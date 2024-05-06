Depremzede Hataylı kadın, kalbi durdurulmadan yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Depremzede Hataylı kadın, kalbi durdurulmadan yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu

Depremzede Hataylı kadın, kalbi durdurulmadan yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu

Hataylı 9 çocuk annesi depremzede Hatice Arıkoğlu, sağ kalp kapak yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Ankara'da, kalbi durdurulmadan yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu. Arıkoğlu, ağrıları artınca eşi ve çocuklarıyla Ankara'ya gelerek ameliyat oldu. Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Arıkoğlu, evlerinin tamamlanmasıyla memleketine dönecek.

06.05.2024 11:45  Güncelleme: 12:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hataylı 9 çocuk annesi depremzede Hatice Arıkoğlu, sağ kalp kapak yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Ankara'da, kalbi durdurulmadan yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Bacağındaki ağrılar nedeniyle, yaşadığı Hatay'da hastaneye başvuran 70 yaşındaki Arıkoğlu, memleketinde 6 Şubat'ta meydana gelen depremlere yakalandı. Arıkoğlu, ağır hasar alan evlerinin yıkılmasıyla kaldıkları çadırda ağrıları artınca eşi ve çocuklarıyla Ankara'ya gelmeye karar verdi.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran Arıkoğlu'nun, sağ kalp kapakçığının çalışmadığı tespit edildi.

Damar Cerrahi İdari ve Eğitim sorumlusu Prof. Dr. Salih Fehmi Katırcıoğlu'nun kalbi durdurmadan yaptığı ameliyat sonrası sağlıklı şekilde çocuklarına kavuşan Arıkoğlu, Hatay'da inşaatına başlanan evlerinin tamamlanmasıyla memleketine dönecek.

Prof. Dr. Katırcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arıkoğlu'na az rastlanılan sağ kalp kapakçığı hastalığı teşhisinin konduğunu, kapakçığın tamamen çalışmadığını, karaciğerinde de ileri derece büyüme olduğunu söyledi.

Tetkiklerin ardından tedavi planı hazırlandığını ifade eden Katırcıoğlu, ilk etapta hastanın ameliyatı kaldıramayacağını düşündüklerini belirterek, şunları söyledi:

"Hasta ameliyat olmak istedi. Hastanın böbrek fonksiyonları iyi olmadığı için karnında toplanan sıvıyı aldık. yaklaşık 1,5 ay ameliyat öncesi hazırlık süreci oldu. Kilo vermeye başlayınca ve vücudunda toplanan su azalınca hastanın iyi olacağını düşündük, ameliyata karar verdik. Ameliyata aldığımızda her şeyin bir an önce bitmesi ve hızlı olması gerekiyordu. Hızlı bir cerrahiyle hastanın kapağını onardık, kapağı yerinde bıraktık. Ameliyattan sonra da hasta toparlamaya başladı. Uzunca bir süre yoğun bakımda kaldı, daha sonra da taburcu ettik."

"Sağ kalp kapak hastalığı sinsi ilerliyor"

Katırcıoğlu, sağ kapak hastalıklarının sola göre daha nadir görüldüğünü ve belirtilerinin aniden meydana çıktığını, sinsi olarak ilerlediğini vurguladı.

Arıkoğlu'nun organlarında fonksiyon bozukluğu başladığına dikkati çeken Katırcıoğlu, "Sol kalp kapak hastalıkları yüzde 80 oranında görülüyorsa, sağ kalp kapak hastalıkları yüzde 20'nin altında görülüyor. Başlangıçta hasta bir sıkıntı hissetmiyor, yetmezliğin derecesi arttıkça, karında şişlik olmaya başlayınca fark ediliyor. Karnında sıvı toplanmasının başlanıp başlanmadığını takip etmek gerekir. Daha çok tıbbi ekipler tarafından takip edilmesi gereken bir süreç." şeklinde konuştu.

