Doğru Tanı ile Ayaklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Doğru Tanı ile Ayaklandı

27.05.2025 20:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

83 yaşındaki Meral Erten, doğru muayene ile bir haftada sağlığına kavuşarak yürümeye başladı.

Doğru tanı hastayı bir haftada ayağa kaldırdı

ADANA - Adana'da 5 yıl önce düşerek omurga kırığı geçiren 83 yaşındaki Meral Erten, yıllarca süren bel ve bacak ağrılarının ardından Prof. Dr. Orhan Şen'in yaptığı fiziksel muayene sayesinde bir haftada sağlığına kavuştu. Daha önce birçok doktorun ameliyat önerdiği yaşlı kadının şikayetlerinin, kasık bölgesinde oluşan ödemden kaynaklandığı ortaya çıktı.

Erten, 5 yıl önce yaşadığı düşme sonucu belinde kırık oluştu. O dönemde ameliyat önerilen Erten'in ailesi, yaşı nedeniyle cerrahi müdahaleye sıcak bakmadı. Ancak ilerleyen süreçte artan ağrılar nedeniyle birçok kez farklı doktorlara başvurdu. Tüm hekimlerin ortak görüşü yine ameliyat yönünde oldu. Fizik tedavi yöntemlerinden de sonuç alınamayınca aile son olarak Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'e başvurdu.

"Bir haftada yürüyebilecek duruma geldi"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Meral Erten'in oğlu Uğur Erten, annesinin yıllarca süren ağrıların ardından sonunda doğru tanıya ulaşıldığını belirtti. Erten, "Annemi yıllardır belindeki kırık nedeniyle ameliyat ettirmemiz söyleniyordu. Ancak yaşından dolayı hep çekindik. Ağrıları arttı, artık yürüyemez hale gelmişti. Fizik tedavi de çare olmadı. Orhan Hoca, annemi detaylı muayene etti. Ayaklarında güç kaybı olmadığını belirledi. Kasık bölgesine bastığında annem çığlık attı. Sorunun kırık değil, bu bölgedeki ödemden kaynaklandığını söyledi. Uyguladığı tedaviyle annem bir hafta içinde yürüyebilecek hale geldi" dedi.

Meral Erten ise artık ağrılarının kalmadığını ve yeniden yürüyebildiğini ifade ederek, "Zor kalkıyor, adım atamıyordum. Doktor beyin muayenesi ve tedavisiyle şimdi iyiyim" diye konuştu.

"Doğru tanının sırrı muayenede"

Tedaviyi gerçekleştiren Prof. Dr. Orhan Şen ise, tanı sürecinin önemine dikkat çekti. Şen, "Hastamız bundan yıllar önce düşmüş ve omurgasında kırık oluşmuş. Sürekli ameliyat önerilmiş. Bize geldiğinde kasık bölgesinde ciddi ağrı vardı. Nörolojik muayenesinde kuvvet kaybı yoktu. Kasık bölgesine dokunduğumda şiddetli ağrısı olduğunu gördüm. Bu da genellikle o bölgedeki ödemden kaynaklanır. Medikal tedaviye başladık ve bir hafta içinde ağrıları geçti, yürümeye başladı. Buradaki en önemli nokta, sadece radyolojik görüntülere bağlı kalmamak. Hastayı mutlaka dinlemek, dokunmak ve muayene etmek gerekiyor. Doğru tanının sırrı muayeneden geçer" dedi.

Kaynak: İHA

Orhan Şen, Hastane, Sağlık, Adana, Yaşam, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Doğru Tanı ile Ayaklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nijerya’da çobanlar ile çiftçiler çatıştı: 30 ölü Nijerya'da çobanlar ile çiftçiler çatıştı: 30 ölü
Özel hastanede skandal Yaşlı kadının cenazesi kayboldu Özel hastanede skandal! Yaşlı kadının cenazesi kayboldu
17 yaşında kayıp gencin ormanda cansız bedeni bulundu 17 yaşında kayıp gencin ormanda cansız bedeni bulundu
Fenerbahçe Beko’nun şampiyonluk kutlaması nedeniyle İstanbul’da bazı yollar kapanacak Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluk kutlaması nedeniyle İstanbul'da bazı yollar kapanacak
Fatih Terim sezona 3 puanla nokta koydu Fatih Terim sezona 3 puanla nokta koydu
Elazığspor-Vanspor maçında kaos Bayrağı direkten indirip yakmak istediler Elazığspor-Vanspor maçında kaos! Bayrağı direkten indirip yakmak istediler
İtalya’da kısmi yerel seçimlerde zafer merkez solun İtalya'da kısmi yerel seçimlerde zafer merkez solun
İBB Başkanvekili Nuri Aslan, adliyede tehditler savurdu: Yakarım bak ortalığı İBB Başkanvekili Nuri Aslan, adliyede tehditler savurdu: Yakarım bak ortalığı
Emekli polis memuru otobüs durağında kendini başından vurdu Emekli polis memuru otobüs durağında kendini başından vurdu
Kartal’da iki otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı Kartal'da iki otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Nijerya’da otobüs kamyona çarptı 19 kişi öldü, 8 kişi yaralandı Nijerya'da otobüs kamyona çarptı! 19 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

19:22
Berberde tıraş oluyordu, ağabeyi ensesinden vurarak öldürdü
Berberde tıraş oluyordu, ağabeyi ensesinden vurarak öldürdü
17:09
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü
09:02
Anayasa Mahkemesi’nin kararı sonrası memur maaşları yeniden hesaplandı
Anayasa Mahkemesi'nin kararı sonrası memur maaşları yeniden hesaplandı
08:59
Beynine pıhtı atan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Beynine pıhtı atan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
08:50
Orka Holding’i kahreden haber: İrfan Orakçıoğlu hayatını kaybetti
Orka Holding'i kahreden haber: İrfan Orakçıoğlu hayatını kaybetti
08:39
25 kilo veren Bergüzar Korel’den bikinili poz
25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz
08:33
Osimhen transferini gece yarısı duyurdular
Osimhen transferini gece yarısı duyurdular
08:20
Papara’ya yasa dışı bahis operasyonu 8 şirkete kayyum atandı
Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu! 8 şirkete kayyum atandı
08:11
Bahçeli aylar sonra ilk kez konuşma yapacak
Bahçeli aylar sonra ilk kez konuşma yapacak
08:05
İnfaz düzenlemesinin detayları 50 bin kişi tahliye edilecek, işte af gelecek suçlar
İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişi tahliye edilecek, işte af gelecek suçlar
04:38
İstanbul’da eğlence mekanına el bombalı saldırı
İstanbul'da eğlence mekanına el bombalı saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2025 20:53:53. #7.13#
SON DAKİKA: Doğru Tanı ile Ayaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.