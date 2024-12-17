Çare Derneği Gönüllüsü Doç. Dr. Selim Genç, Haberler.com stüdyosunda sunucu Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu oldu.
Genç, dernek olarak ihtiyaç sahibi ülkelere sağlık hizmeti götürdüklerini belirterek, "Sağlık Bakanlığı bizi her zaman destekleyen bir birim. Gittiğimiz ülkelerde resmi olarak doktorluk yapma hakkına sahip oluyoruz." dedi. Kırsal kesimlerde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının, günübirlik hastaneler kurup ihtiyaçlara kısa sürede cevap verdiğini vurguladı.
Doç. Dr. Genç, hekimlerin 15 günlük zamanlarını ayırarak büyük bir deneyim elde edebileceğini söyledi. Gittikleri ülkelerde yalnızca tedavi sunmadıklarını ifade eden Genç, "Çare Derneği olarak yerel hekimlere tıbbi eğitimler veriyoruz. Bu eğitimler sayesinde kalıcı çözümler sağlanıyor. Yardıma gittiğimiz ülkelerde Türk bayrağını görenler büyük bir güven duyuyor." diye konuştu. Özellikle Afrika'da katarakt hastalığının yaygın olduğuna dikkat çeken Genç, 13 ülkede 4 milyona yakın hastanın bu sorunu yaşadığını belirtti.
Dernek olarak her yıl farklı branşlarda 42 uzman doktor yetiştirdiklerini ifade eden Doç. Dr. Selim Genç, ihtiyaç sahiplerinin maddi imkânsızlıklar nedeniyle tedavi olamadıklarını söyledi. "20 doları olmadığı için 10 yıl boyunca görme engelli kalan hastalarımız oldu. Her branştan doktora ihtiyacımız var." diyen Genç, gönüllü hekimlerin desteğiyle daha fazla insana umut olabileceklerini belirtti.
Son Dakika › Sağlık › Doç. Dr. Selim Genç: 20 doları olmadığı için 36 yıl kör kalan insanlar vardı - Son Dakika
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