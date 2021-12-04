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Dicle Üniversitesi pandemiye rağmen yılda 25 kemik iliği nakli gerçekleştirdi - Son Dakika

Dicle Üniversitesi pandemiye rağmen yılda 25 kemik iliği nakli gerçekleştirdi

04.12.2021 00:38

Dicle Üniversitesi pandemiye rağmen yılda 25 kemik iliği nakli gerçekleştirdi Tüm dünyada nakiller dururken DÜ'de bir yılda 25 kemik iliği nakli yapıldı Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastaneleri, pandemiye rağmen bir yılda yaklaşık 25 kemik iliği nakli gerçekleştirdi.

Dicle Üniversitesi pandemiye rağmen yılda 25 kemik iliği nakli gerçekleştirdi

Tüm dünyada nakiller dururken DÜ'de bir yılda 25 kemik iliği nakli yapıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastaneleri, pandemiye rağmen bir yılda yaklaşık 25 kemik iliği nakli gerçekleştirdi.

Bölgenin sağlık üssü olarak bilinen Dicle Üniversitesi Hastaneleri, bir yandan pandemiyle mücadelede ederken, bir yandan da nakillerine aralıksız devam etti. Tüm dünyada nakiller dururken, üniversite hastaneleri bir yılda 25 tane kemik iliği nakli başarısı gösterdi. 40 yıldır hematoloji kliniği bulunan hastanede 7/24 tahliller yapıldığı ifade edildi.

Hastane Başhekim Prof. Dr. Mehmet Akdağ, rahmetli Prof. Dr. Ekrem Müftüoğlu'nun önderliğinde başlayan ve şu an Prof. Dr. Orhan Ayyıldız hocanın denetiminde devam eden bir merkezleri olduğunu kaydetti. Başhekim Akdağ, "İyi işleyen, iyi hizmet veren kemik illiği dahil olmak üzere birçok hematolojinin alt birimlerinde hizmet etmeyi sürdüren bir kliniğimiz var. Bugünde bir hastamızın yanındayız. Bu hastamızda multipl miyelom hastası. İki hafta önce nakli yapıldı. Sıkıntılı halde gelen hastamız şu an güler yüzlü, yürüyüşünü yapıyor. Eski halsizlikleri geçmiş. Tedavileri olumlu, memnun. İnşallah sağlıklı taburcu edeceğiz" diye konuştu.

"Bugüne kadar nakile bağlı ölüm vakasıyla karşılaşmadık"

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesine bağlı olarak hematoloji kliniklerinin yaklaşık 40 yıldır varlığı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Orhan Ayyıldız, hematoloji kliniğinde her türlü kan hastalarına hem teşhis konulduğunu, hem de tedaviler gerçekleştirdiklerini belirtti. Aynı zamanda nakil gereken hastalara da kök hücre kemik iliği nakli yaptıklarını aktaran Prof. Dr. Ayyıldız, "Kemik iliği nakilleri 15 yıla aşkındır merkezimizde yapılmaktadır. Sağlık Bakanlığınca akredite edilmiş bir merkeziz. Her türlü hematoloji dediğimiz manil hastalık, lenforma, lösemi gibi kan kanserinin değişik türlerine kök hücre nakli yapıyoruz. Burada görüldüğü gibi bir hastamıza 14 gün önce kemik iliği nakli yaptık. İnşallah 1-2 gün içerisinde şifa ile çıkaracağız. Başarılı bir nakil oldu. Yılda yaklaşık 20-25 hastaya kök hücre nakli yapıyoruz. Yatak sayımızı artırdığımız takdirde bu sayıyı artıracağız. Bizim Hakkari'den, Siirt'ten, hatta geçmişte yurt dışından, Irak'tan gelen hastalarımız oldu. Bunların nakillerini yaptık. Sonuçlarımız çok başarılı. Bugüne kadar nakile bağlı ölüm vakasıyla karşılaşmadık" dedi.

Pandeminin başında bütün dünyada nakil merkezleri paniklediğini hatırlatan Prof. Dr. Ayyıldız, sözlerine şöyle devam etti:

"Pek çoğu paniklemişken biz otonom nakil yaptığımız için PCR testlerini yaptığımız bütün hastaların nakillerini ötelemedik. Dicle üniversitesi bütün birimlerinde olduğu gibi özellikle dahiliyenin diğer branşlarında olduğu gibi hematolojide bölgemizden gerçekten fazlasıyla hizmet veriyor. Çok güzel bir hematoloji laboratuvarımız var. Sadece klasik hematoloji testleri değil, aynı zamanda moleküler hematoloji testleri de yapıyoruz. Hiçbir hastamızı moleküller test için şehir dışına göndermiyoruz. Tam tersi şehir dışından da özel hematoloji testleri için hasta geliyor".

Nakil alacak Ahmet Yerlikaya da 2018 yılından beri sıkıntı yaşadığı açıklamasında bulundu. Yerlikaya, "Ortopedi de ameliyat oldum. Ondan sonra buraya yönlendirdiler. Mayıs ayında ışın tedavisi aldım. Ondan sonra 1,5 yıl ara verdim. Bu senede dördüncü aydan beri kemoterapi gördüm. Şimdi de ilik nakli olacağım" ifadelerini kullandı.

Kemik iliği nakli yapılan 56 yaşındaki Amine İslamoğlu ise 4-5 ay hastalığı çektiğini dile getirdi. İslamoğlu, "Buraya gelip kan veriyordum. Bir gece rüya gördüm. Hocamızın yanına gitmem için. Ondan sonra onun yanına geldim. Allah, bana onların yaptığı tedaviyi şifa etti" şeklinde konuştu.

Dicle Üniversitesi pandemiye rağmen yılda 25 kemik iliği nakli gerçekleştirdi
Dicle Üniversitesi pandemiye rağmen yılda 25 kemik iliği nakli gerçekleştirdi
Dicle Üniversitesi pandemiye rağmen yılda 25 kemik iliği nakli gerçekleştirdi
Dicle Üniversitesi pandemiye rağmen yılda 25 kemik iliği nakli gerçekleştirdi

Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, Üniversite, Kök Hücre, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Dicle Üniversitesi pandemiye rağmen yılda 25 kemik iliği nakli gerçekleştirdi - Son Dakika


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