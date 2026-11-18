Dişleri fırçaladıktan sonra ağzı bol suyla çalkalamak, sadece rahatsızlık hissedince diş hekimlerine başvurmak, asitli içeceklerden sonra diş fırçalamak günlük hayatta birçok insanın uyguladığı hatalar arasında yer alıyor. Bu alışkanlıkların dişlere zarar verdiğini belirten Dt. Zeynep Kabalcı Holtoft, diş sağlığını korumak için 11 önemli uyarıda bulundu.

Dişlerinizi düzenli fırçalıyor, ağız bakımınıza dikkat ediyor olabilirsiniz. Ancak dişlerinizi fırçaladıktan sonra ağzınızı suyla çalkalamak, diş eti kanaması nedeniyle fırçalamayı bırakmak veya yalnızca dişiniz ağrıdığında diş hekimine gitmek gibi günlük alışkanlıklar, ağız ve diş sağlığını farkında olmadan olumsuz etkileyebilir. Sağlıklı bir gülüş, yalnızca beyaz dişlere sahip olmakla değil, dişlerin ve diş etlerinin sağlığını korumakla mümkündür. 16-22 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında Memorial Göztepe Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü'nden Dt. Zeynep Kabalcı Holtoft, dişlere zarar verebilen 11 alışkanlığı ve ağız sağlığını korumak için dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Dt. Holtoft, dişlere zarar veren alışkanlıkları şöyle sıraladı:

"1. Dişlerinizi fırçaladıktan sonra ağzı suyla çalkalamak: Diş macunundaki florür, diş minesini güçlendirmeye ve çürük riskini azaltmaya yardımcı olur. Fırçalama sonrasında ağzı bol suyla çalkalamak, diş yüzeyinde kalan florür miktarını azaltabilir. Bu nedenle dişlerinizi fırçaladıktan sonra macunu tükürmeniz, ancak ağzınızı hemen suyla çalkalamamanız önerilir.

2. Diş ipi kullanmayı ihmal etmek: Diş fırçası, dişlerin birbirine temas ettiği dar alanlara her zaman yeterince ulaşamaz. Bu bölgelerde biriken plak, diş çürüklerine ve diş eti hastalıklarına zemin hazırlayabilir. Bu nedenle dişleri günde iki kez fırçalamanın yanı sıra diş ipi veya diş aralarının genişliğine uygun arayüz fırçasıyla günlük temizlik yapmak da önemlidir.

3. Kahve ve şekerli içecekleri gün boyunca yudumlamak: Diş sağlığı açısından yalnızca ne tüketildiği değil, ne sıklıkla tüketildiği de önem taşır. Özellikle şekerli kahveleri gün boyunca sık sık yudumlamak, dişleri tekrar tekrar asit ataklarına maruz bırakabilir ve çürük riskini artırabilir. Şekerli içecekleri uzun saatlere yaymak yerine öğünlerle birlikte tüketmek, şeker ilavesini azaltmak ve su içmeyi tercih etmek daha koruyucu bir yaklaşımdır.

4. Asitli yiyecek ve içeceklerden hemen sonra dişleri fırçalamak: Limon, sirke, gazlı içecekler ve bazı meyveler diş minesini geçici olarak yumuşatabilir. Bu dönemde dişleri hemen fırçalamak, mine aşınmasını artırabilir. Asitli yiyecek ve içeceklerin ardından ağzı suyla çalkalamak ve dişleri fırçalamadan önce yaklaşık 30-60 dakika beklemek önerilir.

5. Diş eti kanaması olduğunda fırçalamayı bırakmak: Diş fırçalarken veya diş ipi kullanırken kanama görülmesi, diş eti iltihabının belirtisi olabilir. Kanama nedeniyle o bölgenin temizlenmesini bırakmak, plak birikiminin artmasına ve sorunun ilerlemesine neden olabilir. Dişler yumuşak kıllı bir fırçayla nazikçe temizlenmeli; kanama tekrarlıyor veya devam ediyorsa diş hekimine başvurulmalıdır.

