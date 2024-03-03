Diyetisyenden Ramazan ayında beslenme uyarısı: "Sahur öğününü mutlaka yapmalıyız"
İSTANBUL - Ramazan ayında nasıl beslenilmesi gerektiğine ilişkin bilgilendirmede bulunan Diyetisyen Tuğba Nur Selçuk, "Bizim için en önemli faktör sahur öğününü atlamamak. Sahur öğününü mutlaka yapmalıyız. Çünkü sahur yapılmadığı taktirde açlık süresi 17-18 saate kadar uzayabiliyor. Bu da özellikle metabolizma hızında yavaşlamalara sebep oluyor. Öğünlerin dengeli olması önemli. Özellikle sahur öğününde kas ve sıvı kaybının önüne geçebilmek için bunları yeterli miktarda karşılamalıyız" dedi.
Diyetisyen Tuğba Nur Selçuk, Ramazan ayında nasıl beslenilmesi gerektiğine ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Selçuk, oruç tutacak vatandaşların sahur öğününü atlamamaları gerektiğini belirtti. İftar öğününde ise vatandaşların yemekleri yavaş ve iyi çiğneyerek tüketmesi gerektiğini söyleyen Selçuk, çorba ile başlayıp mümkün olduğunca 10-15 dakika kadar ara verilebilmesi takdirde mideye bir anda yüklenilmeyeceğini açıkladı.
"Öğünlerin dengeli olması önemli"
Öğünlerin dengeli olmasının önemine dikkati çeken Diyetisyen Tuğba Nur Selçuk, "Ramazan ayının gelmesiyle beraber beslenme alışkanlıklarımız büyük ölçüde değişiyor. Özellikle ürün sayımız azalıyor. Bununla beraber de açlık süresi 15-16 saate kadar uzayabiliyor. Açlık süresinin uzaması hem vücutta sıvı kayıplarına hem de enerji alımında yetersizliklere bağlı olarak metabolizma hızında yavaşlamalara sebep olabiliyor. Bu noktada bizim için en önemli faktör sahur öğününü atlamamak. Sahur öğününü mutlaka yapmalıyız. Çünkü sahur yapılmadığı taktirde açlık süresi 17-18 saate kadar uzayabiliyor. Bu da özellikle metabolizma hızında yavaşlamalara sebep oluyor. Öğünlerin dengeli olması önemli. Özellikle sahur öğününde kas ve sıvı kaybının önüne geçebilmek için bunları yeterli miktarda karşılamalıyız. Sahur öğünleri daha çok protein ağırlıkta besinlerden oluşmalı. Yani yumurta, süt ve süt ürünleri, az tuzlu peynir gibi bunları mutlaka bulundurmalıyız. Bununla beraber tam tahıllı ekmek, sebze ve meyve çeşitlerini sahur öğününe dahil etmeliyiz. Hatta çiğ kuruyemiş, çiğ fındık ve çiğ badem gibi yağlı tohumları da beslenmenize eklerseniz tokluk süresi daha da uzayacaktır. Gün içerisinde kan şekeriniz daha dengeli ilerleyecektir. Biz hiçbir zaman ekmeği tamamen kesin gibi bir yorum yapmayız. Ama tam tahıllı ekmek ve miktarına dikkat edildiği sürece tüketilmelidir" dedi.
"Kronik hastalığı olanlar doktoruna danışmadan oruç tutmamalı"
Sahurda tuz ve baharat içeriği çok yüksek ürünleri tüketmemeliyiz diyen Selçuk, "Sahurda tuz ve baharat içeriği çok yüksek salam, sucuk gibi şarküteri ürünlerini tüketmemeliyiz. Eğer kişinin kronik rahatsızlığı varsa tansiyon, şeker, diyabet gibi bunları tetikleyebilir. Bunlar gün içerisinde tansiyon dengesizliklerine yol açabilir. Su ihtiyacını arttırabilir. Karşılayamayacağınız için vücutta sıvı kaybına yol açar. Bununla birlikte kafeinli içecekleri sahur da mümkün olduğunca tüketmeyelim. Bunun yerine ayran, şekersiz komposto ve ev yapımı meyve suları yükleyebiliriz. Kronik hastalığı olanlar doktoruna danışmadan oruç kesinlikle tutmamalı. Eğer doktoru müsaade ediyorsa ve tutacaksa özellikle iftar sahur gibi öğünlerinin her besin grubundan içermesine ve vücudunun ihtiyacını karşılayacak kadar besin içermesine dikkat etmeli. Kuru baklagil, et, sebze, yoğurt ve süt ürünlerini mutlaka öğünlerinde bulundurmalıdır" ifadelerini kullandı.
"İftarı yavaş yapmalıyız"
İftarın yavaş ve çok çiğneyerek yapılması gerektiğini söyleyen Selçuk, "İftardan sonra halk arasında ağırlık dediğimiz durum olmaması için iftar öğünlerini olabildiğince yavaş ve çok iyi çiğneyerek tüketmemiz lazım. Bir çorba ile başlayıp mümkün olduğunca 10-15 dakika kadar ara verebiliriz. Bu hem kan şekerinin dengelenmesin sağlar hem de mideye bir anda yüklenmemiş olmasını sağlar. Çorba içtikten sonra da ana yemekle başlayabiliriz ama bu ana yemek kesinlikle kızartma ve kavurma gibi yağlı yöntemlerle pişmiş olmamalı. Bunun yerine haşlama, fırında ya da ızgara pişirme yöntemi olabilir. Öğünün yanında mutlaka bir salata olmalı. Bu da kan şekeri dengelenmesini sağlar ve tokluk süresini uzatır. İftar sonrası herkeste tatlı ihtiyacı görürüz. Yemeğin hemen ardından tatlı tüketmek çok da doğru bir tercih değildir. En az 2 saat geçmesini bekleyerek yapacağınız hafif bir ara öğünle bunu dengeleyebiliriz. Bu ara öğün de taze meyve ve kuru meyve olabilir. Yanında da süt ve yoğurt grubu bulundurabiliriz. Tatlı tüketimini de haftanın bir günü ev yapımı tercihen sütlü tatlıları küçük porsiyonda tüketebiliriz. Hamurlu, şerbetli ve kızarma yöntemiyle yapılmış tatlıları mümkün olduğunca tüketmemeye çalışalım bu süreçte" diye konuştu.
