Diyabetin Riskleri ve Önemi - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Diyabetin Riskleri ve Önemi

Diyabetin Riskleri ve Önemi

Diyabet, insülin eksikliğiyle gelişen bir hastalık; yaşam tarzı değişiklikleri riski azaltır.

14.11.2024 09:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DİYABETİN, pankreasın yeterli miktarda insülin üretememesi ya da ürettiği insülinin etkili kullanılamaması durumunda gelişen bir hastalık olduğunu belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yasin Bakcan, "Sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, obeziteden kaçınma gibi yaşam tarzı değişiklikleri ile tip 2 diyabet gelişme riski azaltılabilir. Yaşam tarzı değişiklikleri (düzenlemeleri) sayesinde prediyabetli bireylerde tip 2 diyabete ilerlemenin yüzde 40-50 oranında önlenebileceği gösterilmiştir" dedi.

Dünya Diyabet Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan İAÜ VM Medical Park Florya Hastanesi'nden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yasin Bakcan, "(Diabetes mellitus) göreceli ya da mutlak insülin eksikliği veya insülin etkisine karşı gelişmiş olan 'insülin direnci' nedeniyle ortaya çıkan, pek çok organı etkileyerek sistemik tutuluma neden olan, kan şekeri yüksekliği ile karakterize bir metabolizma bozukluğudur. Diyabet pankreasın yeterli miktarda insülin üretememesi ya da ürettiği insülinin etkili bir şekilde kullanılamaması durumunda gelişen bir hastalıktır" diye konuştu.

DİYABETİN TÜRLERİ

Diyabetin türlerinden bahseden Uzm. Dr. Bakcan, "Primer ve sekonder olmak üzere iki diyabet formu vardır. Bunlardan üçü (tip 1 diyabet, tip 2 diyabet ve Gestasyonel DM) primer, diğerleri (spesifik diyabet tipleri) ise sekonder diyabet formları olarak geçmektedir. Hastaların yüzde 90'ı tip 2 diyabettir. Tip 2 diyabet gelişiminde özellikle obezite ve sedanter yaşam etkilidir ve tedavide yaşam tarzı değişikliği ve diyetin düzenlenmesi çok önemlidir. Tip 1 diyabet hastaların çoğundan otoimmünite sorumludur" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE DİYABETİN AVRUPA'DA EN SIK GÖRÜLDÜĞÜ ÜLKE'

Türkiye'de diyabet görülme oranlarına değinen Uzm. Dr. Bakcan, "IDF (uluslararası diyabet derneği) diyabet atlasının 2019 verilerine göre Türkiye yüzde 11,1 ile diyabet görülme oranının en yüksek olduğu Avrupa ülkesidir. Ülkemizde 6.6 milyonun üzerinde diyabetli bulunmaktadır" dedi.

'ÇOK YEMEK YEME NEDEN OLABİLİR'

Uzm. Dr. Bakcan, "Çok su içme, sık idrara çıkma, gece idrara çıkma, çok yemek yeme, sık acıkma, iştahsızlık, halsizlik, yorgunluk, ağız kuruması, açıklanamayan kilo kaybı, enfeksiyon sıklığında artış ve inatçı enfeksiyonlar, görme bozukluğu, sinirlilik ve bazı hastalarda yüksek kan şekerinin neden olduğu komanın en önemli diyabet belirtileridir" diye konuştu.

TANI KONMA SÜRECİ

Diyabetin tanısının nasıl olduğundan bahseden Uzm. Dr. Bakcan, "Açlık plazma glukozu (en az 8 saat süreyle açlık sonrası sabah ölçülen plazma glukoz), 75 g. OGTT(şeker yükleme testi) sırasındaki 2. saat plazma glukoz düzeyi, HbA1c seviyesi ve klasik hiperglisemi semptomlarının (poliüri, polidipsi, açıklanamayan ağırlık kaybı ya da hiperglisemik kriz) eşlik ettiği durumlarda rastgele plazma glukoz düzeyleri ile konulabilir. Kan şekeri 100-125 mg/ dl olan kişilerde prediyabetik olarak değerlendirilir ve diyabetik hastalar gibi yaşam tarzı değişikliği ile takip edilir" ifadelerini kullandı.

