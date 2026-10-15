Diyarbakır\'da 3. basamak erişkin yoğun bakım yatak sayısı 98\'den 158\'e çıktı

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapımı tamamlanan 60 yataklı 3. basamak erişkin yoğun bakım ünitesi, tüm yataklarının hizmete alınmasıyla tam kapasiteyle hasta kabulüne başladı. Modern altyapısı ve ileri teknoloji tıbbi donanımıyla dikkat çeken yeni ünite, Diyarbakır'ın ve bölgenin sağlık hizmet sunum kapasitesine önemli katkı sağlayacak.

Diyarbakır'da sağlık altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlar kapsamında Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hayata geçirilen 60 yataklı 3. basamak erişkin yoğun bakım ünitesi tam kapasiteyle hizmete girdi. Daha önce 10 yatakla hasta kabulüne başlayan ünitenin kalan 50 yatağının da devreye alınmasıyla birlikte 60 yatağın tamamı hizmete sunuldu.

Yoğun bakım kapasitesinde yaklaşık yüzde 60 artış

Yeni yoğun bakım ünitesinin tam kapasiteyle hizmete alınmasıyla birlikte Diyarbakır'daki 3. basamak erişkin yoğun bakım yatak kapasitesi önemli ölçüde artırıldı. İl genelinde daha önce 98 olan 3. basamak erişkin yoğun bakım yatak sayısı, 60 yeni yatağın eklenmesiyle 158'e yükseltildi. Yaklaşık yüzde 61 oranındaki bu artışla birlikte kritik durumdaki hastalara sunulan ileri düzey yoğun bakım hizmetlerinin kapasitesi önemli ölçüde güçlendirildi.

Modern altyapı ve ileri teknoloji bir arada

Modern sağlık hizmetlerinin gereklilikleri doğrultusunda planlanan yeni yoğun bakım ünitesi, ileri teknoloji tıbbi cihazları ve güçlü teknik altyapısıyla hizmet verecek. Hasta başı monitörizasyon sistemleri, mekanik ventilatörler ve ileri yaşam desteği ekipmanlarıyla donatılan ünitede kritik hastaların takip ve tedavi süreçleri yüksek standartlarda yürütülecek. Sağlık hizmetlerinin en ileri düzeylerinden birini oluşturan 3. basamak yoğun bakım üniteleri, çoklu organ yetmezliği, ağır travma, ileri solunum yetmezliği, sepsis ve hayati risk taşıyan diğer ciddi sağlık sorunlarının tedavisinde önemli rol üstleniyor. Uzman hekimler, hemşireler ve sağlık profesyonellerinden oluşan ekipler tarafından 24 saat kesintisiz hizmet sunulan ünitede, hastaların ihtiyaç duyduğu ileri düzey yoğun bakım ve yaşam desteği uygulamaları gerçekleştirilecek.

Diyarbakır'ın bölgesel sağlık merkezi konumu güçleniyor

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emre Asiltürk, yeni yoğun bakım ünitesinin hem Diyarbakır hem de bölge açısından önemli bir sağlık yatırımı olduğunu belirterek, "Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yapımı tamamlanan 60 yataklı 3. basamak erişkin yoğun bakım ünitemizin tamamını hizmete açmış bulunuyoruz. Daha önce kademeli olarak hasta kabulüne başladığımız ünitemizde artık 60 yatağımızın tamamı aktif olarak hizmet veriyor. Bu yatırımla birlikte ilimizdeki 3. basamak erişkin yoğun bakım yatak kapasitemizi 98'den 158'e yükselterek yaklaşık yüzde 60 oranında artırdık. Diyarbakır, yalnızca kendi nüfusuna değil, çevre illerden gelen hastalara da ileri düzey sağlık hizmeti sunan önemli bir bölgesel sağlık merkezidir. Modern altyapısı, ileri teknoloji tıbbi cihazları ve nitelikli sağlık personeliyle hizmet verecek yeni yoğun bakım ünitemiz, hem ilimizin hem de bölgemizin sağlık hizmet sunum gücünü daha da artıracaktır. Önceliğimiz, vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu kaliteli, güvenli ve etkin sağlık hizmetlerine zamanında ulaşabilmesidir. Bu doğrultuda sağlık altyapımızı güçlendirmeye ve sağlık hizmetlerimizin niteliğini artırmaya yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Tam kapasiteyle hizmet vermeye başlayan 60 yataklı 3. basamak erişkin yoğun bakım ünitesi, Diyarbakır'ın ileri düzey sağlık hizmetlerindeki kapasitesini artırırken, çevre illerden gelen hastaların tedavi süreçlerine de önemli katkı sunacak.