Son Dakika › Sağlık › Diyetisyenden Ramazan ayında beslenme uyarısı: 'Sahur öğününü mutlaka yapmalıyız' - Son Dakika
Sivas'ın Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kayak yaparken düşen bir kişinin bacağı kırıldı. İlk tedavisi merkezde yapılan kişi için ambulans helikopter çağrıldı ve yaralı Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Bingöl Üniversitesi tarafından yürütülen bir proje kapsamında, Bingöl'ün deprem açısından riskli bölgeleri incelendi. Proje kapsamında kent merkezinin zemin analizi tamamlandı ve riskli yapılar belirlendi. Ayrıca, doktora tezleriyle birlikte hazırlanan rapor ilgili kurumlarla paylaşılacak ve kentsel dönüşüm için yeni imar planları hazırlanacak.
Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST) Hapiste Çocuk Tematik Alan Temsilcisi Avukat Cansu Şekerci, hapishanelerin çocuklar için uygun olmadığını ve sistemin değişmesi gerektiğini belirtti. Programda, suça sürüklenmiş çocuklar ve hapishanede annesiyle kalan çocuklar konusu ele alındı. Şekerci, tahliye sonrasında çocukların nasıl yönlendirileceğine dair hazırlık yapılmadığını ve meslek edindirme kursları ile madde bağımlılığını önlemeye yönelik programların uygulanması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Türkiye'de suça sürüklenen çocuk sayısının son 10 yılda hızla arttığına dikkat çekildi.
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde rahatsızlanan bir vatandaşın tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Vatandaş, durumunu bildirdikten sonra ekipler tarafından Çanakkale'ye getirilerek hastanede tedavi altına alındı.
Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Özgür Yiğit, 3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü'nde toplumsal farkındalığın sağlanmasının önemine dikkat çekti. İşitme kaybının demansı tetikleyen faktörlerden biri olduğunu belirten Yiğit, işitme kaybıyla doğan veya sonradan gelişen çocukların erken dönemde tespit edilmesi ve tedavi edilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.
Malezya'da tatil yaptığı sırada enfeksiyon kapan 87 yaşındaki Norveç Kralı Harald'a kalp pili takıldığı ve tedavisinin ardından taburcu edilerek, ülkesine döndüğü açıklandı. Kral Harald'ın iyileşme sürecine Norveç'teki bir hastanede devam edeceği belirtildi.
Muğla Yeşilay Şubesi, Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında gençlere teknoloji bağımlılığına dikkat çekmek amacıyla 'Sosyal İkilem' filmini ücretsiz olarak izletti. Film, internetin yaygınlaşması ve sosyal medyanın etkin kullanımının gençlerin manipülasyonuna ve demokrasinin tahrip edilmesine nasıl yol açtığını anlatıyor. Film gösterimi, öğretim üyeleri, öğrenciler ve halkın ilgisiyle dikkat çekti.
Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde uzvundan yaralanan afetzedeler, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapımı tamamlanan Defne Devlet Hastanesi'nde tedavi ediliyor. Hastanede bulunan fizik tedavi ünitesinde uzman fizyoterapistler eşliğinde tedavi programı uygulanarak, depremlerde uzvundan yaralananlar eski sağlıklarına kavuşmaya çalışıyor. Defne Devlet Hastanesi Başhekimi Barış Kavvasoğlu, fizik tedavi ünitesinin bölgede ihtiyaç olduğunu belirterek, hastanenin hizmete girmesiyle birlikte uzvundan yaralanan ve farklı şehirlere giden afetzedelerin geri dönmeye başladığını ifade etti. Fizik tedavi ünitesi sorumlusu Fizyoterapist Necmi Demir ise ünitede 8 fizyoterapist ve 1 fizik tedavi teknikeriyle hizmet verdiklerini söyledi. Deprem sonrası enkaz altında kalan ve uzuvlarını kaybeden afetzedelerin kendi memleketlerinde tedavi görmelerinin morallerini yüksek tutmalarını sağladığını belirten Demir, hastanenin fizik tedavi ünitesinin hizmete girmesinin önemli ve değerli olduğunu vurguladı.
Diyarbakır'daki Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi, veteriner hekim adaylarına yaban hayvanlarının tedavisini uygulamalı olarak öğretiyor. Merkezde, çeşitli yaban hayvanları tedavi edilirken, Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencileri de akademik gelişimlerine katkı sağlıyor. Merkezdeki eğitim programı, canlı hayvanlarla gerçekleştirilen uygulamalı eğitimlerle destekleniyor. Veteriner hekim adayları, uzman akademisyenler ve veteriner hekimlerden destek alarak yaban hayvanlarını tanıma ve tedavi etme becerilerini geliştiriyor.
Kartal Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Kartal Kent Konseyi Kadın Meclisi iş birliğiyle, 'Doğal Temizlik ve Sağlıklı Kalmanın Yolları' başlıklı seminer düzenlendi. Seminerde sağlıklı yaşam için küçük adımların önemi vurgulandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?