RİSK ALTINDA OLAN BİREYLER

Risk grubunda olan bireylere değinen Uzm. Dr. Bakcan, "40 yaşından büyük olanlar, 1. derece akrabalarında diyabet öyküsü bulunanlar, obezite (Vücut kitle indeksinin 25 kg/m2'nin üzerinde olması) ve düşük fiziksel aktiviteye sahip kişiler, gebelikte şeker yüksekliği olan ve gebelik diyabeti tanısı alan kadınlar, iri bebek doğuran kadınlar, kadınlarda polikistik overin varlığı, hipertansiyon ve hiperlipidemi gibi kronik hastalığı bulunanlar risk altındadır" açıklamasında bulundu.

'SAĞLIKLI BESLENME ÖNEMLİ'

Diyabetli hastaların beslenme düzenine dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Uzm. Dr. Bakcan, "Tüm şeker hastaları diyabet diyetisyeniyle planlı bir şekilde çalışmalı, bireyin tıbbi gereksinimlerine ve beslenme alışkanlıklarına göre bir beslenme programı geliştirilmedir" dedi.

Uzm. Dr. Bakcan, şeker hastalığının yol açabileceği komplikasyonları arasındaki akut ve kronik komplikasyonları şöyle açıkladı:

"Akut komplikasyonlar (hipoglisemi, diyabetik ketoasidoz, non ketotik hiperglisemik durum ve laktik asidoz) hayatı tehdit eden acil durumlardır ve derhal hastaneye başvurulması gerekmektedir. Kronik komplikasyonlar ise mikrovasküler ve makrovasküler olarak ayrılmaktadır. Makrovasküler komplikasyonlar akut koroner sendrom (AKS), stabil veya unstabil angina, inme, geçici iskemik atak (TİA) veya periferik arter hastalığı (PAH), aterosklerotik kardiyovasküler hastalık (ASKVH) olarak kabul edilmektedir. Mikrovasküler hastalıklar ise retinopati, nefropatı ve nöropatidir."

Kaynak: DHA

Dünya Diyabet Günü, Politika, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Diyabetin Riskleri ve Önemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:18 Kartlı ödemelerde yeni dönem başlıyor Kartlı ödemelerde yeni dönem başlıyor
08:15 İstanbul Yenikapı metro istasyonunda yangın paniği İstanbul Yenikapı metro istasyonunda yangın paniği
07:59 9. Yargı Paketi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi 9. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
07:50 AK Parti kurucusu Hüseyin Çelik’ten Atatürk için skandal “diktatör“ çıkışı AK Parti kurucusu Hüseyin Çelik'ten Atatürk için skandal "diktatör" çıkışı
01:08 Ankara’nın ardından İBB’nin konser harcamalarına da soruşturma başlatıldı Ankara'nın ardından İBB'nin konser harcamalarına da soruşturma başlatıldı
15:07 Esenyurt’ta ’’Halay’’ kavgası İki grup birbirine girdi Esenyurt'ta ''Halay'' kavgası! İki grup birbirine girdi
14:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben hala Esed’den umutluyum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben hala Esed'den umutluyum
14:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Musk ile de adımlar atılabilir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Musk ile de adımlar atılabilir
14:16 Arda Turan formasını giydiği takımın başına geçiyor Arda Turan formasını giydiği takımın başına geçiyor
13:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sınır ötesi operasyon sinyali Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon sinyali
13:44 Buca Belediyesi’nde grev var, sokaklar adeta çöplüğe döndü Buca Belediyesi'nde grev var, sokaklar adeta çöplüğe döndü
13:37 Özgür Özel’den dikkat çeken Bahçeli iddiası Özgür Özel'den dikkat çeken Bahçeli iddiası
13:23 Galatasaray’ın yıldızı milli takımı kadrosundan çıkarıldı Galatasaray'ın yıldızı milli takımı kadrosundan çıkarıldı
13:11 Jet Fadıl’ın 28 bin kişiyi mağdur ettiği Caprice Gold satışa çıkarıldı Jet Fadıl'ın 28 bin kişiyi mağdur ettiği Caprice Gold satışa çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2024 10:01:03. #1.11#
SON DAKİKA: Diyabetin Riskleri ve Önemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.