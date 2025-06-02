Diyafram Delik Bebek Sağlığına Kavuştu

Eskişehir'de diyaframında delik bulunan bebek, Şehir Hastanesinde geçirdiği operasyonla sağlığına kavuştu.

Başhekimlikten yapılan açıklamada, doğumundan hemen sonra gerekli tetkikleri gerçekleştirilip ameliyata alınan bebeğin, 3 saat süren operasyonun ardından Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'ne yatırıldığı bildirildi.

Buradaki tedavisinin 10'uncu gününde solunum cihazından ayrılıp ağızdan beslenmeye başlayan bebeğin durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İbrahim Yıldırım, bebeğin dünyaya geldiğinde diyafram kasının yüzde 70'inin delik olduğunu kaydetti.

Operasyonda bebeğin diyaframındaki deliği yapay bariyerle kapattıklarını anlatan Yıldırım, "Zamanında müdahaleyle hem akciğerlerin genişlemesine fırsat tanındı hem de karın organlarının yerine yerleştirilmesi sağlandı. Emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Berkay Tekkanat da bu rahatsızlığın ciddi solunum problemlerine yol açabileceğini bildirdi.

Ameliyat öncesi yoğun hazırlık süreci yürüttüklerini kaydeden Tekkanat, "Çok disiplinli bir yaklaşımla hastayı en iyi şekilde değerlendirdik. Böylesine başarılı bir ekip çalışmasında yer almak ve bir yenidoğanın hayatına dokunmak, bizler için gerçekten gurur verici." değerlendirmesinde bulundu.