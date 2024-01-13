Diyarbakır\'daki Yanık Merkezi 2023\'te 3 Bin Poliklinik Hizmeti Verdi

Diyarbakır'daki Yanık Merkezi 2023'te yaklaşık 3 bin poliklinik hizmeti verdi

Genel Cerrahi Uzmanı Dr. İlhan Taş:

"Özellikle çay içerken dikkat edilmeli"

"Yanık vakasıyla karşılaşıldığı takdirde ilk 20 dakika boyunca çeşme suyuyla yıkanması gerekiyor"

DİYARBAKIR - Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde 9 yıl önce hizmet vermeye başlayan yanık merkezi, 2023'te ortalama bin 100 ameliyat ve yaklaşık 3 bin poliklinik hizmeti sundu.

Kentte 2015 yılında açılan Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bünyesinde hizmete başlayan yanık merkezi, tam teşekküllü ameliyathane ve odalarıyla hizmet veriyor. Yatan hastaların tedavisi bu konuda eğitim almış uzman hekim ve hemşirelerden oluşan bir ekip tarafından yürütülüyor. Merkez, çevre illerden de birçok vaka sevkini alıyor.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Genel Cerrahi Uzmanı Dr. İlhan Taş, yanık vakasıyla karşılaşıldığı takdirde ilk 20 dakika boyunca çeşme suyuyla yıkanması gerektiğini söyledi.

Kişinin herhangi bir yanıkla karşılaştığı zaman, çok derin yanma olmamışsa ilk 15-20 dakika boyunca çeşme suyuyla yıkanmasını önerdiklerini ifade eden Dr. Taş, "Sonrasında steril bir bezle yanığı kapatıp en yakın sağlık merkezine başvurmalarını öneriyoruz. Burada eğer yatış gerektiren endikasyonlar üzerindeyse biz de yatış veriyoruz. İlk değerlendirmemizi yaptıktan sonra pansuman ile yanık yerini sarıyoruz. Sonrasında gerekli tedavileri sağlıyoruz. Yanık, bizim ilk değerlendirmemizi etkileyecek maddeler ile tedavi edilmemelidir. Dediğimiz gibi, yanığa sadece çeşme suyuyla ilk müdahale yapılmalıdır. Onun dışında ekstra bir müdahale uygulamalarını önermiyoruz" dedi.

İkinci derece yanık ve üzeri için muhakkak sağlık kuruluşuna bildirilmesi gerektiği yönünde uyarıda bulunan Taş, "Özellikle Şırnak, Mardin, Batman, Siirt, Bingöl gibi çevre illerden yanık sevki alıyoruz. Yılda yaklaşık 2 bin 500 ila 3 bin arasında hasta poliklinikte takip ediyoruz. 2023 yılında yaklaşık bin 700 hastanın yanıktan dolayı yatışını verdik. Bu hastalıktan ameliyat ettiğimiz hasta sayısı ise bin 100'dür. Birinci derece yanıklar herkesin bildiği gibi güneş yanıklarıdır. Bu tarz yanıklar ağrı olabilir ama herhangi bir cerrahi işlem uygulamaya gerek kalmaz. Ancak ikinci derece ve üzeri yanıkların mutlaka bir sağlık kuruluşunda takip edilmesi gerek. Birinci ve ikinci derece yanıklar ağrılı olur. Üçüncü derece yanıklar genelde beyaz renkte olur. Üçüncü derece yanıklarda sinirler etkilendiği için ağrısız olur. Dördüncü derece yanıklar ise kas ve kemik dokularına kadar inen derin yanıklardır" ifadelerinde bulundu.

"Özellikle çay içerken dikkat edilmeli"

Yanık vakaların çoğunluğunun çay içildiği esnada çaydanlık içerisinden dökülen sıcak su kaynaklı olduğunu dile getiren Taş, şunları kaydetti:

"Yanıklar, önlenebilen travmalardır. Kültürümüzde çay içme geleneği yaygın olduğu için vakalarımızın geneli sıcak sudan dolayı yanık olmaktandır. Bu vakalarımızın çoğu da çocuktur. O yüzden çay ve sıcak suları çocukların yanından uzak tutmalıyız.