Deprem Bölgesinde UMKE Tatbikatı

Sağlık

UMKE ekiplerinden deprem bölgesinde 'afet hazırlık' tatbikatı

Depremi yaşayan Elazığ ve Malatya'da, UMKE'den 4. bölge tatbikatı

ELAZIĞ - Elazığ ve Malatya İl Sağlık müdürlüklerine bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), 2024 yılı 4. bölge UMKE Faaliyet Programı kapsamında Elazığ'da düzenlenen tatbikatta bir araya geldi. Deprem bölgelerinden gelen 55 kişilik ekip, 3 gün boyunca muhtemel afet senaryolarına karşı hazırlık amacıyla tıbbi arama kurtarma, triaj ve koordinasyon eğitimleri alarak yeteneklerini test edecek.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Elazığ ve Malatya İl Sağlık müdürlükleri Sağlık Hizmetleri Başkanlıkları bünyesinde görev yapan Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin katılımıyla, 2024 yılı 4. bölge UMKE Faaliyet Programı kapsamındaki 4. bölge UMKE eğitim tatbikatı başladı. Elazığ'ın ev sahipliğinde UMKE tatbikat alanında startı verilen bölge tatbikatına, Elazığ ve Malatya illerinden toplam 55 personel katıldı. Deprem bölgesi olan Elazığ ve Malatya'dan gelen ekipler, muhtemel afet senaryolarına hazırlıklı olmak amacıyla 3 gün sürecek olan tatbikat faaliyetinde bulunacak. Tatbikat kapsamında UMKE personeli, tıbbi arama kurtarma, triaj, koordine ve güncelleme eğitimlerini alacak, bu özellikleri tatbikat alanında test edecek.

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleşen UMKE temel eğitim bölge kampının 17 Ekimde sunulacak olan tatbikat ile son bulacağı bildirildi.