünya Sağlık Örgütü'nün halk sağlığı açısından acil durum ilan ettiği maymun çiçeği virüsü türüyle şu anki maymun çiçeği virüsü türü farklı. Bir önceki tür Tip-2 dediğimiz maymun çiçeği virüsüydü. Virüsün bulaşıcılığı şu anki türe göre daha az. Geçmişteki deneyimlerden gördüğümüz kadarıyla hem daha hızlı yayılması hem de daha şiddetli seyretmesi ve daha öldürücü olmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Deneyimli profesörden rahatlatan 'Maymun çiçeği' açıklaması - Son Dakika

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