"Ameliyatı kalbi durdurmadan yapıyoruz"

Katırcıoğlu, sağ kalp kapak yetmezliğinde kalbin durdurulmadan yapıldığı operasyona ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bu tür hastalar, genellikle ölüm riski yüksek olan kişilerdir. Sağ kalp kapak hastalığında önemli tedavi yöntemlerini uygulamaya çalışıyoruz. Bizim yaptığımız yöntem kalbi durdurmadan kapak ameliyatları yapıyoruz. Normalde kapak ameliyatı kalbi durdurarak yapılır. Biz kalbin kanlanmasını azaltmadan yapıyoruz."

"Sağlığıma, çocuklarıma kavuştum"

Gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuşan Arıkoğlu da 6 Şubat depremlerinden kısa süre önce bacağında ağrı başladığını anlattı.

Depremde evlerinin yıkıldığını ve çadırda kaldıklarını belirten Arıkoğlu, bu süre içinde ağrıları artınca çareyi Ankara'da aradıklarını söyledi.

Arıkoğlu, "Hocama çok teşekkür ederim, kendimi çok iyi hissediyorum. Tam olarak iyileştikten sonra Hatay'da evlerimiz yapılıyor, bitince geri döneceğiz. Depremi atlattım, sağlığıma, çocuklarıma kavuştum." dedi.

Kaynak: AA

Ameliyat, Ankara, Hatice, Çocuk, Hatay, Deprem, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Depremzede Hataylı kadın, kalbi durdurulmadan yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:46 Erzurum’a, Antalya iklim şartlarına göre sera Isıtma için günde 3 ton kömür yakarak belediyeyi milyonlarca lira zarara uğrattılar Erzurum'a, Antalya iklim şartlarına göre sera! Isıtma için günde 3 ton kömür yakarak belediyeyi milyonlarca lira zarara uğrattılar
12:32 Havadan broşür bıraktılar İsrail ordusu, masum sivillerin son sığınağını vurmakta kararlı Havadan broşür bıraktılar! İsrail ordusu, masum sivillerin son sığınağını vurmakta kararlı
11:19 2024 için kurban kesim bedeli belli oldu 2024 için kurban kesim bedeli belli oldu
10:50 Yer: Adana Cezaevinden firar etmişlerdi, çiftlik evinde yakalandılar Yer: Adana! Cezaevinden firar etmişlerdi, çiftlik evinde yakalandılar
09:50 Özel’in neden erken seçim istemediği ortaya çıktı Son ankette CHP’yi şoke eden sonuç Özel'in neden erken seçim istemediği ortaya çıktı! Son ankette CHP'yi şoke eden sonuç
12:48 Dr. Ekrem Teymur: Üniversite bölümlerinin 80’i kapatılmalı Dr. Ekrem Teymur: Üniversite bölümlerinin %80'i kapatılmalı
12:12 Göbeğini paraya çeviren adam Serveti dudak uçuklatıyor Göbeğini paraya çeviren adam! Serveti dudak uçuklatıyor
11:54 Yılmaz Erdoğan’ı ifşalamıştı Cansu Taşkın’ın kardeşi sessizliğini bozdu Yılmaz Erdoğan'ı ifşalamıştı! Cansu Taşkın'ın kardeşi sessizliğini bozdu
11:50 İsmail Kartal’ın kalemini kırdılar Fenerbahçe’de Mourinho sesleri İsmail Kartal'ın kalemini kırdılar! Fenerbahçe'de Mourinho sesleri
11:35 Yargıtay Başkanı seçiminde sandıktan 31’nci turda da sonuç çıkmadı Yargıtay Başkanı seçiminde sandıktan 31'nci turda da sonuç çıkmadı
11:10 Türkiye’den gelen iltica talepleri Almanya’yı karıştırdı Devreye siyasetçiler ve polis girdi Türkiye'den gelen iltica talepleri Almanya'yı karıştırdı! Devreye siyasetçiler ve polis girdi
11:08 Galatasaray’ın 6 attığını gören Rıdvan Dilmen’den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler Galatasaray'ın 6 attığını gören Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2024 13:13:29. #1.12#
SON DAKİKA: Depremzede Hataylı kadın, kalbi durdurulmadan yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement