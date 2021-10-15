Devlet hastanelerinden randevu alamayan vatandaşlar isyan etti! Tepkileri sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika

Koronavirüs salgınıyla hastanelerin yükü iyice artarken diğer hastalıklarından dolayı doktora gitmek isteyen vatandaşlar bir türlü randevu alamıyor. MHRS sistemi üzerinden randevu oluşturmak isteyen vatandaşlar, bir türlü randevu bulamamaları nedeniyle tepki gösterdi.

TEPKİLERİNİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR

Seslerini sosyal medyadan duyurmaya çalışan vatandaşlar, bir çaresi bulunması konusunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya da seslendi. Kimi kullanıcılar da yoğunluğun sağlık personellerine uygulanan şiddet sonrası gelen istifalar nedeniyle olduğunu savundu.

"RANDEVU ALINAMIYOR" ETİKETİ GÜNDEM OLDU

Kullanıcıların tepkileri kısa sürede büyük ses getirdi. Sosyal medya platformu Twitter'da #RandevuAlınamıyor etiketi gündemde ilk sıralara yerleşti.