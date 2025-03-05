Devlet hastanesinde görevli doktor, yayınladığı video ile istifa ettiğini duyurdu - Son Dakika
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Sağlık

Devlet hastanesinde görevli doktor, yayınladığı video ile istifa ettiğini duyurdu

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Abdullah Kesgin isimli bir doktor, devlet hastanesindeki görevinden istifa ettiğini açıkladı. ''Günde 130 hasta bakıyordum'' diyerek sağlık sistemine isyan eden Kesgin, ''Emekliliğimi yaktım, işi bıraktım'' ifadelerine yer verdi.

05.03.2025 15:07
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Devlet hastanesindeki görevinden istifa eden Dr. Abdullah Kesgin, yaşadığı ağır çalışma koşullarını ve sağlık sistemindeki sorunları sosyal medyada paylaştı. "Günde 130 hasta bakıyordum, hasta başına 3 dakika. Emekliliğimi yaktım, işi bıraktım" diyerek mevcut sisteme olan tepkisini dile getirdi.

"HEKİMLİK BU DEĞİL"

Sözlerinin devamında doktorların hastalarla yeterince ilgilenemediğini ve sağlık hizmetlerinin giderek reçete yazmaya indirgendiğini belirten Kesgin, "İlaç sektörünün sekreteri olmam bekleniyor. Hasta gelecek, ilacını yazıp göndereceğim. Oysa hekimlik bu değil" ifadelerine yer verdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Paylaşımı kısa sürede büyük yankı uyandırırken, birçok sağlık çalışanı ve vatandaş bu durumun sağlık sistemindeki büyük bir soruna işaret ettiğini belirtti. Sosyal medyada "Sağlık değil, hız sistemi!", "Hastaya 3 dakika ayırmak nasıl mümkün olabilir?" gibi yorumlar yapıldı.

Devlet hastanesinde görevli doktor, yayınladığı video ile istifa ettiğini duyurdu

İnsan Hakları, 3-sayfa, Hastane, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Devlet hastanesinde görevli doktor, yayınladığı video ile istifa ettiğini duyurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (43)

  • Acelexi72:
    Kanada da Aile hekimi 500 kişiye bakıyor, 1000 kişi sıraya geçmiş, sağlık sistemimiz 10 numara ,martaval okuma, türliyede acillerde 500 hasta bakıyor hekimlerimiz, rahat döşek var yatmak istermisin, çokta tıııııııııınnnnnnm 211 765 Yanıtla
  • Atilla ayhan:
    Filistin'de ki doktor hiç isyat etmedi hiç gurevini bırakmadı onun yerinde olsayin ülkeden kaçarsin 258 463 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    haklılar hergun bu emekli mpruklarla uğraşıyorlar laftan anlamaz cahil Topluluk ne olcak 218 372 Yanıtla
  • 220198:
    s.g tuzun kuru olmasa guvencen olmasa oyle emekliigi yaktim diyemezssin,gider ozel hastanede calisirsin yine tamamlarsin 251 219 Yanıtla
  • 220198:
    atilla helal olsun adamlar gazzede elektirik yok ilac yok nufus 2,5 milyon ordaki doktorlar niye birakip kacmiyor 146 214 Yanıtla
  • nesha512:
    sağlıkta geldiğiniz durum? artık hastahanelere güven kalmadı. 235 89 Yanıtla
  • Aykut Kalkan:
    bu millet güdülmeyi istiyor be kardesim 227 75 Yanıtla
  • 10fs07yh:
    helal olsun , insanlar yemekte çok ilaç alıyor 258 23 Yanıtla
  • Eren Türkmen:
    Trde sağlık sistemi iyi diyen amipler nerde 164 79 Yanıtla
  • Kzk :
    Doktora selam veriyonsun, ameliyat olman lazım diyorlarr. O yüzden pek inanasım gelmedi. O zaman git hayır kurumunda bedava çalış 88 92 Yanıtla
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