Denizi görmek isteyen yatağa bağımlı hastanın talebini sağlık ekipleri yerine getirdi - Son Dakika
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Denizi görmek isteyen yatağa bağımlı hastanın talebini sağlık ekipleri yerine getirdi

25.07.2022 14:50
Denizi görmek isteyen yatağa bağımlı hastanın talebini sağlık ekipleri yerine getirdi

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, denizi görmek isteyen yatağa bağımlı ALS hastası 56 yaşındaki Nuray Gürbüz'ün dileğini yerine getirdi.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, denizi görmek isteyen yatağa bağımlı ALS hastası 56 yaşındaki Nuray Gürbüz'ün dileğini yerine getirdi.

Evde Sağlık Hizmetleri Birimi, yatağa bağımlı yaşayan ve ambulans yardımı olmadan dışarıya çıkamayan kişilerin isteklerini yerine getirmek için çalışma başlattı.

Efeler ilçesi Zafer Mahallesi'nde yaşayan ve Didim'de denizi görmek istediğini söyleyen ALS hastası Nuray Gürbüz'ün bu talebi İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz'e aktarıldı.

Açıkgöz'ün talimatı ile hasta kadın 112 Acil Sağlık ekiplerince evinden alındı ve ambulansa yaklaşık 100 kilometre mesafedeki Didim Akbük'e götürüldü.

Sedye ile ambulanstan sahil kenarına indirilen Gürbüz, bir süre denizi izledikten sonra evine götürüldü.

Rahatsızlığı nedeniyle konuşamayan Gürbüz, gözüyle temas kurduğu özel bir cihazla sağlık ekiplerine teşekkür etti.

" Türkiye'ye örnek olabilecek proje"

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, gazetecilere, oluşturdukları "Engelli veri bankası"yla tüm engellilerin kayıt altına alındığını söyledi.

İl Sağlık Müdürlüğünün, evde bakıma muhtaç hastaların isteklerini yerine getirme noktasında önemli bir çalışmayı hayata geçirdiğini vurgulayan Aksoy, "Türkiye'ye örnek olabileceğini değerlendirdiğimiz bir proje oldu. Ekipler, onların taleplerini alarak nereye gitmek istediklerini, arzularının ne olduğunu sordu. İlgili birimlerimiz hastaların taleplerini karşılamak için bir çalışma gerçekleştirdi. Hastalarımızın moral motivasyonunu daha üst noktalara taşıyabilecek güzel bir çalışma. Emeği geçenleri kutluyorum." dedi.

İl Sağlık Müdürü Açıkgöz ise tıbbi cihaza bağımlı hastalara evde tedavi hizmetinin yanında onların isteklerini yerine getirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

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Misman resimleri Tekstil Park Sanat Galeri'sinde Misman resimleri Tekstil Park Sanat Galeri'sinde Çay tiryakisi Ninja'ya gözü gibi bakıyor Çay tiryakisi Ninja'ya gözü gibi bakıyor
Kaynak: AA

İl Sağlık Müdürlüğü, Aydın, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Denizi görmek isteyen yatağa bağımlı hastanın talebini sağlık ekipleri yerine getirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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