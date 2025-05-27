Doğru Tanı ile Ayaklandı

Doğru tanı hastayı bir haftada ayağa kaldırdı

ADANA - Adana'da 5 yıl önce düşerek omurga kırığı geçiren 83 yaşındaki Meral Erten, yıllarca süren bel ve bacak ağrılarının ardından Prof. Dr. Orhan Şen'in yaptığı fiziksel muayene sayesinde bir haftada sağlığına kavuştu. Daha önce birçok doktorun ameliyat önerdiği yaşlı kadının şikayetlerinin, kasık bölgesinde oluşan ödemden kaynaklandığı ortaya çıktı.

Erten, 5 yıl önce yaşadığı düşme sonucu belinde kırık oluştu. O dönemde ameliyat önerilen Erten'in ailesi, yaşı nedeniyle cerrahi müdahaleye sıcak bakmadı. Ancak ilerleyen süreçte artan ağrılar nedeniyle birçok kez farklı doktorlara başvurdu. Tüm hekimlerin ortak görüşü yine ameliyat yönünde oldu. Fizik tedavi yöntemlerinden de sonuç alınamayınca aile son olarak Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'e başvurdu.

"Bir haftada yürüyebilecek duruma geldi"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Meral Erten'in oğlu Uğur Erten, annesinin yıllarca süren ağrıların ardından sonunda doğru tanıya ulaşıldığını belirtti. Erten, "Annemi yıllardır belindeki kırık nedeniyle ameliyat ettirmemiz söyleniyordu. Ancak yaşından dolayı hep çekindik. Ağrıları arttı, artık yürüyemez hale gelmişti. Fizik tedavi de çare olmadı. Orhan Hoca, annemi detaylı muayene etti. Ayaklarında güç kaybı olmadığını belirledi. Kasık bölgesine bastığında annem çığlık attı. Sorunun kırık değil, bu bölgedeki ödemden kaynaklandığını söyledi. Uyguladığı tedaviyle annem bir hafta içinde yürüyebilecek hale geldi" dedi.

Meral Erten ise artık ağrılarının kalmadığını ve yeniden yürüyebildiğini ifade ederek, "Zor kalkıyor, adım atamıyordum. Doktor beyin muayenesi ve tedavisiyle şimdi iyiyim" diye konuştu.

"Doğru tanının sırrı muayenede"

Tedaviyi gerçekleştiren Prof. Dr. Orhan Şen ise, tanı sürecinin önemine dikkat çekti. Şen, "Hastamız bundan yıllar önce düşmüş ve omurgasında kırık oluşmuş. Sürekli ameliyat önerilmiş. Bize geldiğinde kasık bölgesinde ciddi ağrı vardı. Nörolojik muayenesinde kuvvet kaybı yoktu. Kasık bölgesine dokunduğumda şiddetli ağrısı olduğunu gördüm. Bu da genellikle o bölgedeki ödemden kaynaklanır. Medikal tedaviye başladık ve bir hafta içinde ağrıları geçti, yürümeye başladı. Buradaki en önemli nokta, sadece radyolojik görüntülere bağlı kalmamak. Hastayı mutlaka dinlemek, dokunmak ve muayene etmek gerekiyor. Doğru tanının sırrı muayeneden geçer" dedi.