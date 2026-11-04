Denizli\'de organ bağışı sayısı 34 bin 185\'e ulaştı, Öztürk vatandaşlara çağrı yaptı

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında açıklamalarda bulundu. Öztürk, Denizli'de toplamda 34 bin 185 kişinin organ bağışında bulunduğunu açıklayarak, hafta kapsamında organ bağışı konusunda toplumsal farkındalığın arttırılması ve bağışçı sayısının yükseltilmesi amacıyla vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulundu.

Organ yetmezliği nedeniyle yaşam mücadelesi veren, diyaliz tedavisiyle hayata tutunan ve nakil olabilmek için umutlu bekleyen binlerce hasta için organ bağışının hayati önem taşıdığını belirten Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk; "3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası, toplumda organ bağışı konusunda farkındalığın arttırılması ve daha fazla kişinin organ bağışında bulunması açısından büyük önem taşımaktadır. Organ bağışı, bir insanın hayatını kaybetmesinin ardından başka insanların hayata tutunmasına vesile olabilecek çok kıymetli bir karardır. Diyaliz tedavisiyle yaşamını sürdüren, kalp, karaciğer veya diğer organların naklini bekleyen hastalarımızın umutlarını büyütmek hepimizin sorumluluğundadır. Ülkemizde organ bağışı konusunda yürütülen tüm çalışmalara rağmen ne yazık ki organ bağışı oranları istenilen seviyelerde değildir. Denizli'de organ bağışına dikkat çekmek, konunun önemini vatandaşlara anlatmak ve bağışta bulunan kişi sayısını arttırarak organ bekleyen hastalara umut olabilmek için 2019 yılında Her Bağış Yeni Bir Hayat projesini hayata geçirmiştik. Proje ile birlikte ilimizde önemli sonuçlar elde ettik ve toplamda 34 bin 185 kişi organ bağışında bulundu. Denizli'de, bağış bilincini yaygınlaştırarak daha fazla hastanın organ nakli imkanına kavuşmasına katkı sağlamak istiyoruz. Tüm vatandaşlarımızı organ bağışının önemi konusunda duyarlı olmaya, bu konuyu aileleriyle konuşmaya ve bağışçı olma konusunda bilgi edinmeye davet ediyorum. Unutmayalım ki bir bağış, birden fazla insana umut olabilir. Organ bağışıyla hayat kurtarabilir, bir ailenin yeniden gülümsemesine vesile olabiliriz" dedi.

Türkiye'de ve Denizli'de organ bekleyen hasta sayılarına da değinen Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk; "Türkiye'de yaklaşık 32 bin organ nakli bekleyen hasta bulunmaktadır. Denizli'de ise 1168 diyaliz hastamız bulunmaktadır. Yine 2025 yılında Denizli'de 27 beyin ölümü tespitine karşılık 13 donör alınmıştır. Vatandaşlarımız organ bağışı hakkında bilgi almak ve bağış işlemlerini gerçekleştirmek için İl Sağlık Müdürlüğümüze, Kamu, Üniversite, Özel Hastaneler, İlçe Sağlık Müdürlükleri ve Toplum Sağlığı Merkezlerine başvurabilirler. Organ bağışı, insan hayatına dokunan en anlamlı dayanışma örneklerinden biridir. Bir gün bizim veya sevdiklerimizin de organ nakline ihtiyaç duyabileceğini unutmadan, bağış bilincini yaygınlaştırmak ve umut bekleyen hastaların yanında olmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Gelin siz de bağışta bulunarak bir hayat kurtarın" dedi.