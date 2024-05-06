Depremzede Hataylı kadın, kalbi durdurulmadan yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu

Sağlık

Hataylı 9 çocuk annesi depremzede Hatice Arıkoğlu, sağ kalp kapak yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Ankara'da, kalbi durdurulmadan yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Bacağındaki ağrılar nedeniyle, yaşadığı Hatay'da hastaneye başvuran 70 yaşındaki Arıkoğlu, memleketinde 6 Şubat'ta meydana gelen depremlere yakalandı. Arıkoğlu, ağır hasar alan evlerinin yıkılmasıyla kaldıkları çadırda ağrıları artınca eşi ve çocuklarıyla Ankara'ya gelmeye karar verdi.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran Arıkoğlu'nun, sağ kalp kapakçığının çalışmadığı tespit edildi.

Damar Cerrahi İdari ve Eğitim sorumlusu Prof. Dr. Salih Fehmi Katırcıoğlu'nun kalbi durdurmadan yaptığı ameliyat sonrası sağlıklı şekilde çocuklarına kavuşan Arıkoğlu, Hatay'da inşaatına başlanan evlerinin tamamlanmasıyla memleketine dönecek.

Prof. Dr. Katırcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arıkoğlu'na az rastlanılan sağ kalp kapakçığı hastalığı teşhisinin konduğunu, kapakçığın tamamen çalışmadığını, karaciğerinde de ileri derece büyüme olduğunu söyledi.

Tetkiklerin ardından tedavi planı hazırlandığını ifade eden Katırcıoğlu, ilk etapta hastanın ameliyatı kaldıramayacağını düşündüklerini belirterek, şunları söyledi:

"Hasta ameliyat olmak istedi. Hastanın böbrek fonksiyonları iyi olmadığı için karnında toplanan sıvıyı aldık. yaklaşık 1,5 ay ameliyat öncesi hazırlık süreci oldu. Kilo vermeye başlayınca ve vücudunda toplanan su azalınca hastanın iyi olacağını düşündük, ameliyata karar verdik. Ameliyata aldığımızda her şeyin bir an önce bitmesi ve hızlı olması gerekiyordu. Hızlı bir cerrahiyle hastanın kapağını onardık, kapağı yerinde bıraktık. Ameliyattan sonra da hasta toparlamaya başladı. Uzunca bir süre yoğun bakımda kaldı, daha sonra da taburcu ettik."

"Sağ kalp kapak hastalığı sinsi ilerliyor"

Katırcıoğlu, sağ kapak hastalıklarının sola göre daha nadir görüldüğünü ve belirtilerinin aniden meydana çıktığını, sinsi olarak ilerlediğini vurguladı.

Arıkoğlu'nun organlarında fonksiyon bozukluğu başladığına dikkati çeken Katırcıoğlu, "Sol kalp kapak hastalıkları yüzde 80 oranında görülüyorsa, sağ kalp kapak hastalıkları yüzde 20'nin altında görülüyor. Başlangıçta hasta bir sıkıntı hissetmiyor, yetmezliğin derecesi arttıkça, karında şişlik olmaya başlayınca fark ediliyor. Karnında sıvı toplanmasının başlanıp başlanmadığını takip etmek gerekir. Daha çok tıbbi ekipler tarafından takip edilmesi gereken bir süreç." şeklinde konuştu.

"Ameliyatı kalbi durdurmadan yapıyoruz"

Katırcıoğlu, sağ kalp kapak yetmezliğinde kalbin durdurulmadan yapıldığı operasyona ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bu tür hastalar, genellikle ölüm riski yüksek olan kişilerdir. Sağ kalp kapak hastalığında önemli tedavi yöntemlerini uygulamaya çalışıyoruz. Bizim yaptığımız yöntem kalbi durdurmadan kapak ameliyatları yapıyoruz. Normalde kapak ameliyatı kalbi durdurarak yapılır. Biz kalbin kanlanmasını azaltmadan yapıyoruz."

"Sağlığıma, çocuklarıma kavuştum"

Gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuşan Arıkoğlu da 6 Şubat depremlerinden kısa süre önce bacağında ağrı başladığını anlattı.

Depremde evlerinin yıkıldığını ve çadırda kaldıklarını belirten Arıkoğlu, bu süre içinde ağrıları artınca çareyi Ankara'da aradıklarını söyledi.

Arıkoğlu, "Hocama çok teşekkür ederim, kendimi çok iyi hissediyorum. Tam olarak iyileştikten sonra Hatay'da evlerimiz yapılıyor, bitince geri döneceğiz. Depremi atlattım, sağlığıma, çocuklarıma kavuştum." dedi.