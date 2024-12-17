Doç. Dr. Selim Genç: 20 doları olmadığı için 36 yıl kör kalan insanlar vardı - Son Dakika
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Sağlık

Doç. Dr. Selim Genç: 20 doları olmadığı için 36 yıl kör kalan insanlar vardı

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Çare Derneği Gönüllüsü Doç. Dr. Selim Genç, dernek olarak ihtiyaç sahibi ülkelere sağlık hizmeti götürdüklerini belirtti. Sağlık Bakanlığı'nın desteğiyle resmi olarak doktorluk yapma hakkına sahip olduklarını ifade etti. Kırsal kesimlerde faaliyet gösteren STK'ların, günübirlik hastaneler kurarak ihtiyaçlara kısa sürede cevap verdiğini vurguladı.

17.12.2024 15:44
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Çare Derneği Gönüllüsü Doç. Dr. Selim Genç, Haberler.com stüdyosunda sunucu Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu oldu.

"SAĞLIK BAKANLIĞI BİZİ HER ZAMAN DESTEKLEYEN BİR BİRİM"

Genç, dernek olarak ihtiyaç sahibi ülkelere sağlık hizmeti götürdüklerini belirterek, "Sağlık Bakanlığı bizi her zaman destekleyen bir birim. Gittiğimiz ülkelerde resmi olarak doktorluk yapma hakkına sahip oluyoruz." dedi. Kırsal kesimlerde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının, günübirlik hastaneler kurup ihtiyaçlara kısa sürede cevap verdiğini vurguladı.

Doç. Dr. Selim Genç: 20 doları olmadığı için 36 yıl kör kalan insanlar vardı

"HEKİMLER 15 GÜNLERİNİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE AYIRARAK YILLARIN DENEYİMİNİ KAZANABİLİRLER"

Doç. Dr. Genç, hekimlerin 15 günlük zamanlarını ayırarak büyük bir deneyim elde edebileceğini söyledi. Gittikleri ülkelerde yalnızca tedavi sunmadıklarını ifade eden Genç, "Çare Derneği olarak yerel hekimlere tıbbi eğitimler veriyoruz. Bu eğitimler sayesinde kalıcı çözümler sağlanıyor. Yardıma gittiğimiz ülkelerde Türk bayrağını görenler büyük bir güven duyuyor." diye konuştu. Özellikle Afrika'da katarakt hastalığının yaygın olduğuna dikkat çeken Genç, 13 ülkede 4 milyona yakın hastanın bu sorunu yaşadığını belirtti.

"HER BRANŞTAN DOKTORA İHTİYAÇ VAR"

Dernek olarak her yıl farklı branşlarda 42 uzman doktor yetiştirdiklerini ifade eden Doç. Dr. Selim Genç, ihtiyaç sahiplerinin maddi imkânsızlıklar nedeniyle tedavi olamadıklarını söyledi. "20 doları olmadığı için 10 yıl boyunca görme engelli kalan hastalarımız oldu. Her branştan doktora ihtiyacımız var." diyen Genç, gönüllü hekimlerin desteğiyle daha fazla insana umut olabileceklerini belirtti.

Doç. Dr. Selim Genç: 20 doları olmadığı için 36 yıl kör kalan insanlar vardı

Sağlık Bakanlığı, Selim Genç, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Doç. Dr. Selim Genç: 20 doları olmadığı için 36 yıl kör kalan insanlar vardı - Son Dakika

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