6. Ağız kokusunun nedenini araştırmadan geçiştirmek: Kalıcı ağız kokusunun nedeni her zaman mide sorunları değildir. Dil yüzeyinde biriken bakteriler, diş eti hastalıkları, diş çürükleri ve ağız kuruluğu da ağız kokusuna yol açabilir. Dilin nazikçe temizlenmesi, diş aralarının düzenli olarak temizlenmesi ve doğru ağız bakımı önemlidir. Ağız kokusu devam ediyorsa altta yatan nedenin belirlenmesi için diş hekimi değerlendirmesi gerekir.

7. Diş sıkma ve gıcırdatma belirtilerini önemsememek: Sabahları çene yorgunluğuyla uyanmak, şakaklarda ağrı hissetmek veya dişlerde açıklanamayan hassasiyet yaşamak, diş sıkmanın belirtileri arasında olabilir. Diş sıkma ve gıcırdatma zamanla dişlerde aşınmaya, çatlaklara ve çene kaslarında ağrıya neden olabilir. Bu belirtiler fark edildiğinde erken değerlendirme yapılması, dişlerin ve çene ekleminin korunmasına yardımcı olabilir.

8. Ağız kuruluğunu hafife almak: Tükürük, ağızdaki asitlerin dengelenmesine, yiyecek artıklarının uzaklaştırılmasına ve dişlerin çürüklere karşı korunmasına yardımcı olur. Bazı ilaçlar, yetersiz sıvı tüketimi ve ağızdan nefes alma ağız kuruluğuna neden olabilir. Ağız kuruluğu uzun süre devam ettiğinde diş çürüğü riski artabilir. Sürekli su içme ihtiyacı duyuluyor veya ağızda kuruluk hissi yaşanıyorsa bu durum diş hekimiyle paylaşılmalıdır.

9. Dişleri fazla bastırarak fırçalamak: Dişleri sert fırçalamak daha etkili bir temizlik sağlamaz. Aksine fazla baskı, diş eti çekilmesine ve diş yüzeylerinde aşınmaya katkıda bulunabilir. Yumuşak kıllı bir diş fırçası kullanmak, dişleri nazik hareketlerle ve yaklaşık iki dakika boyunca fırçalamak daha doğru bir yaklaşımdır. Doğru fırçalama tekniği, uygulanan kuvvetten daha önemlidir.

10. Diş hekimine yalnızca ağrı olduğunda gitmek: Diş çürükleri erken evrelerinde herhangi bir belirti vermeyebilir. Ağrı başladığında sorun ilerlemiş olabilir ve daha kapsamlı bir tedavi gerekebilir. Düzenli diş hekimi kontrolleri, henüz belirti vermeyen sorunların erken dönemde tespit edilmesine yardımcı olur. Kontrol aralıkları kişinin ağız sağlığına, çürük riskine ve ihtiyaçlarına göre belirlenmelidir.

11. Beyaz dişleri sağlıklı dişlerle eş tutmak: Dişlerin doğal rengi kişiden kişiye değişir. Dişlerin beyaz görünmesi, dişlerin ve diş etlerinin sağlıklı olduğunu tek başına göstermez. Limon, karbonat veya aşındırıcı ürünlerle evde diş beyazlatmaya çalışmak diş minesine zarar verebilir. Sağlıklı bir gülüşün temelinde dişlerin rengi değil; sağlam dişler, sağlıklı diş etleri ve doğru ağız bakım alışkanlıkları bulunur."

"Sağlıklı bir gülüş için küçük alışkanlıkları değiştirin"

"Ağız ve diş sağlığını korumak, yalnızca mevcut sorunları tedavi etmekle değil, bu sorunların oluşmasını önlemekle mümkündür" diyen Dt. Zeynep Kabalcı Holtoft, "Günde iki kez doğru teknikle diş fırçalamak, diş aralarını her gün temizlemek, şeker tüketiminin sıklığını azaltmak ve düzenli diş hekimi kontrollerini ihmal etmemek, uzun vadeli ağız sağlığının temelini oluşturur" diyerek sözlerini noktaladı.